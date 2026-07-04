Thị trường tiền tệ tuần 29/6 - 3/7: Tỷ giá trung tâm leo dốc tuần thứ 8, lãi suất qua đêm vượt 12%

Doanh số vay “nóng” vượt 1 triệu tỷ đồng, tức tốc bơm thanh khoản

Trong tuần từ ngày 29/6 - 3/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều tiết thanh khoản mạnh qua kênh thị trường mở (OMO).

Cụ thể, qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng 69.077,2 tỷ đồng, chủ yếu ở kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày; lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm. Trong khi đó, lượng giấy tờ có giá đáo hạn ở mức cao, lên tới 59.529,8 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 9.547,4 tỷ đồng ra thị trường qua kênh OMO, nối tiếp đà bơm ròng khoảng 4.000 tỷ đồng của tuần liền trước, cho thấy nhà điều hành vẫn duy trì trạng thái hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Tính đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở đạt 239.199,38 tỷ đồng.

Diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản gia tăng rõ rệt, đặc biệt vào thời điểm cuối tháng. Đáng chú ý, trong phiên 30/6, Ngân hàng Nhà nước đã bơm mạnh 31.551,1 tỷ đồng, trùng với giai đoạn thanh khoản hệ thống căng thẳng nhất khi doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng vượt 1,1 triệu tỷ đồng kỳ hạn qua đêm.

Cùng thời điểm, lãi suất liên ngân hàng qua đêm tăng vọt lên 12,49%/năm, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn giữa các ngân hàng tăng đột biến, chủ yếu do áp lực chốt sổ cuối tháng, cuối quý.

Sau khi được bơm thanh khoản, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt đáng kể. Chốt phiên 2/7, lãi suất qua đêm giảm xuống 6,62%/năm, giảm 3,71 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất 1 tuần giảm còn 6,92%/năm (giảm 0,43 điểm phần trăm), kỳ hạn 2 tuần xuống 7,07%/năm (giảm 0,65 điểm phần trăm) và kỳ hạn 3 tháng giảm còn 7,7%/năm (giảm 0,49 điểm phần trăm). Riêng kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ lên 7,88%/năm, tăng 0,31 điểm phần trăm.

Lãi suất có thể đã tạo đỉnh, nhưng chưa dễ đảo chiều “Với các động thái hỗ trợ thanh khoản và tăng trưởng tín dụng gần đây, chúng tôi cho rằng, khả năng mặt bằng lãi suất đã ở vùng đỉnh. Tuy nhiên, xu hướng đảo chiều vẫn cần thêm thời gian và phụ thuộc vào tốc độ cải thiện của huy động vốn, tín dụng, hoạt động điều tiết của Ngân hàng Nhà nước” - Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Nhìn chung, dù áp lực thanh khoản đã dịu bớt sau nhịp bơm vốn mạnh từ Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng vẫn neo ở mức cao, cho thấy thanh khoản VND trong hệ thống chưa thực sự trở lại trạng thái dồi dào.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho biết, sau 2 tháng liên tiếp bơm ròng, Ngân hàng Nhà nước đã quay trở lại hút ròng hệ thống trong tháng 6 hơn 86,9 nghìn tỷ đồng.

Đến cuối tháng, lãi suất qua đêm quay đầu tăng trở lại, do yếu tố mùa vụ khi áp lực thanh khoản thường tăng vào tháng cuối quý - thời điểm các doanh nghiệp có xu hướng gia tăng các khoản thanh toán nhằm phục vụ cho việc chuẩn bị báo cáo tài chính.

Còn theo Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta), dù Ngân hàng Nhà nước đã quay lại bơm ròng nhẹ và lãi suất qua đêm giảm nhanh, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 1 tuần - 9 tháng vẫn neo ở vùng cao, cho thấy các ngân hàng thận trọng trong cân đối nguồn vốn trung hạn, nhất là khi tăng trưởng tín dụng đang nhanh hơn tăng trưởng huy động.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 25/2026/TT NHNN, nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây là một biện pháp kỹ thuật giúp giải tỏa phần nào áp lực nguồn vốn trung - dài hạn cho hệ thống ngân hàng.

