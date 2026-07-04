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Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

06:43 | 04/07/2026
(TBTCO) - Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, chiều ngày 3/7, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
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Trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý cho biết, 6 tháng đầu năm, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động triển khai và hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra.

Một số kết quả nổi bật như: hoàn thành trình Bộ Chính trị 5 đề án, trong đó có 2 đề án tiếp tục hoàn thiện để trình Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; tham gia ý kiến có trách nhiệm và ngày càng chất lượng đối với nhiều báo cáo, đề án, văn bản quan trọng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tích cực, chủ động phối hợp, nắm tình hình, tăng cường theo dõi, giám sát việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng về lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương điều hành hội nghị. Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Bên cạnh đó, Ban đã tích cực nghiên cứu, xây dựng các báo cáo chuyên đề gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều nội dung do Ban tham mưu, đề xuất đã được Lãnh đạo chủ chốt của Đảng chuyển tới các cơ quan liên quan để nghiên cứu, triển khai.

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, trong 6 tháng cuối năm 2026, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai việc xây dựng, hoàn thiện các đề án trình Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các buổi làm việc với Ban và các ý kiến kết luận, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Chủ động nghiên cứu những vấn đề, nội dung mới để đề xuất, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác theo dõi, giám sát, sơ kết thực hiện các nghị quyết của Đảng về kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra; phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai các đề án, đánh giá kết quả thưc hiện các nghị quyết; thực hiện tốt công tác đối ngoại và nghiên cứu khoa học…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước và hệ thống chính trị Việt Nam. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời là năm khởi động thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Đại hội XIV của Đảng đã xác định đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Trưởng ban Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, trong bối cảnh chung như vậy, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Qua đó tham mưu để Lãnh đạo Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng có tính định hướng chiến lược, nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu đã được Đại hội Đảng lần thứ XIV đề ra, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Biểu dương thành tích của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng ban Nguyễn Thanh Nghị cũng nêu rõ, bên cạnh những kết quả rất quan trọng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, vẫn còn có những khó khăn, tồn tại trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2026, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm, phát huy đoàn kết, giữ vững nguyên tắc làm việc, triển khai toàn diện, đồng bộ mọi nhiệm vụ công tác chuyên môn và các mặt công tác Đảng, phấn đấu hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp nghiên cứu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính trong toàn Ban; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; tích cực triển khai công tác nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ Chính trị giao và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng…/.

Hà My
Từ khóa:
kinh tế Ban Chính sách chiến lược Trung ương hội nghị sơ kết 6 tháng phát triển kinh tế Tham mưu chiến lược

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