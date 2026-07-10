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VinFast VF MPV 7 chinh phục gia đình Việt: Giá lăn bánh hơn 650 triệu đồng, đi đông vẫn rộng, chở đủ tải “không phải nghĩ”

11:16 | 10/07/2026
(TBTCO) - Không chỉ ghi điểm bởi không gian thoáng đãng, VF MPV 7 còn chứng tỏ được năng lực vận hành phục vụ tốt cho các gia đình qua những chuyến đi dài. Chi phí sử dụng tiết kiệm và những ưu đãi hấp dẫn càng khiến mẫu MPV điện 7 chỗ tăng sức hút trong tháng 7.
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3 hàng ghế đều thoải mái, điều hòa “vô địch”

“Ngày trước, để thực hiện những chuyến đi đông người khá phức tạp... Nhưng hiện tại, với chiếc MPV 7, bọn mình có thể đi cả một đại gia đình mà chỉ cần một xe thôi. Việc có một mẫu xe như thế này giúp cả nhà di chuyển thuận tiện và vui vẻ hơn”, reviewer Phùng Thế Trọng, chủ kênh Xế Cộng nói sau chuyến đi cùng gia đình đến Cát Bà.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, chiều dài cơ sở 2.840 mm giúp VF MPV 7 có khoang cabin rộng, đủ đáp ứng nhu cầu 7 người trong các hành trình dài. “Đây là một chiếc MPV có 3 hàng ghế đủ rộng cho cả gia đình. Trong chuyến đi này, bố và anh trai tôi ngồi hàng ghế này và cảm thấy rất thoải mái”, anh Thế Trọng cho biết.

VinFast VF MPV 7 chinh phục gia đình Việt: Giá lăn bánh hơn 650 triệu đồng, đi đông vẫn rộng, chở đủ tải “không phải nghĩ”
VinFast VF MPV 7 chinh phục gia đình Việt

Đồng tình với anh Phùng Thế Trọng, anh Lê Thượng Tiến cũng đánh giá cao khoang cabin rộng rãi trên VF MPV 7. Theo anh Tiến, không gian rộng rãi trên xe kết hợp cùng hệ thống điều hòa “vô địch” trong phân khúc mang tới trải nghiệm thoải mái cho những người ngồi trong xe.

“Mẫu xe này có cửa gió điều hòa cho cả 3 hàng ghế với chế độ “max cool” mát lạnh. Không gian thoáng đãng cùng hộc để đồ ở khắp mọi nơi giúp người ngồi trong xe cảm thấy thoải mái và tiện lợi”, anh Tiến đánh giá.

Trong khi đó, chị Ngọc Bích, chủ kênh Biccar, sau một chuyến đi trải nghiệm dài 200 km cùng MPV 7 lại cảm thấy tâm đắc với tính năng lọc bụi mịn PM2.5. Trang bị này hoạt động hiệu quả, giúp không gian luôn trong lành ngay cả khi gia đình đi qua những đoạn đường nhiều khói bụi.

Bên cạnh đó, trợ lý ảo trên xe cũng giúp hành trình thêm phần thú vị. Người lái không cần rời mắt khỏi mặt đường, chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói để điều chỉnh nhiệt độ, mở nhạc hay tìm trạm dừng chân tiếp theo.

VinFast VF MPV 7 chinh phục gia đình Việt: Giá lăn bánh hơn 650 triệu đồng, đi đông vẫn rộng, chở đủ tải “không phải nghĩ”
VinFast VF MPV 7 với khoang lái rộng rãi.

Chở đủ người vẫn bốc, tăng tốc như xe thể thao

Kể lại chuyến đi cùng VF MPV 7, anh Phùng Thế Trọng đánh giá cao năng lực vận hành của khối động cơ công suất 150 kW và mô-men xoắn 280 Nm. Thông số vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc giúp chiếc xe chạy êm, khỏe. Ngay cả khi phải chở đủ 7 người và băng qua nhiều dạng địa hình khác nhau trong chuyến đi Cát Bà, chiếc xe vẫn không hề có cảm giác đuối sức.

Cùng nhìn nhận từ góc độ vận hành, reviewer Lê Thượng Tiến cho rằng, sức mạnh của MPV 7 là vượt trội so với các mẫu MPV 7 chỗ chạy xăng. Theo anh Tiến, khi đạp ga, xe cho phản hồi và lực kéo tức thì, không độ trễ, tạo cho người lái cảm giác phấn khích.

“Xe có sức kéo rất tốt nên có thể đạp ga thoải mái theo ý mình, không bị cảm giác chờ tăng tốc khó chịu như xe xăng. Thậm chí khả năng tăng tốc của xe này có thể vượt một số mẫu xe thể thao”, anh Tiến nhấn mạnh.

VinFast VF MPV 7 chinh phục gia đình Việt: Giá lăn bánh hơn 650 triệu đồng, đi đông vẫn rộng, chở đủ tải “không phải nghĩ”
VF MPV 7 giúp những chuyến xê dịch của các đại gia đình trở nên nhẹ nhàng.

Cũng theo anh Tiến, bên cạnh những ưu điểm về mặt trải nghiệm, bài toán kinh tế cũng là một động lực lớn thuyết phục các gia đình chọn VF MPV 7 ở thời điểm hiện tại. Chi phí vận hành của xe điện vốn đã tiết kiệm, nay còn hấp dẫn hơn với chính sách miễn phí sạc 10 lần/tháng đến ngày 10/2/2029, đưa chi phí nhiên liệu về gần mức bằng 0.

Về chi phí sở hữu, VinFast VF MPV 7 hiện đang có giá niêm yết ở mức 750 triệu đồng, mức giá cạnh tranh hàng đầu phân khúc. Khách hàng mua mẫu xe này từ nay đến 31/7/2026 sẽ nhận được thêm mức ưu đãi 20 triệu đồng khấu trừ trực tiếp vào giá xe. Ngoài ra những khách hàng đã từng mua các dòng xe xăng trực tiếp từ VinFast cũng sẽ nhận được voucher lên tới 80 triệu đồng. Kết hợp cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của MPV 7 hiện ở mức “siêu hấp dẫn” là hơn 650 triệu đồng.

Với không gian như một ngôi nhà di động, đầy đủ tiện nghi và êm ái khi vận hành, VF MPV 7 đang là một người bạn đồng hành, giúp những chuyến xê dịch của các đại gia đình trở nên nhẹ nhàng và nhiều niềm vui hơn.

Quỳnh Như
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