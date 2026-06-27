Chứng khoán

Chứng khoán tuần mới (29/6 - 3/7): Chờ dòng tiền lớn nhập cuộc

Tùng Linh

Tùng Linh

16:37 | 27/06/2026
Sau giai đoạn biến động mạnh bởi xung đột Trung Đông và cú sốc giá dầu, thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch được đánh giá tích cực nhất. Tuy nhiên, động lực tăng vẫn chủ yếu dựa vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa thực sự lan tỏa.
aa

Tuần tích cực nhất kể từ khi bùng phát xung đột Trung Đông

Chỉ số VN-Index khép lại tuần giao dịch 22 - 26/6 với diễn biến khả quan khi có thời điểm tiến sát mốc 1.900 điểm. Thị trường sau đó chịu áp lực điều chỉnh, phân hóa mạnh ở vùng kháng cự, chỉ số điều chỉnh về quanh 1.850 điểm và phục hồi trở lại. Kết tuần, VN-Index tăng 2,6% lên mức 1.871,91 điểm, dưới vùng đỉnh lịch sử 1.900 điểm - 1.930 điểm. VN30 cũng tăng 2,29% vượt ngưỡng tâm lý 2.000 điểm.

Đây là tuần thứ 2 liên tiếp phục hồi, tăng điểm sau giai đoạn suy giảm, đồng thời, đánh dấu tuần giao dịch tích cực nhất kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông khiến thị trường toàn cầu rung lắc.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán Kiến thiết (CSI), giá dầu thế giới đã rời xa mốc 100 USD/thùng trước khi nguy cơ lạm phát trở thành rủi ro hiện hữu đối với nền kinh tế toàn cầu. Đây là yếu tố góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư và giúp thị trường trong nước lấy lại trạng thái ổn định.

Đà tăng của chỉ số vẫn phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM. Dù vậy, điểm tích cực là dòng tiền đã xuất hiện sự luân phiên giữa nhiều nhóm ngành, thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu riêng lẻ như những tuần trước.

“Xét trên đồ thị tuần, VN-Index đã có thời điểm “chạm một tay” vào vùng 1.900 điểm trước khi lực chốt lời xuất hiện, chỉ số bình tĩnh trở lại vùng cân bằng và hình thành “râu nến” nhằm ngăn cản thị trường rơi vào nhịp rướn thiếu bền vững”, CSI nhận định.

Tuy vậy, điểm trừ của tuần nằm ở thanh khoản. Dù chỉ số cải thiện mạnh, giá trị khớp lệnh vẫn thấp hơn khoảng 32% so với mức bình quân 20 tuần, phản ánh dòng tiền lớn vẫn chưa thực sự quay trở lại. Giao dịch cũng tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. LPBank (LPB) dẫn đầu toàn thị trường với hơn 2.037 tỷ đồng, tiếp theo là VIC đạt 1.639 tỷ đồng và VHM hơn 1.117 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và tài chính tiếp tục góp mặt với SHB, TCB, VIX, trong khi FPT, STB và MSN cũng nằm trong nhóm 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất tuần.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng, áp lực bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm trừ lớn nhất đối với thị trường.

Một trong những nguyên nhân là đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh sau khi Fed phát tín hiệu thận trọng với lộ trình lãi suất cuối năm tạo áp lực lên dòng vốn ngoại tại các thị trường mới nổi. Tính đến cuối tuần vừa qua, tỷ giá USD/VND lên mức khoảng 26.454 đồng/USD, tăng 97 đồng/USD so với cuối quý I/2026.

Chứng khoán tuần mới (29/6 - 3/7): Chờ dòng tiền lớn nhập cuộc
Giá trị bán ròng của khối ngoại đã giảm đáng kể trong tuần vừa qua - Nguồn: CSI

Tuy nhiên, đáng chú ý là quy mô bán ròng của khối ngoại đã giảm đáng kể. Trong tuần từ 22 - 26/6, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 112 triệu cổ phiếu nhưng giá trị chỉ khoảng 213 tỷ đồng, giảm hơn 92% so với tuần trước. VIC tiếp tục là tâm điểm khi được mua ròng khoảng 1.173 tỷ đồng, tương ứng gần 15,5 triệu cổ phiếu. Ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bán ròng với khoảng 562 tỷ đồng, tiếp theo là CTG (286 tỷ đồng). Xét về khối lượng, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 9,6 triệu đơn vị.