Ngoài ra, cũng có nhiều thông tin hỗ trợ cho tín dụng và áp lực lãi suất như: Văn bản số 5386/NHNN-TD mở cơ chế tín dụng đặc biệt cho 18 dự án trọng điểm; Nghị quyết số 168/NQ-CP yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng tiền gửi Kho bạc tại ngân hàng; Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước theo hướng linh hoạt hơn.

Tỷ giá chính thức vẫn “leo dốc”, USD tự do hạ nhiệt

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND vẫn tiếp đà tăng trên thị trường chính thức, song hạ nhiệt ở thị trường tự do.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 8 đồng so với cuối tuần trước, lên 25.203 đồng chốt phiên 3/7, nối tiếp đà tăng tuần thứ 8, cho thấy áp lực lên tỷ giá chính thức vẫn còn.

Chung diễn biến tỷ giá trung tâm, tỷ giá USD tại các ngân hàng tăng tương ứng. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD ở mức 26.073 - 26.463 VND/USD, trong đó chiều mua vào giảm 11 đồng, chiều bán ra tăng 9 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.083 - 26.463 VND/USD, với giá mua vào giảm mạnh 51 đồng, còn giá bán ra tăng 9 đồng.

Trên thị trường tự do, khi tỷ giá USD giảm 20 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán, xuống 26.580 - 26.610 VND/USD, trái ngược hoàn toàn với mức tăng 100 đồng của tuần trước.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - lùi nhẹ 0,05% xuống 100,82 điểm.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm rõ rệt sau dữ liệu việc làm yếu Ngân hàng MUFG lưu ý quan điểm trước đây của 9 thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) về sự cần thiết phải tăng lãi suất thêm ít nhất 1 lần hiện không còn thuyết phục như trước, do thị trường lao động đã yếu hơn đáng kể. Thị trường hiện chỉ còn đánh giá khoảng 20% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 29/7 và khoảng 60% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9.

Ngân hàng MUFG (Nhật Bản) cho rằng, dữ liệu thị trường lao động Mỹ suy yếu đang buộc thị trường phải định giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thay vì kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất, nhà đầu tư đang chuyển dần sang kịch bản nguy cơ Fed cắt giảm lãi suất cao hơn.

Theo MUFG, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 là chất xúc tác quan trọng cho sự thay đổi này. Trước đó, thị trường từng định giá gần hai lần tăng lãi suất của Fed từ nay đến tháng 3/2027, song kịch bản này hiện bị đánh giá là quá “diều hâu” và kém thực tế hơn.

Đại diện Ngân hàng MUFG nhấn mạnh, xu hướng tăng trưởng việc làm chậm lại, cùng với sự suy yếu của các chỉ số tâm lý kinh tế và việc rủi ro lạm phát giảm bớt, đang làm suy yếu cơ sở để Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Từ đó, MUFG dự báo, Fed nhiều khả năng duy trì chính sách hiện tại, trong khi đà tăng gần đây của đồng USD có thể suy yếu hoặc điều chỉnh giảm.

Theo nhóm phân tích của Chứng khoán Yuanta, trong ngắn hạn, USD/VND tại kênh ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục đi ngang đến nhích nhẹ nếu DXY duy trì trên vùng 101 điểm.

“Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất VND - USD vẫn dương và Ngân hàng Nhà nước còn dư địa điều tiết thanh khoản nên áp lực không lớn. Ngoài ra, dự thảo sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối kỳ vọng sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm công cụ và linh hoạt hơn trong việc điều tiết thị trường ngoại hối và ổn định tỷ giá” - Chứng khoán Yuanta nêu quan điểm./