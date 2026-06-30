Thị trường

Triển vọng phục hồi của giá đậu tương tiếp tục chịu sức ép

Văn Nam

Văn Nam

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14:36 | 30/06/2026
(TBTCO) - Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), áp lực giảm giá của mặt hàng đậu tương chủ yếu đến từ hoạt động bán ròng của các quỹ đầu cơ trước thời điểm Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo, trong bối cảnh điều kiện thời tiết tại Mỹ đang cải thiện rõ rệt.
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Dữ liệu từ MXV cho thấy, nhóm nông sản tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi chỉ số giá của nhóm giảm mạnh 1,62% so với phiên trước. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch vẫn diễn ra sôi động khi giá trị giao dịch của toàn nhóm tăng gần 22,5%.

Đáng chú ý, các mặt hàng thuộc nhóm họ đậu tiếp tục thu hút dòng tiền khi chiếm gần 30% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Thanh khoản gia tăng phản ánh sự quan tâm của giới đầu tư đối với nhóm hàng này trong bối cảnh thị trường chuẩn bị đón nhận hai báo cáo quan trọng của USDA, gồm báo cáo diện tích gieo trồng và báo cáo tồn kho ngũ cốc hàng quý.

Khép lại phiên giao dịch, giá đậu tương kỳ hạn giảm 1,5% xuống 411,2 USD/tấn, trong khi giá dầu đậu tương cũng giảm 1,4%, xuống còn 1.518 USD/tấn.

MXV cho biết, áp lực giảm giá chủ yếu đến từ hoạt động bán ròng của các quỹ đầu cơ trước thời điểm USDA công bố báo cáo, trong bối cảnh điều kiện thời tiết tại Mỹ đang cải thiện rõ rệt.

Triển vọng phục hồi của giá đậu tương tiếp tục chịu sức ép

Dữ liệu mới nhất từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy, các quỹ quản lý tiền tệ đã bán ròng khoảng 16.000 hợp đồng đậu tương, 19.000 hợp đồng dầu đậu tương và 9.000 hợp đồng khô đậu tương. Động thái thu hẹp vị thế này đã kéo tổng lượng mua ròng của toàn bộ tổ hợp đậu tương xuống còn khoảng 149.000 hợp đồng, mức thấp nhất trong vòng 4 tháng.

Song song với đó, giới giao dịch cũng đẩy mạnh hoạt động tất toán và giảm vị thế nhằm hạn chế rủi ro trước khi USDA công bố các báo cáo quan trọng trong ngày 30/6.

Bên cạnh áp lực từ dòng tiền đầu cơ, điều kiện thời tiết thuận lợi tại Mỹ tiếp tục làm suy yếu động lực hỗ trợ giá từ yếu tố thời tiết. Các đợt mưa xuất hiện vào cuối tuần đã cải thiện đáng kể độ ẩm đất tại nhiều khu vực sản xuất trọng điểm, đặc biệt là Nam Dakota và Tây Nam Minnesota. Dự báo thời tiết trong tuần tới tiếp tục duy trì trạng thái mát mẻ xen kẽ các đợt nắng ấm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng của cây trồng.

Diễn biến này khiến giới phân tích kỳ vọng, báo cáo tiến độ mùa vụ của USDA sẽ tiếp tục ghi nhận khoảng 66% diện tích đậu tương đạt chất lượng từ tốt đến tuyệt vời, tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, đà suy yếu của giá dầu thô cũng gây sức ép lên thị trường dầu đậu tương do đây là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất nhiên liệu sinh học. Biên lợi nhuận ép dầu nội địa Mỹ giảm hơn 4 USD/tấn xuống còn 118,1 USD/tấn, kéo tỷ trọng đóng góp của dầu đậu tương trong giá trị ép dầu giảm nhẹ xuống mức 53,1%.

Ngoài ra, triển vọng phục hồi của giá đậu tương tiếp tục chịu sức ép từ nhu cầu nhập khẩu suy yếu của Trung Quốc và cạnh tranh gay gắt từ nguồn cung Nam Mỹ. Số liệu kiểm tra xuất khẩu mới nhất cho thấy, Trung Quốc chỉ tiếp nhận khoảng 65.300 tấn đậu tương Mỹ trong tuần qua. Lũy kế từ đầu niên vụ, lượng đậu tương Mỹ được kiểm tra để xuất khẩu đạt gần 37,3 triệu tấn, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Áp lực cạnh tranh càng gia tăng khi giá chào bán FOB của Mỹ vẫn ở mức cao hơn so với nguồn cung dồi dào từ Brazil, khiến hàng hóa Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút các đơn hàng mới.

Theo MXV, việc giá đậu tương duy trì xu hướng điều chỉnh trong bối cảnh thị trường đang mang tâm lý phòng thủ trước các báo cáo của USDA có thể tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi trong nước từng bước xem xét nhu cầu mua nguyên liệu cho các kỳ hạn cuối năm. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược phòng vệ giá nhằm kiểm soát chi phí đầu vào trước những biến động khó lường của thị trường quốc tế.
Văn Nam
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giá đậu tương Thời tiết thuận lợi Nông sản tiếp tục Thị trường chuẩn Mặt hàng thuộc nhóm Báo cáo quan trọng Đầu cơ hoạt động

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