Thời sự

GDP quý II tăng 8,39%, 6 tháng đạt 8,18%

Hà Phương

Hà Phương

09:40 | 03/07/2026
(TBTCO) - Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tích cực này đưa tăng trưởng GDP 6 tháng đạt 8,18%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm ngoái (7,63%).
aa

Sáng 3/7, Cục Thống kê họp báo về tình hình kinh tế nửa đầu năm. Theo đó, GDP quý II đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,06%, đóng góp 5,65% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,51%, đóng góp 50,07%; khu vực dịch vụ tăng 7,87%, đóng góp 44,28%.

dây chuyển sản xuất lắp ráp xe hơi tại nhà máy Skoda Thành Công tại khu công nghiệp Việt Hưng Quảng Ninh ảnh Đức Thanh
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm. Ảnh Đức Thanh

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GDP đạt 8,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%).

Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, đóng góp 5,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, đóng góp 47,20%; khu vực dịch vụ tăng 8,09%, đóng góp 47,14%.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, đồng thời thị trường xuất khẩu nông sản tiếp tục được mở rộng. Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 tăng 3,57% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,83% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,98%, đóng góp 0,27%; ngành thủy sản tăng 4,88%, đóng góp 1,56%.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp duy trì mức tăng trưởng tích cực nhờ các động lực tăng trưởng được củng cố, sự phục hồi đơn hàng xuất khẩu và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của đầu tư công.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 40,35% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,23%, đóng góp 33,07%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,34%, đóng góp 5,14%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,72%, đóng góp 0,54%; ngành khai khoáng tăng 6,67%, đóng góp 1,60%. Ngành xây dựng tăng 9,51%, đóng góp 6,85%.

Trong khu vực dịch vụ, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch đạt mức tăng trưởng khá nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hoạt động lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân sôi động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ sáu tháng đầu năm 2026 tăng 8,09% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý II tăng 5,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 6 tháng đầu năm 2025, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,12%.

Theo bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê, mức tăng trưởng nửa đầu năm là tích cực, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục biến động khó lường, xung đột vũ trang gia tăng và nhiều yếu tố bất định.

Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, trong khi cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng khá.Tuy nhiên, nền kinh tế được dự báo vẫn đối mặt nhiều khó khăn trong nửa cuối năm do độ mở lớn nên chịu tác động không nhỏ từ các biến động về kinh tế, chính trị thế giới./.

Hà Phương
Từ khóa:
gdp quý ii GPD quý II năm 2026 tăng trưởng tích cực GDP quý II tăng 8 GDP quý II tăng 8,39% GDP 6 tháng đạt 8 GDP 6 tháng đạt 8,18%

Bài liên quan

Tập đoàn Generali tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Tập đoàn Generali tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Chứng khoán BIDV ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Chứng khoán BIDV ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Bảo hiểm PVI 4 năm liên tiếp đạt A - (Xuất sắc): Khi nội lực trở thành chuẩn mực quốc tế

Bảo hiểm PVI 4 năm liên tiếp đạt A - (Xuất sắc): Khi nội lực trở thành chuẩn mực quốc tế

Dành cho bạn

PNJ lên tiếng sau vụ việc liên quan đến nguyên Giám đốc PNJ-Lab

PNJ lên tiếng sau vụ việc liên quan đến nguyên Giám đốc PNJ-Lab

Vốn FDI thực hiện 6 tháng đầu năm cao nhất trong 5 năm qua

Vốn FDI thực hiện 6 tháng đầu năm cao nhất trong 5 năm qua

Sản phẩm mới tạo lực đẩy cho bảo hiểm nhân thọ

Sản phẩm mới tạo lực đẩy cho bảo hiểm nhân thọ

Ngày 3/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 3/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Hà Nội sẽ có đêm giao hưởng ngoài trời hiếm có bên hồ Gươm tối 4/7

Hà Nội sẽ có đêm giao hưởng ngoài trời hiếm có bên hồ Gươm tối 4/7

Hoàn thiện Luật Chứng khoán: Tạo nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới

Hoàn thiện Luật Chứng khoán: Tạo nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao mục tiêu tăng trưởng cho ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao mục tiêu tăng trưởng cho ngành Nông nghiệp và Môi trường

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tối thiểu 4%, đưa kim ngạch xuất khẩu vượt 74 tỷ USD trong năm 2026 bằng mọi giải pháp.
Thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa

Thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa

(TBTCO) - Sáng 2/7/2026, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW

Đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng mới, là con đường bắt buộc phải thực hiện để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, đồng thời yêu cầu cần đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW trong thời gian tới.
Bộ Chính trị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW

Bộ Chính trị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW

(TBTCO) - Chiều ngày 1/7/2026, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị.
Mô hình chính quyền 3 cấp góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân

Mô hình chính quyền 3 cấp góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân

(TBTCO) - Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.
Bộ Tài chính phát huy tốt vai trò “kinh tế trưởng” quốc gia

Bộ Tài chính phát huy tốt vai trò “kinh tế trưởng” quốc gia

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu Chính phủ điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ. Niềm tin của nhà đầu tư được củng cố, khu vực doanh nghiệp phục hồi, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế... Những kết quả này cho thấy Bộ Tài chính đã phát huy tốt vai trò "kinh tế trưởng" của quốc gia.
Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

(TBTCO) - Sáng 1/7/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị.
Viết nên một chương mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển

Viết nên một chương mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển

(TBTCO) - Việc toàn hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết số 10-NQ/TW vào cuộc sống là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một chương mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

PNJ lên tiếng sau vụ việc liên quan đến nguyên Giám đốc PNJ-Lab

PNJ lên tiếng sau vụ việc liên quan đến nguyên Giám đốc PNJ-Lab

Vốn FDI thực hiện 6 tháng đầu năm cao nhất trong 5 năm qua

Vốn FDI thực hiện 6 tháng đầu năm cao nhất trong 5 năm qua

Sản phẩm mới tạo lực đẩy cho bảo hiểm nhân thọ

Sản phẩm mới tạo lực đẩy cho bảo hiểm nhân thọ

Ngày 3/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 3/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

GDP quý II tăng 8,39%, 6 tháng đạt 8,18%

GDP quý II tăng 8,39%, 6 tháng đạt 8,18%

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 2/7: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 2/7: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước đảo chiều tăng