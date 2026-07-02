Hà Nội tăng tốc chặng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11%

GRDP tăng 8,22%, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tại phiên họp thường kỳ UBND TP. Hà Nội tháng 7 diễn ra ngày 2/7, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, GRDP quý II của Hà Nội ước tăng 8,1%; tính chung 6 tháng đầu năm tăng 8,22%, cao hơn cùng kỳ năm trước và tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng khá của cả nước.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, các khu vực kinh tế của Thủ đô vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực chính; công nghiệp, xây dựng phục hồi rõ nét; nông nghiệp phát triển ổn định.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc với chỉ số IIP tăng 8,8%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9%. Thành phố đã thành lập thêm 11 cụm công nghiệp; Khu công nghệ cao Hòa Lạc giải phóng mặt bằng gần 94% diện tích, thu hút 115 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 171 nghìn tỷ đồng. Giá trị sản xuất xây dựng đạt khoảng 236,6 nghìn tỷ đồng nhờ tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh và nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được triển khai.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú báo cáo tại hội nghị.

Trên cơ sở đó, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11%, Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai hiệu quả Luật Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số.

Thành phố tập trung phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, ưu tiên các dự án hạ tầng trọng điểm.

Cùng với đó là huy động các nguồn lực xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu nhằm tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển Thủ đô bền vững.

Tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, phát huy hiệu quả Luật Thủ đô 2026

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá, mức tăng trưởng 8,22% là kết quả tích cực, song vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng khoảng 10% của 6 tháng đầu năm. Vì vậy, cần phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế để có giải pháp điều hành quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Hà Nội là địa phương đóng góp hơn 13% GDP cả nước và được Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Ông Thắng yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm theo từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương; giao chỉ tiêu cụ thể gắn với trách nhiệm của từng đơn vị để phục vụ công tác điều hành.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho rằng, dư địa tăng trưởng những tháng cuối năm tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, dịch vụ và du lịch. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở, hạ tầng, giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch; đồng thời tổ chức làm việc với các nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để sớm khởi công dự án, tạo thêm động lực tăng trưởng.

Một nội dung được Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt nhấn mạnh là việc phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô 2026. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, nhiều “điểm nghẽn” về thể chế đã được tháo gỡ, do đó thành phố cần nhanh chóng đưa các cơ chế mới vào thực tiễn; tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, đất dịch vụ, đồng thời khai thác hiệu quả các cơ chế huy động nguồn lực, phát hành trái phiếu và thu hút đầu tư phát triển hạ tầng.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng kết luận hội nghị.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ

Bên cạnh nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, coi phục vụ người dân và doanh nghiệp là mục tiêu xuyên suốt của cải cách hành chính.

Theo đó, thành phố phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giảm 50% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời nâng cao năng lực giải quyết công việc ngay từ cấp xã, phường.

Liên quan đến việc thực hiện lại thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội Phan Văn Phúc cho biết, Hà Nội có hơn 92.000 trường hợp phải thực hiện lại thủ tục. Đến nay, khoảng 78.000 trường hợp đã được giải quyết, trong đó gần 10.000 trường hợp được cán bộ đến tận nơi cư trú để tiếp nhận hồ sơ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công và các điểm phục vụ tại cơ sở tiếp tục nâng cao trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và thái độ phục vụ; lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng cán bộ, công chức.

Đồng thời, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng phục vụ và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11% của Thủ đô trong năm 2026./.