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PVI AM được vinh danh "Công ty Quản lý Tài sản của năm" tại The Asset Triple A 2026

11:29 | 03/07/2026
(TBTCO) - Hồng Kông, ngày 30/6/2026 - Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) vinh dự được Tạp chí tài chính quốc tế The Asset trao tặng giải thưởng "Công ty Quản lý Tài sản của năm - Hạng mục Đầu tư Thu nhập Cố định (Việt Nam)" tại The Asset Triple A Sustainable Investing Awards 2026 (Giải thưởng Đầu tư Bền vững Triple A của The Asset).
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Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với PVI AM, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Công ty trong việc xây dựng năng lực quản lý nguồn vốn chuyên nghiệp, phát triển thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư thu nhập cố định, duy trì kỷ luật đầu tư và quản trị rủi ro chặt chẽ, qua đó từng bước khẳng định vị thế là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư thu nhập cố định.

PVI AM được vinh danh

Tổng giám đốc PVI AM lên nhận giải thưởng Công ty Quản lý Tài sản của năm - Hạng mục Đầu tư Thu nhập Cố định.

Từ nền tảng năng lực đã được thị trường và các tổ chức quốc tế ghi nhận, PVI AM đang tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các nhóm khách hàng. Trong năm 2026, Công ty đã chính thức ra mắt Quỹ Đầu tư Trái phiếu Thanh khoản IFNPVI (IFNPVI) - quỹ mở đầu tiên của PVI AM dành cho nhà đầu tư cá nhân nhằm mang đến một giải pháp đầu tư trái phiếu an toàn, thanh khoản và chuyên nghiệp.

Đồng thời, PVI AM mở rộng các giải pháp quản lý tài sản dành cho khách hàng có giá trị tài sản lớn (High-Net-Worth Individuals - HNWI) thông qua các mô hình quỹ thành viên được triển khai cùng các ngân hàng và đối tác phân phối. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực quản lý nguồn vốn và dịch vụ ủy thác đầu tư cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và định chế đầu tư, với nền tảng đầu tư kỷ luật và quản trị rủi ro đã được kiểm chứng qua nhiều năm hoạt động.

PVI AM được vinh danh
Chứng nhận giải do The Asset trao tặng CTCP Quản lý Quỹ PVI.

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, hiệu quả và chuẩn mực vận hành, PVI AM theo đuổi triết lý đầu tư thận trọng, tập trung vào bảo toàn vốn, tối ưu hóa lợi nhuận trên cơ sở rủi ro phù hợp và duy trì sự ổn định cho danh mục đầu tư của khách hàng. Đây là định hướng nhất quán xuyên suốt quá trình phát triển của Công ty, đặc biệt trong mảng thu nhập cố định - lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu, sự kỷ luật và khả năng đánh giá rủi ro toàn diện.

PVI AM trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ của khách hàng, đối tác, cổ đông, cơ quan quản lý cùng toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên. Giải thưởng này là động lực để Công ty tiếp tục nâng cao năng lực quản lý đầu tư, phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với từng nhóm khách hàng và đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình tạo dựng giá trị bền vững./.

Về PVI AM

PVI AM là công ty quản lý quỹ thuộc hệ sinh thái PVI, với sự hậu thuẫn của hai cổ đông chiến lược là HDI Global SE (Đức) và Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam). Kế thừa gần ba thập kỷ kinh nghiệm quản lý vốn bảo hiểm, PVI AM cung cấp các giải pháp quản lý tài sản, quản lý danh mục, ủy thác đầu tư và sản phẩm đầu tư thu nhập cố định cho khách hàng tổ chức và cá nhân.

Về The Asset và The Asset Triple A Sustainable Investing Awards

The Asset là một trong những tạp chí tài chính uy tín hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. The Asset Triple A Sustainable Investing Awards là giải thưởng thường niên vinh danh các công ty quản lý tài sản và định chế tài chính có thành tích nổi bật, được xét chọn độc lập dựa trên hiệu quả đầu tư, năng lực quản trị rủi ro, chất lượng quản trị và giá trị bền vững mang lại cho nhà đầu tư.
Thu Hương
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