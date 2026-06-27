Central Retail Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào Đắk Lắk

Bản ghi nhớ do Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk và Công ty cổ phần Bất động sản Việt Nhật (thành viên của tập đoàn Central Retail Việt Nam) ký kết với các nội dung như: Hai bên thống nhất thiết lập mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ trong nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk đối với các dự án Trung tâm thương mại và siêu thị, với mục tiêu thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án Trung tâm thương mại và siêu thị tổng hợp tại phường Tuy Hòa, phường Buôn Hồ, xã Quảng Phú, xã Krông Pắc, phường Đông Hòa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tổng vốn đầu tư dự kiến dành cho các dự án khoảng 800 tỷ đồng. Hai bên thống nhất cử đầu mối để thúc đẩy thực hiện Bản ghi nhớ này.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao Bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư cho đại diện tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Ông Olivier Langlet - Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam chia sẻ, hiện nay, Central Retail đang đẩy mạnh triển khai chiến lược “Better for Vietnam” với ba trụ cột là thúc đẩy sản phẩm nội địa, tiên phong chất lượng thực phẩm và trở thành nhà bán lẻ bền vững hàng đầu tại Việt Nam, qua đó đóng góp vào sự thịnh vượng và nâng cao chất lượng sống người Việt.

"Trên tinh thần đó, chúng tôi tin tưởng rằng, ký kết Bản ghi nhớ hôm nay sẽ là cơ sở quan trọng để Central Retail đẩy mạnh đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế hai con số của Việt Nam trong giai đoạn tới. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng Trung tâm thương mại GO! và siêu thị mini go! xuất hiện ở tỉnh Đắk Lắk sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng, kết nối chuỗi cung ứng và mang mô hình bán lẻ hiện đại đến gần hơn với cộng đồng địa phương” - ông Olivier Langlet.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Central Retail đang vận hành khá hiệu quả Trung tâm thương mại & Đại siêu thị GO! Buôn Ma Thuột. Không chỉ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, mà nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản (OCOP), hàng hóa của doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk như: cà phê, bơ, sầu riêng, nấm… đã có cơ hội được đưa vào phân phối ở đại siêu thị GO! toàn quốc, và đang từng bước mở rộng xuất khẩu ra thế giới thông qua mạng lưới phân phối của Central Retail ở thị trường quốc tế./.