Ngoài ra, trên thị trường sơ cấp, thông tin từ Vinpearl cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài cũng vừa chi hơn 6.700 tỷ đồng tham gia đợt phát hành riêng lẻ của doanh nghiệp này. Trong đợt phát hành riêng lẻ 84,15 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, huy động khoảng 6.732 tỷ đồng vừa hoàn tất, hai nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia mua là SeaTown Private Credit Master Fund III và VIAC (No.1) Limited Partnership.

Chờ dòng tiền lớn nhập cuộc

Bước sang tuần cuối tháng 6 và mở đầu tháng 7, thị trường được dự báo sẽ bước vào giai đoạn nhạy cảm khi đồng thời đón nhận nhiều thông tin kinh tế quan trọng trong và ngoài nước. Tâm điểm sự kiện quốc tế tuần tới vẫn là diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran cùng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Việc lưu lượng tàu dầu dần phục hồi đã góp phần kéo giá năng lượng giảm nhiệt, qua đó làm dịu bớt lo ngại về lạm phát toàn cầu.

Giới đầu tư cũng sẽ tập trung vào báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ, chỉ số PMI sản xuất, cùng Diễn đàn Ngân hàng Trung ương ECB tại Sintra (Bồ Đào Nha). Diễn đàn này là nơi quy tụ lãnh đạo Fed, ECB và nhiều ngân hàng trung ương lớn. Những phát biểu về triển vọng lãi suất và lạm phát sẽ tiếp tục định hướng dòng vốn toàn cầu trong nửa cuối năm.

Trong nước, thị trường đang chờ loạt số liệu kinh tế quý II, bao gồm GDP, PMI, CPI và các chỉ tiêu sản xuất - thương mại.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, kịch bản có xác suất cao là VN-Index sẽ tiếp tục duy trì trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”, khi chỉ số được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn và dao động trong vùng 1.850 - 1.890 điểm. Còn lại, phần lớn cổ phiếu vẫn thiếu động lực bứt phá.

“Thanh khoản vẫn dưới mức trung bình cho thấy dòng tiền lớn chưa thực sự nhập cuộc. Khối ngoại nhiều khả năng tiếp tục bán ròng nếu áp lực tỷ giá chưa hạ nhiệt, còn dòng tiền nội chủ yếu tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy thay vì mua đuổi” - ông Phong nhận định.

Theo vị chuyên gia này, chỉ số đang phụ thuộc vào số ít cổ phiếu trụ. Nếu nhóm dẫn dắt suy yếu, VN-Index có thể xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh. Thanh khoản chưa cải thiện tương xứng với đà tăng điểm cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, cần thêm sự tham gia của dòng tiền lớn trước khi có thể hình thành một xu hướng tăng mới rõ nét./.

Tùng Linh
Từ khóa:
nhà đầu tư chứng khoán chứng khoán tuần mới vingroup khối ngoại

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 26/6: Chênh lệch dương trở lại, dòng tiền mạnh hơn khi VN30 vững mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 26/6: Chênh lệch dương trở lại, dòng tiền mạnh hơn khi VN30 vững mốc 2.000 điểm

Vốn ngoại trở lại mua ròng, đổ dồn vào cổ phiếu nhà Vingroup

Vốn ngoại trở lại mua ròng, đổ dồn vào cổ phiếu nhà Vingroup

“Chìa khóa” hút vốn ngoại sau nâng hạng

“Chìa khóa” hút vốn ngoại sau nâng hạng

Dành cho bạn

Hà Nội ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 63.942 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Hà Nội ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 63.942 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Cục Thuế cùng Ngân hàng MB ký kết hợp tác đồng hành chuyển đổi số hộ kinh doanh

