Giá vàng hôm nay ngày 1/7: Giá vàng thế giới lùi về sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 4.009 USD/ounce, tương đương khoảng 127,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí). So với giá vàng trong nước, giá vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 19,2 triệu đồng/lượng.

Trong vòng một tháng qua, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 502,8 USD/ounce, tương đương mức giảm 11,14%, sau khi rút khỏi vùng đỉnh thiết lập trước đó.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo giới phân tích, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng trong trung và dài hạn. Khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy nhiều ngân hàng trung ương vẫn có kế hoạch gia tăng dự trữ vàng. Tuy nhiên, các chuyên gia của Société Générale (SocGen) cho rằng ý định mua vào không đồng nghĩa sẽ ngay lập tức chuyển thành các giao dịch thực tế.

Năm nay, khảo sát của WGC ghi nhận sự tham gia của 79 ngân hàng trung ương, mức cao nhất từ trước đến nay. Dù triển vọng chung vẫn tích cực, SocGen nhận định những bất ổn kéo dài tại Trung Đông cùng với các gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu đang khiến các nhà quản lý dự trữ phải ưu tiên nhiều vấn đề khác trước khi tăng cường mua vàng vật chất.

Dù vậy, SocGen cho rằng các ngân hàng trung ương vẫn còn dư địa để tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ. Thay vì đánh giá ý định mua vàng trong cả năm, ngân hàng này tập trung vào triển vọng trong 6 tháng tới, bởi đây là khoảng thời gian phản ánh sát hơn kế hoạch phân bổ tài sản của các ngân hàng trung ương.

Trên cơ sở đó, SocGen dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua thêm khoảng 100 - 120 tấn vàng trong thời gian còn lại của năm. Ngân hàng này cho biết dự báo trên phù hợp với dữ liệu thương mại của Vương quốc Anh cũng như số liệu từ kho vàng của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA).

Bên cạnh đó, SocGen nhận định dù nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn được duy trì, diễn biến của thị trường vàng trong thời gian tới sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 30/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch xuống 144 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 143 - 147 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về 143,5 - 147 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng cũng đồng loạt giảm tại nhiều doanh nghiệp. DOJI và PNJ cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 144 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống ngưỡng 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về mức 142,8 - 146,8 triệu đồng/lượng.