SSI iBoard mở rộng danh mục quỹ mở với các sản phẩm của Dragon Capital

Từ ngày 29/6/2026, nền tảng SSI iBoard chính thức bổ sung các quỹ mở do Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) quản lý, mở rộng danh mục sản phẩm quỹ trên hệ thống. Theo SSI, việc bổ sung này là một bước trong định hướng phát triển hệ sinh thái đầu tư số, nhằm mở rộng lựa chọn phân bổ tài sản và quản lý danh mục cho nhà đầu tư.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư ngày càng đa dạng, bên cạnh cổ phiếu, nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn đến các sản phẩm tích lũy dài hạn, tạo thu nhập, quản lý rủi ro và tối ưu dòng tiền nhàn rỗi. Tuy nhiên, việc quản lý danh mục trên nhiều nền tảng khác nhau có thể khiến quá trình theo dõi tài sản, phân bổ vốn và ra quyết định đầu tư thiếu tính liền mạch.

Mở rộng danh mục quỹ mở trên SSI iBoard là bước đi tiếp theo trong định hướng hoàn thiện hệ sinh thái đầu tư số của SSI. Nguồn: SSI.

Với việc tích hợp các quỹ mở DCVFM trên SSI iBoard, nhà đầu tư có thể tiếp cận, giao dịch và theo dõi các sản phẩm quỹ ngay trên cùng nền tảng đang sử dụng để giao dịch chứng khoán. Việc này giúp người dùng quản lý tập trung danh mục gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và nguồn tiền, từ đó thuận tiện hơn trong việc theo dõi cơ cấu tài sản và điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn.

Danh sách 4 sản phẩm quỹ mở của Dragon Capital. Nguồn: SSI.

Danh mục quỹ mở được bổ sung gồm bốn quỹ do DCVFM quản lý là DCDS, DCDE, DCBF và DCIP, bao gồm các nhóm quỹ cổ phiếu và trái phiếu với các chiến lược đầu tư khác nhau. Qua đó, nhà đầu tư có thêm lựa chọn khi xây dựng danh mục đầu tư, phù hợp với mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro.

Quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ DCVFM trên SSI iBoard được thiết kế theo hướng đơn giản, cho phép nhà đầu tư lựa chọn quỹ, nhập số tiền đầu tư, xác nhận lệnh và theo dõi trạng thái giao dịch trực tiếp trên nền tảng. Ngoài lệnh mua thông thường, khách hàng cũng có thể sử dụng tính năng eSIP để thiết lập đầu tư định kỳ theo số tiền và tần suất đã lựa chọn, phục vụ nhu cầu tích lũy tài sản trong dài hạn.

Đại diện SSI cho biết, việc mở rộng danh mục quỹ mở trên SSI iBoard được xác định là bước tiếp theo trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái đầu tư số. Trong thời gian tới, nền tảng sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng mở rộng danh mục sản phẩm, tăng cường khả năng kết nối giữa các kênh đầu tư và đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý tài sản của nhà đầu tư./.