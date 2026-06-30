Gia hạn thuế và tiền thuê đất, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Cải thiện dòng tiền để doanh nghiệp ổn định, phát triển

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Theo đề xuất, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn có thể lên tới khoảng 125.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, mặc dù kinh tế vĩ mô trong những tháng đầu năm 2026 cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, song Chính phủ nhận định, nền kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được đánh giá là giải pháp cần thiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì dòng tiền, tạo thêm dư địa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đánh giá về chính sách trên, PGS.TS Vương Thị Thu Hiền - Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, trong thời gian qua, việc tiếp tục thực hiện các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế và tiền thuê đất, như giảm thuế giá trị gia tăng 2%, giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu… đã hỗ trợ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, khi xung đột tại Trung Đông leo thang, giá năng lượng tăng cao, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời giảm các loại thuế xăng, dầu về 0%, qua đó góp phần giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Vương Thị Thu Hiền, nền kinh tế hiện vẫn đối mặt với những khó khăn như mặt bằng lãi suất cao, chi phí đầu vào cho sản xuất, kinh doanh gia tăng. Vì vậy, để tiếp tục tạo đà cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026, việc ban hành chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là cần thiết nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Nhìn chung, chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất thời gian qua được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một hình thức hỗ trợ tài chính rất hiệu quả. Có thể nói, đây là một khoản vay không lãi suất, giúp doanh nghiệp được giữ lại dòng tiền để thêm nguồn lực duy trì sản xuất, kinh doanh mà không phải gánh thêm chi phí vốn.

Đồng thời, việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cũng thể hiện sự quan tâm sát sao và sự đồng hành của Nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp. Đây là chính sách rất đúng và hiệu quả, có độ lan tỏa rộng, từ đó, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống của người lao động, đem lại lợi ích cả trước mắt và lâu dài cho nền kinh tế.

Cộng đồng doanh nghiệp rất phấn khởi và mong đợi

TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội chia sẻ, các chính sách gia hạn, giảm thuế và tiền thuê đất thời gian qua đã ngấm vào doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn về dòng tiền.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã vào cuộc rất tích cực và kịp thời đề xuất Chính phủ, Quốc hội ban hành các chính sách nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho doanh nghiệp. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chi phí lãi suất cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tăng trưởng của doanh nghiệp. Chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất đã hỗ trợ một phần tiền vốn, doanh nghiệp không phải vay để phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh Các chuyên gia cho rằng, việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là chính sách hỗ trợ hiệu quả nhằm giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền, có thêm thời gian giữ lại nguồn vốn lưu động để chi trả lương, mua nguyên vật liệu, đầu tư sản xuất hoặc mở rộng kinh doanh. Đặc biệt, chính sách này góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi, phát triển và tăng khả năng cạnh tranh.

Theo ghi nhận, dự thảo Nghị định của Chính phủ về gia hạn một số sắc thuế và tiền thuê đất mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến được cộng đồng doanh nghiệp rất mong đợi. Chính sách này được triển khai sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính, ước tính khoảng 125.000 tỷ đồng, để giải quyết các khó khăn trước mắt, sản xuất - kinh doanh ổn định và tạo nền tảng để phát triển lâu dài.

Từ thực tiễn hoạt động, ông Bùi Ngọc Chính - Giám đốc Công ty cổ phần Tân Thịnh đánh giá, biến động địa chính trị, kéo theo nhiều tác động khiến chi phí đầu vào gia tăng trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, các chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng tạo động lực để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động và từng bước phục hồi.

Cụ thể, các biện pháp gia hạn thuế và tiền thuê đất giúp doanh nghiệp giảm áp lực dòng tiền trong ngắn hạn, có thêm nguồn lực để xoay vòng vốn, thanh toán chi phí đầu vào.

Ngoài ra, các chính sách này đã góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh về giá, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp giữ đơn hàng, mở rộng thị trường và ổn định việc làm cho người lao động.

“Chính vì vậy, chúng tôi mong chính sách sớm được ban hành để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó, doanh nghiệp quay trở lại đóng góp cho tăng trưởng kinh tế” - ông Chính nhấn mạnh.