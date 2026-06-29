Thuế TP. Hà Nội chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất

Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất TP. Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị lần 2 năm 2026 để đôn đốc thu hồi nợ và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thuế TP. Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và nỗ lực của cơ quan thuế cùng cộng đồng doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là các khoản thu từ đất trên địa bàn Hà Nội đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng nợ nghĩa vụ tài chính về đất của các dự án vẫn còn tồn tại, trong đó không ít dự án nợ đọng nhiều năm, các dự án có vướng mắc chưa được xử lý.

Thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng về thuế và các khoản thu từ đất, trên cơ sở nguyên tắc phối hợp chặt chẽ với thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành và UBND các xã, phường đặc biệt, Thuế TP. Hà Nội đẩy nhanh công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; tập trung thực hiện quyết liệt công tác đôn đốc các dự án để thu hồi nợ đọng về đất; kiên quyết xử lý theo quy định đối với các trường hợp chây ì không chấp hành thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Với chỉ đạo quyết liệt đó, Thuế TP. Hà Nội tổ chức hội nghị lần 2 để cùng các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp về kế hoạch dự kiến thực hiện nộp các khoản còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất. Đây cũng là dịp để các đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất báo cáo, đề xuất cụ thể với các cơ quan, sở, ngành liên quan giải quyết, xử lý, tháo gỡ theo thẩm quyền, hoặc báo cáo TP. Hà Nội xem xét theo thẩm quyền.

Đồng thời, hội nghị tiếp tục quán triệt tinh thần chấp hành pháp luật về đất đai, tài chính và thuế; nghĩa vụ với ngân sách nhà nước là nghĩa vụ bắt buộc, phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời hạn; không để tình trạng chậm nộp, nợ đọng hoặc né tránh trách nhiệm.

Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội ghi nhận những nỗ lực của 6 đơn vị tích cực nộp số nợ về tiền thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ sau hội nghị lần 1 (tổ chức ngày 14/4/2026) với 5.308 tỷ đồng tiền nợ nghĩa vụ tài chính về đất vào ngân sách nhà nước. 3 đơn vị trong danh sách mời họp lần 2 tổ chức vào ngày 24/6/2026, sau thời điểm nhận được giấy mời họp đã nộp tiền nợ nghĩa vụ tài chính về đất vào ngân sách nhà nước với số tiền 1.634 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội, trên tinh thần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng cũng kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành, có vi phạm, để bảo đảm sau hội nghị có chuyển biến rõ nét, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Đối với các doanh nghiệp chủ dự án (có phát sinh các khoản nợ) thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực, khẩn trương thực hiện nộp ngay nghĩa vụ còn nợ vào ngân sách.

Đối với doanh nghiệp phát sinh nội dung vướng mắc, cần khẩn trương phối hợp cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường, xã phối hợp rà soát, xử lý theo quy định; thực hiện các thủ tục liên quan báo cáo thành phố xem xét theo thẩm quyền

Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo (các sở, ngành, UBND xã phường) theo thẩm quyền sớm tổng hợp xem xét đề xuất phương án xử lý cụ thể, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND thành phố xem xét xử lý.

“Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát tổng hợp các trường hợp nợ đọng nhiều năm, không chấp hành, đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế và thông báo đến Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xử lý vi phạm, đề xuất thực hiện quy trình thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai” - ông Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh./.