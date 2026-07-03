GDP quý II tăng 8,39%, 6 tháng đạt 8,18%

Sáng 3/7, Cục Thống kê họp báo về tình hình kinh tế nửa đầu năm. Theo đó, GDP quý II đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,06%, đóng góp 5,65% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,51%, đóng góp 50,07%; khu vực dịch vụ tăng 7,87%, đóng góp 44,28%.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm. Ảnh Đức Thanh

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GDP đạt 8,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%).

Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, đóng góp 5,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, đóng góp 47,20%; khu vực dịch vụ tăng 8,09%, đóng góp 47,14%.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, đồng thời thị trường xuất khẩu nông sản tiếp tục được mở rộng. Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 tăng 3,57% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,83% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,98%, đóng góp 0,27%; ngành thủy sản tăng 4,88%, đóng góp 1,56%.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp duy trì mức tăng trưởng tích cực nhờ các động lực tăng trưởng được củng cố, sự phục hồi đơn hàng xuất khẩu và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của đầu tư công.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 40,35% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,23%, đóng góp 33,07%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,34%, đóng góp 5,14%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,72%, đóng góp 0,54%; ngành khai khoáng tăng 6,67%, đóng góp 1,60%. Ngành xây dựng tăng 9,51%, đóng góp 6,85%.

Trong khu vực dịch vụ, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch đạt mức tăng trưởng khá nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hoạt động lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân sôi động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ sáu tháng đầu năm 2026 tăng 8,09% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý II tăng 5,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 6 tháng đầu năm 2025, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,12%.

Theo bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê, mức tăng trưởng nửa đầu năm là tích cực, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục biến động khó lường, xung đột vũ trang gia tăng và nhiều yếu tố bất định.

Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, trong khi cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng khá.Tuy nhiên, nền kinh tế được dự báo vẫn đối mặt nhiều khó khăn trong nửa cuối năm do độ mở lớn nên chịu tác động không nhỏ từ các biến động về kinh tế, chính trị thế giới./.