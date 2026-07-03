Tài chính

Kho bạc Nhà nước tạo dấu ấn trong quản lý tài chính công và chuyển đổi số

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
11:55 | 03/07/2026
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của quản lý tài chính công khi vừa bảo đảm quản lý an toàn quỹ ngân sách nhà nước, huy động hiệu quả nguồn lực cho ngân sách, vừa đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và chuẩn bị nền tảng cho Kho bạc số.
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Sáng 3/7/2026, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Điều hành ngân sách an toàn, góp phần giữ vững các cân đối lớn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố bất định tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và điều hành tài chính - ngân sách, hệ thống KBNN vẫn duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm quản lý an toàn quỹ ngân sách nhà nước, góp phần giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo báo cáo từ KBNN, với chủ đề điều hành năm 2026 là “Phát huy kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; tập trung cao độ nguồn lực, trí tuệ thúc đẩy triển khai chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động Kho bạc; tăng cường kiểm tra, giám sát”, toàn hệ thống đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Kho bạc Nhà nước tạo dấu ấn trong quản lý tài chính công và chuyển đổi số
Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: V.T

Ở lĩnh vực thu ngân sách nhà nước, KBNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại để tập trung nhanh các khoản thu vào ngân sách. Theo đó, đến ngày 30/6/2026, lũy kế thu ngân sách trong cân đối đạt 1.547.077 tỷ đồng, bằng 61,16% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 1.334.037 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 30.379 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 181.842 tỷ đồng.

Việc mở rộng thanh toán song phương điện tử với 22 ngân hàng thương mại tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian hạch toán, tập trung nhanh nguồn thu và giảm tối đa giao dịch bằng tiền mặt.

Đối với chi ngân sách, KBNN bảo đảm thanh toán đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách. Tổng chi thường xuyên qua hệ thống đạt 695.388 tỷ đồng, tương đương 38,4% dự toán năm.

Đối với vốn đầu tư công, KBNN duy trì việc thông báo định kỳ tỷ lệ giải ngân tới các bộ, ngành và địa phương nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện. Đến hết tháng 6/2026, số vốn đầu tư công thanh toán qua KBNN đạt 285.914,1 tỷ đồng, bằng 30,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Song song với quản lý thu, chi ngân sách, công tác điều hành ngân quỹ tiếp tục được thực hiện theo hướng chủ động, tập trung và thống nhất. Nhờ dự báo sát dòng tiền, KBNN luôn bảo đảm khả năng thanh toán của ngân sách nhà nước, đồng thời huy động thành công 182.561 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 36,5% kế hoạch năm, với cơ cấu kỳ hạn và lãi suất được điều hành linh hoạt, góp phần bảo đảm nguồn vốn cho ngân sách trung ương và ổn định thị trường tài chính.

Nâng cao chất lượng quản lý tài chính nhà nước

Một trong những điểm nhấn nổi bật của KBNN trong 6 tháng đầu năm là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kế toán nhà nước, tổng hợp báo cáo quyết toán và Báo cáo tài chính nhà nước.

Toàn hệ thống duy trì hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi ngân sách; hệ thống thanh toán nội bộ và thanh toán với các ngân hàng vận hành thông suốt, an toàn, kể cả trong các thời điểm cao điểm chỉnh lý quyết toán và hoàn thuế.

Kho bạc Nhà nước tạo dấu ấn trong quản lý tài chính công và chuyển đổi số
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: V.T

Đáng chú ý, KBNN đã hoàn thành tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội. Ngày 24/4/2026, Quốc hội đã phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 với tỷ lệ tán thành 98,4%.

Bên cạnh đó, Báo cáo tài chính nhà nước năm 2024 do KBNN tổng hợp cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao về chất lượng, mức độ đầy đủ và khả năng phản ánh toàn diện tình hình tài chính, tài sản nhà nước. Hệ thống Tổng kế toán nhà nước tiếp tục được nâng cấp để đáp ứng các quy định mới và phục vụ công tác lập Báo cáo tài chính nhà nước các năm tiếp theo.

Theo đánh giá của Giám đốc KBNN Trần Quân tại hội nghị, đây là một trong những kết quả nổi bật của toàn hệ thống trong nửa đầu năm, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý tài chính công.

Tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số

Song hành với nhiệm vụ quản lý ngân sách, KBNN tiếp tục coi chuyển đổi số là động lực quan trọng để hiện đại hóa hoạt động.

Trọng tâm hiện nay là đẩy nhanh triển khai dự án Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS) - nền tảng cốt lõi của Kho bạc số trong giai đoạn đến năm 2030.

Trong cải cách thủ tục hành chính, KBNN đã trình Bộ Tài chính ban hành danh mục thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần số hóa; đồng thời khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm thành phần hồ sơ là căn cước công dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được nâng cấp theo các quy định mới về đầu tư công và cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt, việc gắn mã địa bàn hành chính trên cấu trúc tài khoản mới giúp các đơn vị sử dụng ngân sách tiếp tục giao dịch thuận lợi sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp mà không phải đăng ký lại thông tin.

KBNN cũng đã tổ chức tập huấn trực tuyến về hệ thống TABMIS, dịch vụ công trực tuyến và Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ cơ quan tài chính cấp xã vận hành hiệu quả ngay từ ngày 1/7/2026.

Giám đốc KBNN Trần Quân cho biết, trong thời gian tới, toàn hệ thống sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án VDBAS; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào các quy trình nghiệp vụ nhằm giảm thao tác thủ công, từng bước tự động hóa các khâu xử lý, nâng cao chất lượng phân tích, tham mưu trong quản lý tài chính - ngân sách.

Trong 6 tháng cuối năm, KBNN xác định tiếp tục quản lý chặt chẽ quỹ ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ các đề án, chính sách trọng tâm, hoàn thiện các quy trình thanh toán, chi trả ngân sách, huy động đầy đủ nguồn vốn cho ngân sách trung ương thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ.

Cùng với đó, hệ thống sẽ tăng tốc chuyển đổi số, hoàn thiện và đưa vào vận hành dự án VDBAS, đẩy mạnh liên thông dữ liệu tài chính số; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ, siết chặt kỷ luật tài chính, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính công trong giai đoạn mới.

Kết luận hội nghị, Giám đốc KBNN Trần Quân yêu cầu toàn hệ thống chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh và từng bước xây dựng KBNN trở thành cơ quan phục vụ, đồng thời là đơn vị tham mưu quan trọng cho chính quyền địa phương trong điều hành tài chính - ngân sách.
Vân Hà
Từ khóa:
kho bạc nhà nước sơ kết 6 tháng tài chính công chuyển đổi số

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