Vốn FDI thực hiện 6 tháng đầu năm cao nhất trong 5 năm qua

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/6/2026, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 6 tháng đầu năm giai đoạn 2022 - 2026 (Đơn vị: tỷ USD)

Về vốn đăng ký cấp mới, có 2.013 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 17,39 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 87,2% về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới dự án FDI lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 10,76 tỷ USD, chiếm 61,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 3,08 tỷ USD, chiếm 17,7%; các ngành còn lại đạt 3,55 tỷ USD, chiếm 20,4%.

Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ USD, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc với 5,45 tỷ USD, chiếm 31,4%; Nhật Bản đạt 1,2 tỷ USD, chiếm 6,9%; Trung Quốc đạt 977 triệu USD, chiếm 5,6%.

Về vốn đăng ký điều chỉnh, có 541 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 11,04 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, thì vốn FDI đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 17,91 tỷ USD, chiếm 63% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5,1 tỷ USD, chiếm 17,9%; các ngành còn lại đạt 5,42 tỷ USD, chiếm 19,1%.

Về vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, có 1.446 lượt với tổng giá trị góp vốn 6,22 tỷ USD, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 413 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 2,15 tỷ USD và 1.033 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,07 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 2,64 tỷ USD, chiếm 42,4% giá trị góp vốn; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 1,94 tỷ USD, chiếm 31,1%; ngành còn lại 1,65 tỷ USD, chiếm 26,5%.

Đặc biệt, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 10,76 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn FDI thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 965,2 triệu USD, chiếm 7,4%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 479,2 triệu USD, chiếm 3,7%./.