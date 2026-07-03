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Ngày 3/7: Giá gạo nguyên liệu và gạo xuất khẩu đồng loạt tăng

06:43 | 03/07/2026
Qua khảo sát, giá gạo nguyên liệu và gạo xuất khẩu hôm nay (3/7) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 50404 tăng 50 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 tăng 100 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo thơm 5% tấm của Việt Nam tăng 5 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 8 USD/tấn.
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Ngày 3/7: Giá gạo nguyên liệu và gạo xuất khẩu đồng loạt tăng
Giá gạo nguyên liệu hôm nay tăng. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu IR 50404 hôm nay tăng 50 đồng/kg, lên mức 8.800 - 8.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu CL 555 tăng 100 đồng/kg, đạt 9.300 - 9.400 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm tiếp tục đi ngang ở mốc 8.000 - 8.100 đồng/kg, giá cám từ 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo thơm Jasmine tăng 1.000 đồng/kg, dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg, so với cuối tuần trước. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 14.500 - 15.500 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp đứng giá. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Về mặt hàng lúa, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Tại các địa phương, giao dịch mua bán lúa Hè Thu diễn ra chậm. Tại An Giang, giao dịch lúa Hè Thu trầm lắng, giá ít biến động. Tại Đồng Tháp, thương lái hỏi mua ít, giá tương đối ổn định. Tại Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua mới ít, giá lúa tươi các loại ít biến động.

Mặc dù giá gạo đã có dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng sức mua vẫn chưa bứt phá, các doanh nghiệp và thương lái vẫn thận trọng trong việc mua hàng. Nhu cầu tiêu thụ nội địa chưa có biến động lớn, điều này khiến giá lúa vẫn giữ ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam tiếp tục tăng thêm 5 USD/tấn so với ngày hôm trước, lên mức 500 - 510 USD/tấn. Ngoài ra, giá gạo Jasmine tăng 8 USD/tấn, đạt 516 - 520 USD/tấn.

Tại Pakistan, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 408 - 412 USD/tấn, tăng thêm 7 USD/tấn so với ngày hôm trước.

Tương tự, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ tăng nhẹ 1 USD/tấn, giao dịch ở mức 350 - 354 USD/tấn.

Ngược lại, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan điều chỉnh giảm nhẹ 2 USD/tấn, xuống còn 478 - 482 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
gạo nguyên liệu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

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