Động lực vĩ mô và hiệu ứng nâng hạng tiếp sức chứng khoán Việt Nam

Nền tảng vĩ mô tiếp tục củng cố

Theo giới phân tích, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, triển vọng kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó diễn biến giá dầu, thương mại quốc tế và tiến độ giải ngân đầu tư công là những biến số đáng chú ý.

Bà Hoàng Thúy Lương - Trưởng phòng cao cấp Nghiên cứu và Phân tích, Chứng khoán Vietcap nhận định, chính sách tài khóa sẽ tiếp tục là động lực quan trọng hỗ trợ tăng trưởng, trong đó giải ngân đầu tư công được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân và củng cố các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán vẫn được hỗ trợ bởi mặt bằng định giá hấp dẫn. Ảnh: An Thư

Song hành với chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ được kỳ vọng tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước điều hành theo hướng ổn định, nhằm bảo đảm cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Trong trường hợp các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn, vẫn còn dư địa để xem xét điều chỉnh lãi suất theo hướng hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ cập nhật các dự báo về lạm phát và chính sách điều hành, Vietcap cũng điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác. Cụ thể, dự báo tăng trưởng giải ngân vốn FDI được nâng lên 9% trong giai đoạn 2026 - 2027, trong khi dự báo tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt được điều chỉnh lên 17% và 22%. Dù vậy, đơn vị này vẫn giữ quan điểm cán cân thương mại cả năm sẽ ở trạng thái gần cân bằng.

Bà Lương cho biết, trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận nhập siêu gần 14 tỷ USD. Theo quy luật những năm gần đây, xuất khẩu thường cải thiện từ giữa năm và giúp cán cân thương mại quay trở lại trạng thái xuất siêu vào các tháng cuối năm. Tuy nhiên, nếu giá linh kiện điện tử, đặc biệt là chip DRAM, tiếp tục tăng cao, quá trình cải thiện cán cân thương mại có thể diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng.

Bên cạnh diễn biến thương mại, bà Lương cho rằng chính sách thương mại của Mỹ vẫn là yếu tố cần tiếp tục theo dõi do có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và dư địa tăng trưởng của Việt Nam. Đồng thời, tiến độ giải ngân đầu tư công cũng là biến số quan trọng đối với triển vọng của nền kinh tế. Chuyên gia từ Chứng khoán Vietcap kỳ vọng đầu tư công sẽ tiếp tục được thúc đẩy, qua đó góp phần bù đắp tác động từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tạo thêm dư địa hỗ trợ nền kinh tế.

Nhiều động lực hỗ trợ thị trường

Trên nền tảng các yếu tố vĩ mô, ông Vũ Minh Đức - Phó Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Phân tích, Chứng khoán Vietcap đánh giá triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán vẫn được hỗ trợ bởi mặt bằng định giá hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và các động lực nâng hạng thị trường. Trên cơ sở đó, dự báo VN-Index có thể đạt khoảng 1.955 điểm vào cuối năm 2026. Dự báo này được xây dựng theo phương pháp tổng hợp mức tăng giá kỳ vọng của từng cổ phiếu trong danh mục nghiên cứu, hiện bao phủ khoảng 100 doanh nghiệp, tương đương gần 70% vốn hóa toàn thị trường.

Định giá vẫn là điểm tựa Theo ông Vũ Thế Quân - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu và Phân tích, Chứng khoán Vietcap, mặt bằng định giá hấp dẫn tiếp tục là yếu tố hỗ trợ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong khi đó, nếu các điều kiện vĩ mô thuận lợi hơn, dòng tiền có thể quay trở lại thị trường, tạo thêm dư địa cho nhóm cổ phiếu chứng khoán.

Ông Đức cho biết, mục tiêu trên tương ứng với mức P/E khoảng 15,8 lần và được đánh giá là khá thận trọng. Hiện P/E trượt của VN-Index ở mức khoảng 15,5 lần, thấp hơn trung vị của 10 năm gần đây. Đáng chú ý, nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vingroup, P/E của thị trường chỉ còn khoảng 12,5 - 13 lần. Trong 5 năm trở lại đây, thị trường chỉ ghi nhận mức định giá thấp hơn trong giai đoạn dịch Covid-19 năm 2020 và thời điểm thị trường trái phiếu doanh nghiệp biến động cuối năm 2022. Đây cũng là một trong những cơ sở để Vietcap tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với xu hướng của thị trường.

Bên cạnh mặt bằng định giá, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục là động lực hỗ trợ diễn biến của thị trường trong thời gian tới. Ông Đức dự báo, nhóm vật liệu và dầu khí sẽ dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026 với mức tăng khoảng 60 - 63% so với năm trước. Tính chung, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp trong danh mục theo dõi được kỳ vọng tăng khoảng 20% trong năm 2026 và tiếp tục tăng khoảng 17% trong năm 2027.

Một động lực đáng chú ý khác là việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Theo ước tính của Vietcap, sự kiện này có thể thu hút khoảng 6 - 8 tỷ USD vốn ngoại, trong đó khoảng 1 - 2 tỷ USD đến từ các quỹ đầu tư thụ động và 5 - 6 tỷ USD từ các quỹ chủ động. Dòng vốn được kỳ vọng sẽ giải ngân theo nhiều giai đoạn, góp phần cải thiện xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài và hỗ trợ diễn biến tích cực của thị trường.

Ở góc độ dài hạn, ông Đức cho rằng việc tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí theo chuẩn của MSCI vẫn là mục tiêu quan trọng trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Mặc dù vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), tài khoản giao dịch tổng (OTA) và giới hạn sở hữu nước ngoài, các cơ quan quản lý đang tích cực phối hợp với các thành viên thị trường để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hạ tầng thị trường.

“Quá trình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng thị trường, tăng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế và tạo nền tảng cho lộ trình nâng hạng trong dài hạn” - ông Đức nhấn mạnh.