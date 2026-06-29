Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hà Nội chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
11:52 | 29/06/2026
(TBTCO) - Trước tình trạng nhiều dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất nhiều năm và có vướng mắc chưa được xử lý, Thuế TP. Hà Nội đang tập trung quyết liệt thực hiện công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng và chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án.
aa

Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất TP. Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị lần 2 năm 2026 để đôn đốc thu hồi nợ và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Thuế TP. Hà Nội chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất
Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thuế TP. Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và nỗ lực của cơ quan thuế cùng cộng đồng doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là các khoản thu từ đất trên địa bàn Hà Nội đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng nợ nghĩa vụ tài chính về đất của các dự án vẫn còn tồn tại, trong đó không ít dự án nợ đọng nhiều năm, các dự án có vướng mắc chưa được xử lý.

Thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng về thuế và các khoản thu từ đất, trên cơ sở nguyên tắc phối hợp chặt chẽ với thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành và UBND các xã, phường đặc biệt, Thuế TP. Hà Nội đẩy nhanh công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; tập trung thực hiện quyết liệt công tác đôn đốc các dự án để thu hồi nợ đọng về đất; kiên quyết xử lý theo quy định đối với các trường hợp chây ì không chấp hành thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Với chỉ đạo quyết liệt đó, Thuế TP. Hà Nội tổ chức hội nghị lần 2 để cùng các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp về kế hoạch dự kiến thực hiện nộp các khoản còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất. Đây cũng là dịp để các đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất báo cáo, đề xuất cụ thể với các cơ quan, sở, ngành liên quan giải quyết, xử lý, tháo gỡ theo thẩm quyền, hoặc báo cáo TP. Hà Nội xem xét theo thẩm quyền.

Đồng thời, hội nghị tiếp tục quán triệt tinh thần chấp hành pháp luật về đất đai, tài chính và thuế; nghĩa vụ với ngân sách nhà nước là nghĩa vụ bắt buộc, phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời hạn; không để tình trạng chậm nộp, nợ đọng hoặc né tránh trách nhiệm.

Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội ghi nhận những nỗ lực của 6 đơn vị tích cực nộp số nợ về tiền thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ sau hội nghị lần 1 (tổ chức ngày 14/4/2026) với 5.308 tỷ đồng tiền nợ nghĩa vụ tài chính về đất vào ngân sách nhà nước. 3 đơn vị trong danh sách mời họp lần 2 tổ chức vào ngày 24/6/2026, sau thời điểm nhận được giấy mời họp đã nộp tiền nợ nghĩa vụ tài chính về đất vào ngân sách nhà nước với số tiền 1.634 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội, trên tinh thần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng cũng kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành, có vi phạm, để bảo đảm sau hội nghị có chuyển biến rõ nét, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Đối với các doanh nghiệp chủ dự án (có phát sinh các khoản nợ) thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực, khẩn trương thực hiện nộp ngay nghĩa vụ còn nợ vào ngân sách.

Đối với doanh nghiệp phát sinh nội dung vướng mắc, cần khẩn trương phối hợp cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường, xã phối hợp rà soát, xử lý theo quy định; thực hiện các thủ tục liên quan báo cáo thành phố xem xét theo thẩm quyền

Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo (các sở, ngành, UBND xã phường) theo thẩm quyền sớm tổng hợp xem xét đề xuất phương án xử lý cụ thể, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND thành phố xem xét xử lý.

“Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát tổng hợp các trường hợp nợ đọng nhiều năm, không chấp hành, đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế và thông báo đến Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xử lý vi phạm, đề xuất thực hiện quy trình thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai” - ông Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
thuế tp hà nội đôn đốc nợ tháo gỡ khó khăn Dự án nợ Tài chính đất Doanh nghiệp thuế

Bài liên quan

Quảng Trị chỉ đạo chủ dự án ODA đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn

Quảng Trị chỉ đạo chủ dự án ODA đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn

