Ngân hàng - Bảo hiểm

Thị trường tiền tệ tuần 29/6 - 3/7: Tỷ giá trung tâm leo dốc tuần thứ 8, lãi suất qua đêm vượt 12%

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
06:45 | 04/07/2026
(TBTCO) - Lãi suất liên ngân hàng qua đêm trong tuần qua (29/6 - 3/7) có thời điểm vọt lên 12,49%/năm, buộc Ngân hàng Nhà nước tức tốc bơm thanh khoản hơn 9.547 tỷ đồng qua kênh OMO. Dù vậy, chênh lệch lãi suất VND - USD vẫn dương để hỗ trợ tỷ giá, trong bối cảnh tỷ giá trung tâm tăng tuần thứ 8 liên tiếp.
aa

Thị trường tiền tệ tuần 22 - 26/6: Đảo chiều bơm ròng gần 4.000 tỷ đồng qua OMO, tỷ giá trung tâm tăng 7 tuần Tín dụng áp sát 20 triệu tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước lý giải việc loại room các lĩnh vực, dự án trọng điểm

Giải “cơn khát” vốn trung và dài hạn nhìn từ áp lực thanh khoản

Doanh số vay “nóng” vượt 1 triệu tỷ đồng, tức tốc bơm thanh khoản

Trong tuần từ ngày 29/6 - 3/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều tiết thanh khoản mạnh qua kênh thị trường mở (OMO).

Cụ thể, qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng 69.077,2 tỷ đồng, chủ yếu ở kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày; lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm. Trong khi đó, lượng giấy tờ có giá đáo hạn ở mức cao, lên tới 59.529,8 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 9.547,4 tỷ đồng ra thị trường qua kênh OMO, nối tiếp đà bơm ròng khoảng 4.000 tỷ đồng của tuần liền trước, cho thấy nhà điều hành vẫn duy trì trạng thái hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Tính đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở đạt 239.199,38 tỷ đồng.

Diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản gia tăng rõ rệt, đặc biệt vào thời điểm cuối tháng. Đáng chú ý, trong phiên 30/6, Ngân hàng Nhà nước đã bơm mạnh 31.551,1 tỷ đồng, trùng với giai đoạn thanh khoản hệ thống căng thẳng nhất khi doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng vượt 1,1 triệu tỷ đồng kỳ hạn qua đêm.

Cùng thời điểm, lãi suất liên ngân hàng qua đêm tăng vọt lên 12,49%/năm, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn giữa các ngân hàng tăng đột biến, chủ yếu do áp lực chốt sổ cuối tháng, cuối quý.

Sau khi được bơm thanh khoản, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt đáng kể. Chốt phiên 2/7, lãi suất qua đêm giảm xuống 6,62%/năm, giảm 3,71 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất 1 tuần giảm còn 6,92%/năm (giảm 0,43 điểm phần trăm), kỳ hạn 2 tuần xuống 7,07%/năm (giảm 0,65 điểm phần trăm) và kỳ hạn 3 tháng giảm còn 7,7%/năm (giảm 0,49 điểm phần trăm). Riêng kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ lên 7,88%/năm, tăng 0,31 điểm phần trăm.

Lãi suất có thể đã tạo đỉnh, nhưng chưa dễ đảo chiều

“Với các động thái hỗ trợ thanh khoản và tăng trưởng tín dụng gần đây, chúng tôi cho rằng, khả năng mặt bằng lãi suất đã ở vùng đỉnh. Tuy nhiên, xu hướng đảo chiều vẫn cần thêm thời gian và phụ thuộc vào tốc độ cải thiện của huy động vốn, tín dụng, hoạt động điều tiết của Ngân hàng Nhà nước” - Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Nhìn chung, dù áp lực thanh khoản đã dịu bớt sau nhịp bơm vốn mạnh từ Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng vẫn neo ở mức cao, cho thấy thanh khoản VND trong hệ thống chưa thực sự trở lại trạng thái dồi dào.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho biết, sau 2 tháng liên tiếp bơm ròng, Ngân hàng Nhà nước đã quay trở lại hút ròng hệ thống trong tháng 6 hơn 86,9 nghìn tỷ đồng.

Đến cuối tháng, lãi suất qua đêm quay đầu tăng trở lại, do yếu tố mùa vụ khi áp lực thanh khoản thường tăng vào tháng cuối quý - thời điểm các doanh nghiệp có xu hướng gia tăng các khoản thanh toán nhằm phục vụ cho việc chuẩn bị báo cáo tài chính.