Cục Thuế cùng Ngân hàng MB ký kết hợp tác đồng hành chuyển đổi số hộ kinh doanh

Hải quan Việt Nam chủ động tham gia hoạch định chương trình nghị sự của WCO

Hải quan Việt Nam chủ động tham gia hoạch định chương trình nghị sự của WCO

Ngày 27/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 27/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (27/6): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai

Tỷ giá USD hôm nay (27/6): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai

Hải quan thống nhất thủ tục với hóa chất xuất nhập khẩu, không yêu cầu hồ sơ ngoài quy định

Hải quan thống nhất thủ tục với hóa chất xuất nhập khẩu, không yêu cầu hồ sơ ngoài quy định

Đọc thêm

Mở không gian phát triển cho thị trường chứng khoán

Mở không gian phát triển cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý và tạo dư địa cho đổi mới sáng tạo là mục tiêu được đặt ra tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Nhiều quy định mới về sandbox, giao dịch điện tử, bảo lãnh thanh toán trái phiếu và ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới.
Nâng chuẩn quản trị, mở đường cho chu kỳ phát triển mới

Nâng chuẩn quản trị, mở đường cho chu kỳ phát triển mới

(TBTCO) - Đánh giá của MSCI mới đây đối với thị trường chứng khoán Indonesia cho thấy, yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế không chỉ dừng ở các tiêu chí kỹ thuật. Chất lượng quản trị doanh nghiệp, tính minh bạch và cơ cấu cổ đông đang trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng.
IPA báo lãi 500 tỷ đồng và tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026

IPA báo lãi 500 tỷ đồng và tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026

(TBTCO) - Năm 2025, IPA ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 500 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 560 tỷ đồng.
Chứng khoán ngày 26/6: VN-Index khép tuần tăng điểm, dòng tiền vẫn chờ bứt phá

Chứng khoán ngày 26/6: VN-Index khép tuần tăng điểm, dòng tiền vẫn chờ bứt phá

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/6) khép lại phiên cuối tuần với sắc xanh được giữ vững nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù ghi nhận tuần giao dịch tích cực nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp, cho thấy tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự 1.900 điểm.
Kết nối thị trường vốn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực

Kết nối thị trường vốn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực

(TBTCO) - Trong thời gian tới, các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN cam kết sẽ chuyển hóa các cuộc đối thoại chiến lược thành những lợi ích kinh tế thiết thực, hướng tới một hệ sinh thái thị trường vốn hội nhập, năng động và bền vững hơn trên toàn khu vực.
Sẵn sàng vận hành chính thức sàn giao dịch các-bon trong nước

Sẵn sàng vận hành chính thức sàn giao dịch các-bon trong nước

Trên cơ sở các điều kiện vận hành đã được hoàn thiện, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước vào ngày 29/6/2026.
ABBank sắp chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu, khởi động kế hoạch tăng vốn vượt 20.000 tỷ đồng

ABBank sắp chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu, khởi động kế hoạch tăng vốn vượt 20.000 tỷ đồng

(TBTCO) - ABBank dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% trong nửa đầu tháng 7/2026, mở đầu kế hoạch tăng vốn năm nay, đưa vốn lên trên 20.000 tỷ đồng. Động thái diễn ra trong bối cảnh dư nợ cho vay ngân hàng tiến sát 120 nghìn tỷ đồng và chất lượng tài sản cải thiện rõ nét.
Bộ Tài chính lấy ý kiến hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính lấy ý kiến hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh nghiệp

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế. Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định của Nghị định 200, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lực hấp dẫn dòng vốn FDI từ quyết tâm cải cách và đổi mới

