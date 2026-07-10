Ngân hàng - Bảo hiểm

Diễn biến thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/7: Hút ròng mạnh 31.000 tỷ đồng, tỷ giá giữ nhịp tăng 8 tuần

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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22:38 | 10/07/2026
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 6 - 10/7 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước dù hút ròng mạnh 31.379,6 tỷ đồng qua kênh OMO, nhưng lãi suất VND qua đêm vẫn giảm nhiệt còn 4,68%/năm. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng, lên 25.214 đồng, đánh dấu tuần tăng thứ 8 liên tiếp.
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Thị trường tiền tệ tuần 29/6 - 3/7: Tỷ giá trung tâm leo dốc tuần thứ 8, lãi suất qua đêm vượt 12% Nhiều thuận lợi nửa cuối năm, cơ hội đưa GDP tăng 11,7% để cán đích hai con số Chuyên gia Ngân hàng Shinhan nhận diện nhân tố chi phối tăng trưởng GDP, tỷ giá nửa cuối năm

Hút ròng mạnh nhưng lãi suất nhiều kỳ hạn vẫn hạ nhiệt

Trong tuần qua từ ngày 6 - 10/7, qua kênh cầm cố giấy tờ có giá (OMO), Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng 16.181,55 tỷ đồng, chủ yếu ở các kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 63 ngày, với lãi suất giữ nguyên 4,5%/năm. Trong khi đó, khối lượng đáo hạn lên tới 47.561,15 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần lượng phát hành mới.

Tính chung cả tuần qua từ ngày 6 - 10/7, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 31.379,6 tỷ đồng qua kênh thị trường mở. Đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh OMO còn 207.819,78 tỷ đồng, tiếp tục giảm so với cuối tuần trước.

Diễn biến này phù hợp với xu hướng hạ nhiệt trên thị trường liên ngân hàng.

Chốt ngày 9/7, lãi suất VND liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm xuống 4,68%/năm, giảm 0,99 điểm phần trăm so với cuối tuần trước; kỳ hạn 1 tuần giảm 0,94 điểm phần trăm, còn 5,23%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,08 điểm phần trăm, còn 6,04%/năm.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,05 điểm phần trăm lên 7,43%/năm, còn kỳ hạn 3 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 7,8%/năm.

Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng chốt ngày 9/7 đạt khoảng 850 nghìn tỷ đồng.

Diễn biến thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/7: Hút ròng mạnh 31.000 tỷ đồng, tỷ giá giữ nhịp tăng 8 tuần

Số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy, tăng trưởng tín dụng và huy động vốn 6 tháng đầu năm 2026 lần lượt đạt 7,41% và 5,05%, trong đó huy động đã cải thiện đáng kể so với mức 2,98% sau 5 tháng đầu năm, góp phần thu hẹp khoảng cách với tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, chênh lệch giữa tín dụng và huy động vẫn ở mức cao cho thấy áp lực nguồn vốn trung dài hạn chưa thực sự được giải quyết.
Theo đánh giá của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta), trong ngắn hạn, áp lực mùa vụ cuối quý đã qua và nhiều khả năng lãi suất liên ngân hàng tiếp tục duy trì ổn định.

“Chúng tôi cho rằng mặt bằng lãi suất có thể đã tiệm cận vùng đỉnh nhờ chủ trương chính sách của nhà điều hành, tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục theo dõi diễn biến thanh khoản cũng như tăng trưởng huy động vốn” - Chứng khoán Yuanta nhìn nhận.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước vẫn chủ động hỗ trợ thanh khoản trong giai đoạn nhạy cảm cuối quý. Công cụ hoán đổi (swap) mua USD giao ngay - bán kỳ hạn) cũng được Ngân hàng Nhà nước sử dụng vào ngày 29/6 để bơm VND vào hệ thống.

Công cụ này được đánh giá hữu hiệu, vì ngân hàng thương mại vay VND ngắn hạn từ Ngân hàng Nhà nước và dùng lượng USD đang nắm giữ làm tài sản bảo đảm, chứ không phải bán đứt USD, do đó, không tạo áp lực lên tỷ giá.