Còn theo Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta), dù Ngân hàng Nhà nước đã quay lại bơm ròng nhẹ và lãi suất qua đêm giảm nhanh, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 1 tuần - 9 tháng vẫn neo ở vùng cao, cho thấy các ngân hàng thận trọng trong cân đối nguồn vốn trung hạn, nhất là khi tăng trưởng tín dụng đang nhanh hơn tăng trưởng huy động.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 25/2026/TT NHNN, nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây là một biện pháp kỹ thuật giúp giải tỏa phần nào áp lực nguồn vốn trung - dài hạn cho hệ thống ngân hàng.

Ngoài ra, cũng có nhiều thông tin hỗ trợ cho tín dụng và áp lực lãi suất như: Văn bản số 5386/NHNN-TD mở cơ chế tín dụng đặc biệt cho 18 dự án trọng điểm; Nghị quyết số 168/NQ-CP yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng tiền gửi Kho bạc tại ngân hàng; Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước theo hướng linh hoạt hơn.

Tỷ giá chính thức vẫn “leo dốc”, USD tự do hạ nhiệt

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND vẫn tiếp đà tăng trên thị trường chính thức, song hạ nhiệt ở thị trường tự do.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 8 đồng so với cuối tuần trước, lên 25.203 đồng chốt phiên 3/7, nối tiếp đà tăng tuần thứ 8, cho thấy áp lực lên tỷ giá chính thức vẫn còn.

Chung diễn biến tỷ giá trung tâm, tỷ giá USD tại các ngân hàng tăng tương ứng. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD ở mức 26.073 - 26.463 VND/USD, trong đó chiều mua vào giảm 11 đồng, chiều bán ra tăng 9 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.083 - 26.463 VND/USD, với giá mua vào giảm mạnh 51 đồng, còn giá bán ra tăng 9 đồng.

Trên thị trường tự do, khi tỷ giá USD giảm 20 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán, xuống 26.580 - 26.610 VND/USD, trái ngược hoàn toàn với mức tăng 100 đồng của tuần trước.

Thị trường tiền tệ tuần 29/6 - 3/7: Tỷ giá trung tâm leo dốc tuần thứ 8, lãi suất qua đêm vượt 12%

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - lùi nhẹ 0,05% xuống 100,82 điểm.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm rõ rệt sau dữ liệu việc làm yếu

Ngân hàng MUFG lưu ý quan điểm trước đây của 9 thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) về sự cần thiết phải tăng lãi suất thêm ít nhất 1 lần hiện không còn thuyết phục như trước, do thị trường lao động đã yếu hơn đáng kể. Thị trường hiện chỉ còn đánh giá khoảng 20% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 29/7 và khoảng 60% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9.

Ngân hàng MUFG (Nhật Bản) cho rằng, dữ liệu thị trường lao động Mỹ suy yếu đang buộc thị trường phải định giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thay vì kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất, nhà đầu tư đang chuyển dần sang kịch bản nguy cơ Fed cắt giảm lãi suất cao hơn.

Theo MUFG, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 là chất xúc tác quan trọng cho sự thay đổi này. Trước đó, thị trường từng định giá gần hai lần tăng lãi suất của Fed từ nay đến tháng 3/2027, song kịch bản này hiện bị đánh giá là quá “diều hâu” và kém thực tế hơn.

Đại diện Ngân hàng MUFG nhấn mạnh, xu hướng tăng trưởng việc làm chậm lại, cùng với sự suy yếu của các chỉ số tâm lý kinh tế và việc rủi ro lạm phát giảm bớt, đang làm suy yếu cơ sở để Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Từ đó, MUFG dự báo, Fed nhiều khả năng duy trì chính sách hiện tại, trong khi đà tăng gần đây của đồng USD có thể suy yếu hoặc điều chỉnh giảm.

Theo nhóm phân tích của Chứng khoán Yuanta, trong ngắn hạn, USD/VND tại kênh ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục đi ngang đến nhích nhẹ nếu DXY duy trì trên vùng 101 điểm.

“Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất VND - USD vẫn dương và Ngân hàng Nhà nước còn dư địa điều tiết thanh khoản nên áp lực không lớn. Ngoài ra, dự thảo sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối kỳ vọng sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm công cụ và linh hoạt hơn trong việc điều tiết thị trường ngoại hối và ổn định tỷ giá” - Chứng khoán Yuanta nêu quan điểm./

Ánh Tuyết
Từ khóa:
thị trường tiền tệ lãi suất liên ngân hàng tỷ giá usd usd USD tự do USD chợ đen tỷ giá lãi suất ngân hàng kênh thị trường mở OMO chỉ số DXY thanh khoản

Bài liên quan

Tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất lượng, hỗ trợ thanh khoản kịp thời nhờ đa dạng công cụ

Tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất lượng, hỗ trợ thanh khoản kịp thời nhờ đa dạng công cụ

Tiền gửi Kho bạc thành “phao” thanh khoản ngân hàng, nhưng vẫn cần thêm giải pháp hỗ trợ

Tiền gửi Kho bạc thành “phao” thanh khoản ngân hàng, nhưng vẫn cần thêm giải pháp hỗ trợ

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm

Dành cho bạn

Ngày 4/7: Giá gạo xuất khẩu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 4/7: Giá gạo xuất khẩu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 4/7: Giá cao su thế giới giảm do nguồn cung tăng

Ngày 4/7: Giá cao su thế giới giảm do nguồn cung tăng

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 4/7: Giá cà phê tăng ngày thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ở mức 135.000 đồng/kg

Ngày 4/7: Giá cà phê tăng ngày thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ở mức 135.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Vingroup ra mắt "Đất nước Thiên hùng ca" – “Kỳ quan sân khấu” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Vingroup ra mắt "Đất nước Thiên hùng ca" – “Kỳ quan sân khấu” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Đọc thêm

Lương hưu tăng 8% đến tay người hưởng ngay từ đầu tháng 7

Lương hưu tăng 8% đến tay người hưởng ngay từ đầu tháng 7

Ngay trong những ngày đầu tháng 7/2026, khoảng 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cả nước đã được nhận mức hưởng mới tăng 8% theo quy định của Chính phủ. Việc chi trả được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đặc biệt với hình thức chuyển khoản, góp phần mang lại sự thuận tiện và niềm vui cho người hưởng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm chi trả kịp thời khi lương hưu, trợ cấp tăng từ ngày 1/7

Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm chi trả kịp thời khi lương hưu, trợ cấp tăng từ ngày 1/7

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả và các ngân hàng để bảo đảm người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận đúng, nhận đủ chế độ theo mức mới ngay từ những ngày đầu tiên của kỳ chi trả tháng 7/2026.
Bảo Việt đứng đầu Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026 do Brand Finance công bố

Bảo Việt đứng đầu Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026 do Brand Finance công bố

(TBTCO) - Brand Finance - công ty tư vấn định giá thương hiệu (London, Anh) chính thức công bố danh sách Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Theo đó Bảo Việt là doanh nghiệp nhóm ngành bảo hiểm được ghi nhận ở thứ hạng cao nhất.
Một thập kỷ giữ cam kết, vun bồi niềm tin và đồng hành cùng khách hàng xây dựng hạnh phúc

Một thập kỷ giữ cam kết, vun bồi niềm tin và đồng hành cùng khách hàng xây dựng hạnh phúc

(TBTCO) - Ngày 2/7/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MB Life) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2016 - 2026). Nhân dịp này, MB Life vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ghi nhận những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.
Sản phẩm mới tạo lực đẩy cho bảo hiểm nhân thọ

Sản phẩm mới tạo lực đẩy cho bảo hiểm nhân thọ

(TBTCO) - Sau giai đoạn chịu nhiều sức ép về niềm tin và khai thác mới, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang đẩy mạnh ra mắt sản phẩm mới theo hướng đơn giản hơn, thiết thực hơn và sát nhu cầu bảo vệ tài chính của khách hàng, qua đó kỳ vọng mở rộng tệp khách hàng và hỗ trợ thị trường phục hồi bền vững trong thời gian tới.
Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 2026: Lan tỏa an sinh, mở rộng diện bao phủ

Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 2026: Lan tỏa an sinh, mở rộng diện bao phủ

Theo tổng hợp từ bảo hiểm xã hội các địa phương, chỉ trong ngày cao điểm kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế (1/7), toàn hệ thống đã huy động nhiều nguồn lực xã hội để trao tặng hàng nghìn sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh nào chi trả 50% bảo hiểm y tế khám trái tuyến?

Bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh nào chi trả 50% bảo hiểm y tế khám trái tuyến?

(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú tại 518 cơ sở y tế cấp cơ bản và chuyên sâu, trong đó có nhiều bệnh viện trước đây là tuyến trung ương và tuyến tỉnh sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng, góp phần giảm gánh nặng chi phí và tạo thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế.
Ngân hàng chặn đứng hành vi can thiệp mobile banking, hệ thống SIMO ngăn hơn 5.200 tỷ đồng nghi lừa đảo

Ngân hàng chặn đứng hành vi can thiệp mobile banking, hệ thống SIMO ngăn hơn 5.200 tỷ đồng nghi lừa đảo

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận (SIMO) đã phát cảnh báo tới khoảng 4,6 triệu lượt khách hàng, giúp tạm dừng hoặc hủy giao dịch nghi ngờ lừa đảo với tổng giá trị hơn 5.200 tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng tiếp tục siết chặt biện pháp bảo mật thanh toán trực tuyến, phòng chống gian lận và ngăn chặn can thiệp trái phép vào ứng dụng ngân hàng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thị trường tiền tệ tuần 29/6 - 3/7: Tỷ giá trung tâm leo dốc tuần thứ 8, lãi suất qua đêm vượt 12%

Thị trường tiền tệ tuần 29/6 - 3/7: Tỷ giá trung tâm leo dốc tuần thứ 8, lãi suất qua đêm vượt 12%

Thủ tướng yêu cầu nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước

Thủ tướng yêu cầu nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt gần 265.000 tỷ đồng

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt gần 265.000 tỷ đồng

Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Hải quan Việt Nam và ABF tăng cường hợp tác kiểm soát ma túy, thuốc lá và tiền chất

Hải quan Việt Nam và ABF tăng cường hợp tác kiểm soát ma túy, thuốc lá và tiền chất

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 04/07/2026 07:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17706 17979 18558
CAD 18000 18275 18895
CHF 32079 32461 33110
CNY 0 3836 3929
EUR 29462 29683 30764
GBP 34303 34694 35635
HKD 0 3221 3424
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14703 15288
SGD 19832 20114 20685
THB 708 771 826
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26463
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,083 26,083 26,463
USD(1-2-5) 25,040 - -
USD(10-20) 25,040 - -
EUR 29,630 29,654 31,066
JPY 159.14 159.43 169.03
GBP 34,556 34,650 35,845
AUD 17,937 18,002 18,679
CAD 18,223 18,282 18,956
CHF 32,423 32,524 33,481
SGD 19,968 20,030 20,819
CNY - 3,806 3,951
HKD 3,286 3,296 3,434
KRW 15.88 16.56 18.02
THB 756.58 765.92 819.7
NZD 14,728 14,865 15,307
SEK - 2,683 2,778
DKK - 3,964 4,103
NOK - 2,637 2,730
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,044.26 - 6,822.81
TWD 743.74 - 900.92
SAR - 6,885.97 7,252.22
KWD - 83,123 88,435
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,083 26,103 26,463
EUR 29,501 29,619 30,812
GBP 34,480 34,618 35,647
HKD 3,284 3,297 3,414
CHF 32,163 32,292 33,226
JPY 158.96 159.60 167.50
AUD 17,863 17,935 18,529
SGD 20,003 20,083 20,670
THB 773 776 812
CAD 18,203 18,276 18,845
NZD 14,742 15,279
KRW 16.34 17.96
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26095 26095 26463
AUD 17889 17989 18914
CAD 18186 18286 19302
CHF 32338 32368 33950
CNY 3816.3 3841.3 3976.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29641 29671 31394
GBP 34613 34663 36421
HKD 0 3355 0
JPY 159.72 160.22 170.74
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14821 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19986 20116 20847
THB 0 738.4 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14840000 14840000 15140000
SBJ 13000000 13000000 15140000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,100 26,150 26,463
USD20 26,100 26,150 26,463
USD1 26,100 26,150 26,463
AUD 17,926 18,026 19,164
EUR 29,701 29,771 31,222
CAD 18,122 18,222 19,556
SGD 20,056 20,206 20,789
JPY 160.12 161.62 166.39
GBP 34,481 34,831 35,753
XAU 14,838,000 0 15,142,000
CNY 0 3,724 0
THB 0 773 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/07/2026 07:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80