Lực hấp dẫn dòng vốn FDI từ quyết tâm cải cách và đổi mới

Vietjet nhận cùng lúc hai danh hiệu về phát triển bền vững ESG

Vietjet nhận cùng lúc hai danh hiệu về phát triển bền vững ESG

Chứng khoán tuần mới (29/6 - 3/7): Chờ dòng tiền lớn nhập cuộc

Chứng khoán tuần mới (29/6 - 3/7): Chờ dòng tiền lớn nhập cuộc

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

Hoàn thiện thể chế, tăng tốc thực thi Luật Thủ đô 2026

Hoàn thiện thể chế, tăng tốc thực thi Luật Thủ đô 2026

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Người nộp thuế chính thức chuyển sang kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Người nộp thuế chính thức chuyển sang kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -3.47
27/06 | -3.47 (7,354.02 -3.47 (-0.05%))
DJI -44.51
27/06 | -44.51 (51,876.11 -44.51 (-0.09%))
IXIC -60.99
27/06 | -60.99 (25,297.62 -60.99 (-0.24%))
NYA +78.51
27/06 | +78.51 (23,689.23 +78.51 (+0.33%))
XAX +10.01
27/06 | +10.01 (7,819.99 +10.01 (+0.13%))
BUK100P -2.30
27/06 | -2.30 (1,043.06 -2.30 (-0.22%))
RUT +2.23
27/06 | +2.23 (3,010.08 +2.23 (+0.07%))
VIX -0.48
27/06 | -0.48 (18.41 -0.48 (-2.54%))
FTSE -21.87
27/06 | -21.87 (10,508.02 -21.87 (-0.21%))
GDAXI -323.61
27/06 | -323.61 (24,671.22 -323.61 (-1.29%))
FCHI -46.74
27/06 | -46.74 (8,384.87 -46.74 (-0.55%))
STOXX50E -45.98
27/06 | -45.98 (6,221.55 -45.98 (-0.73%))
N100 -12.07
27/06 | -12.07 (1,897.41 -12.07 (-0.63%))
BFX +7.73
27/06 | +7.73 (5,739.78 +7.73 (+0.13%))
MOEX.ME -0.11
27/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -405.05
27/06 | -405.05 (22,671.86 -405.05 (-1.76%))
STI -27.23
27/06 | -27.23 (5,191.73 -27.23 (-0.52%))
AXJO +15.50
27/06 | +15.50 (8,764.20 +15.50 (+0.18%))
AORD +12.60
27/06 | +12.60 (8,964.20 +12.60 (+0.14%))
BSESN +109.25
27/06 | +109.25 (77,100.47 +109.25 (+0.14%))
JKSE -102.90
27/06 | -102.90 (5,896.13 -102.90 (-1.72%))
KLSE +3.92
27/06 | +3.92 (1,667.74 +3.92 (+0.24%))
NZ50 +2.19
27/06 | +2.19 (13,495.24 +2.19 (+0.02%))
KS11 -519.09
27/06 | -519.09 (8,411.21 -519.09 (-5.81%))
TWII -1,683.50
27/06 | -1,683.50 (44,571.76 -1,683.50 (-3.64%))
GSPTSE +129.79
27/06 | +129.79 (34,980.00 +129.79 (+0.37%))
BVSP +1,304.94
27/06 | +1,304.94 (173,295.14 +1,304.94 (+0.76%))
MXX -190.21
27/06 | -190.21 (67,226.01 -190.21 (-0.28%))
IPSA +56.73
27/06 | +56.73 (10,762.98 +56.73 (+0.53%))
MERV +27,343.75
27/06 | +27,343.75 (3,123,411.25 +27,343.75 (+0.88%))
TA125.TA -54.97
27/06 | -54.97 (3,968.09 -54.97 (-1.37%))
CASE30 -267.80
27/06 | -267.80 (51,443.10 -267.80 (-0.52%))
JN0U.JO -40.09
27/06 | -40.09 (6,654.29 -40.09 (-0.60%))
DX-Y.NYB +0.01
27/06 | +0.01 (101.37 +0.01 (+0.01%))
125904-USD-STRD -13.73
27/06 | -13.73 (2,761.64 -13.73 (-0.49%))
XDB +0.07
27/06 | +0.07 (131.95 +0.07 (+0.05%))
XDE +0.13
27/06 | +0.13 (113.86 +0.13 (+0.11%))
000001.SS -93.02
27/06 | -93.02 (4,027.26 -93.02 (-2.26%))
N225 -3,005.46
27/06 | -3,005.46 (69,360.88 -3,005.46 (-4.15%))
XDN +0.01
27/06 | +0.01 (61.82 +0.01 (+0.02%))
XDA -0.19
27/06 | -0.19 (68.93 -0.19 (-0.28%))