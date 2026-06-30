Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản trị để thích ứng với thay đổi chính sách

Từ ngày 1/7 tới đây, doanh nghiệp sẽ bước vào giai đoạn thích ứng với hàng loạt quy định mới liên quan đến thuế, lao động và bảo hiểm xã hội. Đây được xem là một trong những đợt thay đổi chính sách có phạm vi tác động rộng nhất trong những năm gần đây, đòi hỏi doanh nghiệp phải nhanh chóng rà soát và chuẩn hóa hệ thống quản trị nội bộ.

Đáng chú ý, theo Nghị định số 337/2025/NĐ-CP và Thông tư số 08/2026/TT-BNV, việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động điện tử từ ngày 1/7 phải đáp ứng các yêu cầu mới về mã định danh (ID) duy nhất được cấp từ Nền tảng quản lý hợp đồng lao động điện tử quốc gia do Bộ Nội vụ quản lý, đồng thời bảo đảm dữ liệu được lưu trữ tập trung tối thiểu 10 năm theo quy định.

Nhiều chính sách mới đồng loạt có hiệu lực, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản trị để thích ứng. Ảnh: Việt Dũng

Song song đó, sau gần một năm Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình điều chỉnh để thích ứng với các quy định mới về đối tượng tham gia, căn cứ đóng và chế độ hưởng bảo hiểm xã hội. Khi kết hợp với những yêu cầu mới đối với hợp đồng lao động điện tử, công tác quản trị lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội sẽ đòi hỏi mức độ tuân thủ cao hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sử dụng số lượng lớn lao động.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới của Luật Quản lý thuế (Luật số 108/2025/QH15) cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn cũng bắt đầu được triển khai. Những thay đổi này tác động trực tiếp đến công tác kê khai, quản lý nghĩa vụ thuế và thực hiện các thủ tục hành chính về thuế của doanh nghiệp.

Dưới góc độ là chuyên gia tư vấn thuế, bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thuế Hinh Lam cho rằng, trong bối cảnh nhiều chính sách mới có hiệu lực cùng thời điểm, việc cập nhật kịp thời quy định pháp luật và chuẩn hóa quy trình quản trị không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro vi phạm mà còn nâng cao tính tuân thủ, tối ưu chi phí vận hành và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số lâu dài./.