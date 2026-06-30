Tài chính

Kho bạc Nhà nước hỗ trợ cấp xã làm chủ giao dịch ngân sách trên nền tảng số

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
12:03 | 30/06/2026
(TBTCO) - Từ tháng 7/2026, cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan tài chính cấp xã sẽ thực hiện nhiều nghiệp vụ tài chính - ngân sách trên môi trường điện tử. Để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt, Kho bạc Nhà nước đang tăng cường hỗ trợ các địa phương sử dụng hệ thống TABMIS, dịch vụ công trực tuyến và Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính.
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Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Kho bạc Nhà nước (KBNN) xác định vai trò là cơ quan phục vụ, đồng hành với cơ quan tài chính các cấp nhằm bảo đảm hoạt động quản lý ngân sách nhà nước được triển khai liên tục, đúng quy định và hiệu quả.

Theo đó, thời gian qua, KBNN đã chủ động mở tài khoản cho cơ quan tài chính cấp xã; hướng dẫn quy trình thu ngân sách nhà nước, thanh toán, chi trả, hạch toán ngân sách; đồng thời phối hợp với cơ quan tài chính và các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Kho bạc Nhà nước hỗ trợ cấp xã làm chủ giao dịch ngân sách trên nền tảng số
KBNN hỗ trợ cấp xã làm chủ giao dịch ngân sách trên nền tảng số. Ảnh: KBNN

Song song với đó, hệ thống KBNN tiếp tục mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và bố trí cán bộ hỗ trợ trực tiếp trong giai đoạn đầu vận hành, góp phần bảo đảm hồ sơ, chứng từ được tiếp nhận, xử lý đúng quy định.

Để các đơn vị cấp xã nhanh chóng làm chủ các hệ thống nghiệp vụ, KBNN cũng tổ chức hướng dẫn sử dụng TABMIS (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc), dịch vụ công trực tuyến và Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính. Nội dung tập trung vào các nghiệp vụ thiết yếu như đăng ký, sử dụng tài khoản tại KBNN; nhập và phân bổ dự toán; lập lệnh chi tiền; chuyển nguồn; thực hiện giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến và khai thác các báo cáo phục vụ công tác quản lý tài chính - ngân sách.

Đồng thời, KBNN còn hướng dẫn cán bộ tài chính cấp xã khai thác Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính nhằm phục vụ yêu cầu quản lý, báo cáo tại địa phương, qua đó giảm tải việc khai thác trực tiếp trên hệ thống TABMIS.

Để bảo đảm quá trình vận hành an toàn, hiệu quả, lãnh đạo KBNN đã yêu cầu các KBNN khu vực, đặc biệt là các phòng giao dịch, phân công rõ trách nhiệm từ lãnh đạo đến công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; tăng cường hướng dẫn sát thực tế, thường xuyên kiểm tra các giao dịch nhập dự toán, lập lệnh chi tiền và phê duyệt trên hệ thống nhằm hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình thực hiện.

KBNN cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan tài chính địa phương hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, bảo đảm các hoạt động giao dịch ngân sách trên môi trường số được triển khai thông suốt, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp./.

Vân Hà
Từ khóa:
kho bạc nhà nước đơn vị cấp xã giao dịch nền tảng số tabmis

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