Tỷ giá trung tâm tăng tuần thứ 8 liên tiếp

Trong tuần qua, trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 8 đồng, lên 25.214 đồng, bằng đúng mức tăng của tuần trước và đánh dấu đà tăng liên tiếp 8 tuần.

Diễn biến trên thị trường ngân hàng đồng pha. Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.060 - 26.470 VND/USD (mua vào - bán ra), trong đó chiều mua giảm 13 đồng, còn chiều bán tăng 7 đồng so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 26.090 - 26.470 VND/USD, với chiều mua tăng 7 đồng và chiều bán tăng 7 đồng.

Ở chiều ngược lại, thị trường tự do ghi nhận diễn biến giảm mạnh. Tỷ giá USD tự do giảm 180 đồng chiều mua và 160 đồng chiều bán so với tuần trước, xuống 26.400 - 26.450 VND/USD, tiếp đà giảm 30 đồng của tuần trước.

Như vậy, trong khi tỷ giá chính thức tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ, tỷ giá trên thị trường tự do lại giảm mạnh. Diễn biến này cho thấy áp lực đầu cơ và tâm lý kỳ vọng tỷ giá trong khu vực dân cư đã hạ nhiệt đáng kể, đồng thời khoảng cách giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá tự do tiếp tục được thu hẹp.

Xu hướng này cũng diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm 1,74% trong tuần, xuống quanh 4.100 USD/ounce, góp phần làm giảm sức hấp dẫn của các kênh tài sản mang tính phòng thủ và đầu cơ.

Diễn biến thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/7: Hút ròng mạnh 31.000 tỷ đồng, tỷ giá giữ nhịp tăng 8 tuần

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,05% xuống còn 100,85 điểm.

Đồng USD tiếp tục suy yếu trong phiên thứ ba liên tiếp vào thứ sáu khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong phiên giao dịch châu Á, chỉ số DXY có lúc giảm 0,3% xuống khoảng 100,6 điểm, lùi về mức thấp nhất trong ba tuần.

Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường. Cuối ngày thứ năm, truyền thông nhà nước Iran đưa tin quân đội Mỹ tiếp tục tấn công một số địa điểm ven biển của nước này. Trước đó trong tuần, nhiều hãng truyền thông cũng cho biết Mỹ đã nhắm vào hạ tầng điện và nước của Iran.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ thỏa thuận với Iran không còn hiệu lực.

Theo đánh giá của nhóm phân tích Ngân hàng UOB, đối với Ngân hàng Nhà nước, thách thức hiện nay là điều hành một nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh hơn, trong khi vẫn phải đối mặt với áp lực lạm phát và cân đối đối ngoại, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến tỷ giá.

Trên thị trường ngoại hối, đồng VND đã cho thấy khả năng chống chịu ấn tượng trong tháng 6, bất chấp sự suy yếu trên diện rộng của các đồng tiền châu Á trong bối cảnh thị trường điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường cứng rắn hơn. Tỷ giá USD/VND hầu như không thay đổi trong tháng, duy trì quanh mức 26.300 VND/USD và dao động trong biên độ rất hẹp từ 26.278 - 26.348 đồng.

Còn theo góc nhìn của Chứng khoán Yuanta, giá vàng thế giới có thể tiếp tục dao động trong biên độ rộng trong ngắn hạn, đà hồi phục ngắn hạn nhiều khả năng vẫn bị hạn chế do đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao.

“Trong ngắn hạn, áp lực tỷ giá trong nước nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở mức thấp nếu DXY không phục hồi đáng kể. Tuy nhiên, chênh lệch vàng trong nước - thế giới nới rộng liên tục là yếu tố có thể tạo áp lực lên tỷ giá tự do” - Chứng khoán Yuanta dự báo.

Còn nhóm phân tích Ngân hàng UOB lại duy trì dự báo USD/VND sẽ có xu hướng giảm dần theo thời gian, ở mức 26.500 đồng trong quý III/2026, 26.400 đồng trong quý IV/2026, 26.300 đồng trong quý I/2027 và 26.100 đồng trong quý II/2027, do Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành tỷ giá USD/VND trong biên độ cho phép và kỳ vọng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026, qua đó, hỗ trợ dòng vốn đầu tư gián tiếp./.

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Cập nhật: 10/07/2026 23:30

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Cập nhật: 10/07/2026 23:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80