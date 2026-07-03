Ngày 3/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) - Nhật Bản giảm 0,02% (0,1 Yên), xuống còn 404,9 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 8 tăng 0,1 Baht, lên 86,1 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 0,21% (35 Nhân dân tệ), lên 16.690 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giảm 2,3%, xuống quanh mức 207 US cent/kg.

Theo Bernama, kỳ vọng nguồn cung cao su thiên nhiên tăng từ các quốc gia sản xuất chủ chốt ở Đông Nam Á sau khi kết thúc mùa thay lá đã gây áp lực lên tâm lý thị trường. Bên cạnh đó, những bất ổn mới xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cũng khiến giới đầu tư thận trọng hơn.

Các nhà sản xuất lớn trong khu vực, gồm Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, được cho là đang tiếp tục đẩy mạnh sản lượng sau khi mùa thay lá kết thúc, góp phần làm gia tăng nguồn cung trên thị trường.

Hiệp hội Các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên nhận định, thị trường cao su thiên nhiên trong những tháng tới sẽ có cơ hội tăng giá, nhưng đồng thời cũng đối mặt với biến động lớn do các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị tiếp tục tác động đến cung - cầu toàn cầu.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tiếp tục đi ngang tại nhiều doanh nghiệp. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.