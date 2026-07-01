Pháp luật

Thu hồi toàn quốc 4 loại dầu gội trị gàu chứa hoạt chất clotrimazole

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
18:43 | 01/07/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi 4 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc các lô còn hạn sử dụng của 4 sản phẩm dầu gội trị gàu do có chứa hoạt chất clotrimazole.
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Theo Cục Quản lý dược, việc thu hồi được thực hiện nhằm tuân thủ quy định mới của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm đối với các sản phẩm mỹ phẩm chứa hoạt chất clotrimazole.

Các sản phẩm bị thu hồi bao gồm: Dermedic Capilarte Anti-Dandruff Shampoo; Dermedic Capilarte Anti-Dandruff Shampoo; Galenia Skin Care Sebotic Antidandruff Shampoo.

Trong đó, 2 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản phẩm Dermedic Capilarte Anti-Dandruff Shampoo do Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu The Sunshine chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Sản phẩm Dermedic Capilarte Anti-Dandruff Shampoo do Công ty TNHH XNK và dịch vụ TTC - FRA chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; sản phẩm Galenia Skin Care Sebotic Antidandruff Shampoo do Công ty cổ phần dược phẩm Sao Y chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Quyết định nên rõ, việc thu hồi áp dụng đối với toàn bộ các lô sản phẩm còn hạn sử dụng của 4 mỹ phẩm nêu trên.

Cục Quản lý dược yêu cầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm. Các doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về cục trước ngày 20/7/2026.

Cục Quản lý dược yêu cầu các sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo ngay đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng kinh doanh, sử dụng các sản phẩm nêu trên, đồng thời giám sát việc thu hồi; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo về Cục Quản lý dược trước ngày 10/8/2026.

Các địa phương cũng cần phối hợp với cơ quan truyền thông để thông tin rộng rãi đến người dân, tránh tiếp tục mua bán, sử dụng các sản phẩm đã bị đình chỉ lưu hành.

Cục Quản lý dược cho biết, clotrimazole hoạt chất kháng nấm dùng trong thuốc điều trị. Theo quy định về quản lý mỹ phẩm của ASEAN, hoạt chất này không được phép sử dụng trong mỹ phẩm do có tác dụng điều trị bệnh và phải được quản lý như thuốc.
Văn Nam
Từ khóa:
thu hồi toàn quốc Dầu gội trị gàu Hoạt chất clotrimazole Quản lý dược Dermedic Capilarte Galenia Skin Care Mỹ phẩm chứa clotrimazole

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