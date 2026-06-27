Chứng khoán tuần mới (29/6 - 3/7): Chờ dòng tiền lớn nhập cuộc

Tuần tích cực nhất kể từ khi bùng phát xung đột Trung Đông

Chỉ số VN-Index khép lại tuần giao dịch 22 - 26/6 với diễn biến khả quan khi có thời điểm tiến sát mốc 1.900 điểm. Thị trường sau đó chịu áp lực điều chỉnh, phân hóa mạnh ở vùng kháng cự, chỉ số điều chỉnh về quanh 1.850 điểm và phục hồi trở lại. Kết tuần, VN-Index tăng 2,6% lên mức 1.871,91 điểm, dưới vùng đỉnh lịch sử 1.900 điểm - 1.930 điểm. VN30 cũng tăng 2,29% vượt ngưỡng tâm lý 2.000 điểm.

Đây là tuần thứ 2 liên tiếp phục hồi, tăng điểm sau giai đoạn suy giảm, đồng thời, đánh dấu tuần giao dịch tích cực nhất kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông khiến thị trường toàn cầu rung lắc.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán Kiến thiết (CSI), giá dầu thế giới đã rời xa mốc 100 USD/thùng trước khi nguy cơ lạm phát trở thành rủi ro hiện hữu đối với nền kinh tế toàn cầu. Đây là yếu tố góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư và giúp thị trường trong nước lấy lại trạng thái ổn định.

Đà tăng của chỉ số vẫn phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM. Dù vậy, điểm tích cực là dòng tiền đã xuất hiện sự luân phiên giữa nhiều nhóm ngành, thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu riêng lẻ như những tuần trước.

“Xét trên đồ thị tuần, VN-Index đã có thời điểm “chạm một tay” vào vùng 1.900 điểm trước khi lực chốt lời xuất hiện, chỉ số bình tĩnh trở lại vùng cân bằng và hình thành “râu nến” nhằm ngăn cản thị trường rơi vào nhịp rướn thiếu bền vững”, CSI nhận định.

Tuy vậy, điểm trừ của tuần nằm ở thanh khoản. Dù chỉ số cải thiện mạnh, giá trị khớp lệnh vẫn thấp hơn khoảng 32% so với mức bình quân 20 tuần, phản ánh dòng tiền lớn vẫn chưa thực sự quay trở lại. Giao dịch cũng tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. LPBank (LPB) dẫn đầu toàn thị trường với hơn 2.037 tỷ đồng, tiếp theo là VIC đạt 1.639 tỷ đồng và VHM hơn 1.117 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và tài chính tiếp tục góp mặt với SHB, TCB, VIX, trong khi FPT, STB và MSN cũng nằm trong nhóm 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất tuần.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng, áp lực bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm trừ lớn nhất đối với thị trường.

Một trong những nguyên nhân là đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh sau khi Fed phát tín hiệu thận trọng với lộ trình lãi suất cuối năm tạo áp lực lên dòng vốn ngoại tại các thị trường mới nổi. Tính đến cuối tuần vừa qua, tỷ giá USD/VND lên mức khoảng 26.454 đồng/USD, tăng 97 đồng/USD so với cuối quý I/2026.

Giá trị bán ròng của khối ngoại đã giảm đáng kể trong tuần vừa qua - Nguồn: CSI

Tuy nhiên, đáng chú ý là quy mô bán ròng của khối ngoại đã giảm đáng kể. Trong tuần từ 22 - 26/6, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 112 triệu cổ phiếu nhưng giá trị chỉ khoảng 213 tỷ đồng, giảm hơn 92% so với tuần trước. VIC tiếp tục là tâm điểm khi được mua ròng khoảng 1.173 tỷ đồng, tương ứng gần 15,5 triệu cổ phiếu. Ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bán ròng với khoảng 562 tỷ đồng, tiếp theo là CTG (286 tỷ đồng). Xét về khối lượng, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 9,6 triệu đơn vị.

Ngoài ra, trên thị trường sơ cấp, thông tin từ Vinpearl cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài cũng vừa chi hơn 6.700 tỷ đồng tham gia đợt phát hành riêng lẻ của doanh nghiệp này. Trong đợt phát hành riêng lẻ 84,15 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, huy động khoảng 6.732 tỷ đồng vừa hoàn tất, hai nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia mua là SeaTown Private Credit Master Fund III và VIAC (No.1) Limited Partnership.

Chờ dòng tiền lớn nhập cuộc

Bước sang tuần cuối tháng 6 và mở đầu tháng 7, thị trường được dự báo sẽ bước vào giai đoạn nhạy cảm khi đồng thời đón nhận nhiều thông tin kinh tế quan trọng trong và ngoài nước. Tâm điểm sự kiện quốc tế tuần tới vẫn là diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran cùng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Việc lưu lượng tàu dầu dần phục hồi đã góp phần kéo giá năng lượng giảm nhiệt, qua đó làm dịu bớt lo ngại về lạm phát toàn cầu.

Giới đầu tư cũng sẽ tập trung vào báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ, chỉ số PMI sản xuất, cùng Diễn đàn Ngân hàng Trung ương ECB tại Sintra (Bồ Đào Nha). Diễn đàn này là nơi quy tụ lãnh đạo Fed, ECB và nhiều ngân hàng trung ương lớn. Những phát biểu về triển vọng lãi suất và lạm phát sẽ tiếp tục định hướng dòng vốn toàn cầu trong nửa cuối năm.

Trong nước, thị trường đang chờ loạt số liệu kinh tế quý II, bao gồm GDP, PMI, CPI và các chỉ tiêu sản xuất - thương mại.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, kịch bản có xác suất cao là VN-Index sẽ tiếp tục duy trì trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”, khi chỉ số được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn và dao động trong vùng 1.850 - 1.890 điểm. Còn lại, phần lớn cổ phiếu vẫn thiếu động lực bứt phá.

“Thanh khoản vẫn dưới mức trung bình cho thấy dòng tiền lớn chưa thực sự nhập cuộc. Khối ngoại nhiều khả năng tiếp tục bán ròng nếu áp lực tỷ giá chưa hạ nhiệt, còn dòng tiền nội chủ yếu tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy thay vì mua đuổi” - ông Phong nhận định.

Theo vị chuyên gia này, chỉ số đang phụ thuộc vào số ít cổ phiếu trụ. Nếu nhóm dẫn dắt suy yếu, VN-Index có thể xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh. Thanh khoản chưa cải thiện tương xứng với đà tăng điểm cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, cần thêm sự tham gia của dòng tiền lớn trước khi có thể hình thành một xu hướng tăng mới rõ nét./.