Chính thức giảm tiền sử dụng đất cho người dân

Chính thức giảm tiền sử dụng đất cho người dân

Hà Nội tuyên dương 170 doanh nghiệp, người nộp thuế tuân thủ tốt pháp luật thuế

Hà Nội tuyên dương 170 doanh nghiệp, người nộp thuế tuân thủ tốt pháp luật thuế

Dành cho bạn

Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần

Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

Bộ Tài chính bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức Cục loại 1

Bộ Tài chính bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức Cục loại 1

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Thị trường trái phiếu và bài toán vốn cho hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Thị trường trái phiếu và bài toán vốn cho hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 29/6: Giá cao su thế giới tiếp nối đà giảm

Ngày 29/6: Giá cao su thế giới tiếp nối đà giảm

Đọc thêm

Hỏa tốc đồng bộ mã hải quan từ 1/7/2026

Hỏa tốc đồng bộ mã hải quan từ 1/7/2026

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn 18074/CHQ-GSQL hỏa tốc hướng dẫn các Chi cục Hải quan khu vực triển khai đồng bộ bộ mã đơn vị hải quan trên toàn quốc từ ngày 01/7/2026. Theo đó, buộc doanh nghiệp phải cập nhật mã khai báo để tránh phát sinh ách tắc thủ tục và chậm thông quan.
eTax Mobile thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

eTax Mobile thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

(TBTCO) - Thành công bước đầu của ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile là dấu ấn quan trọng góp phần xây dựng xã hội số minh bạch hơn, thuận tiện và giảm thời gian, chi phí cũng như rủi ro cho người dân, doanh nghiệp. Không chỉ vậy, eTax Mobile còn góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện và hiệu quả cung cấp dịch vụ thuế điện tử.
Kinh doanh online: Xác định doanh thu tính thuế qua dòng tiền

Kinh doanh online: Xác định doanh thu tính thuế qua dòng tiền

(TBTCO) - Theo chính sách thuế mới, việc xác định doanh thu tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh online không tách riêng theo từng nền tảng, mà tổng hợp từ mọi hoạt động, bao gồm bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, qua sàn thương mại điện tử hay mạng xã hội. Cơ quan quản lý đang chuyển từ quản lý theo địa điểm kinh doanh sang quản lý theo dòng doanh thu thực tế, xác định doanh thu tính thuế thông qua dòng tiền.
Cục Thuế hỏa tốc triển khai gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026

Cục Thuế hỏa tốc triển khai gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026

(TBTCO) - Cục Thuế vừa có công điện hỏa tốc gửi Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế thương mại điện tử; Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn kịp thời triển khai Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ngày 27/6/2026 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
Cục Thuế cùng Ngân hàng MB ký kết hợp tác đồng hành chuyển đổi số hộ kinh doanh

Cục Thuế cùng Ngân hàng MB ký kết hợp tác đồng hành chuyển đổi số hộ kinh doanh

(TBTCO) - Cục Thuế và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác nhằm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình quản lý minh bạch hơn trên nền tảng số.
Hải quan Việt Nam chủ động tham gia hoạch định chương trình nghị sự của WCO

Hải quan Việt Nam chủ động tham gia hoạch định chương trình nghị sự của WCO

(TBTCO) - Tại Phiên họp Hội đồng Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) lần thứ 147/148, Hải quan Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm khi tham gia sâu vào xây dựng chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số và đóng góp sáng kiến cho các ưu tiên chiến lược của WCO giai đoạn 2025-2028.
Hải quan thống nhất thủ tục với hóa chất xuất nhập khẩu, không yêu cầu hồ sơ ngoài quy định

Hải quan thống nhất thủ tục với hóa chất xuất nhập khẩu, không yêu cầu hồ sơ ngoài quy định

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu thực hiện thống nhất thủ tục đối với hóa chất xuất nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật, không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm tài liệu ngoài hồ sơ bắt buộc, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát chặt các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát trước nhiều sức ép

Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát trước nhiều sức ép

Khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước, mở ra thị trường mới cho tăng trưởng xanh

Khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước, mở ra thị trường mới cho tăng trưởng xanh

Thuế TP. Hà Nội chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất

Thuế TP. Hà Nội chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất

Hà Nội mở không gian phát triển mới, công bố 276 dự án hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô 100 năm

Hà Nội mở không gian phát triển mới, công bố 276 dự án hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô 100 năm

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

Tỷ giá USD hôm nay (27/6): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai

Tỷ giá USD hôm nay (27/6): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai