Hoàn thiện thể chế, tăng tốc thực thi Luật Thủ đô 2026

Sáng 27/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết của HĐND thành phố và quyết định của UBND thành phố triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Hoàn thiện hành lang pháp lý để thi hành Luật Thủ đô 2026

Trình bày báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026 tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh cho biết, ngay sau khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, Hà Nội đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với quán triệt các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển Thủ đô. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố sớm biên soạn tài liệu giới thiệu những điểm mới, cơ chế, chính sách đặc thù của Luật để phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Thành phố tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, từ các hội nghị ở Trung ương và địa phương đến truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội, hệ thống báo chí, phát thanh cơ sở và các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đến nay, Hà Nội đã tổ chức hơn 250 hội nghị với trên 50.000 lượt người tham dự, phát hành hơn 14.000 tài liệu, thực hiện trên 1.000 lượt phát thanh mỗi tuần và đăng tải hơn 1.560 tin, bài trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Song song với công tác tuyên truyền, thành phố khẩn trương xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành. Ngay sau khi Luật được thông qua, Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức thi hành, kế hoạch rà soát văn bản, thành lập tổ công tác chỉ đạo và xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết.

Chỉ trong hơn hai tháng, thành phố đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trên nhiều lĩnh vực như tổ chức bộ máy, phân cấp, đầu tư, tài chính - ngân sách, quy hoạch, đất đai, môi trường, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội. Nhiều nghị quyết ban hành là các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý để triển khai hiệu quả các quy định mới của Luật Thủ đô.

Theo Sở Tư pháp, dù tiến độ rất khẩn trương, quá trình xây dựng văn bản vẫn bảo đảm đúng quy trình, được lấy ý kiến rộng rãi của chuyên gia, doanh nghiệp và người dân, đồng thời thẩm định chặt chẽ về tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng pháp lý tương đối đầy đủ, bảo đảm các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô 2026 có thể được triển khai ngay từ ngày 1/7/2026, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Quang cảnh hội nghị trực tiếp và trực tuyến sáng ngày 27/6.

Đưa cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô phát huy hiệu quả ngay từ đầu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, ngay sau khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, Hà Nội đã xác định phương châm “vừa hoàn thiện thể chế, vừa chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện”. Với quyết tâm chính trị cao, thành phố đã khẩn trương cụ thể hóa các quy định của Luật thành cơ chế, chính sách và nhiệm vụ cụ thể.

Dù thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung chưa có tiền lệ, HĐND thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, UBND thành phố đã ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai, tạo cơ sở pháp lý để các cơ chế, chính sách mới được thực hiện ngay từ ngày 1-7-2026. Đến nay, UBND thành phố đã ban hành 7 quyết định thuộc thẩm quyền, tập trung vào các lĩnh vực như kinh tế - ngân sách, đô thị, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội và pháp chế.

Các chính sách trọng tâm hướng đến phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, khai thác hiệu quả đất đai, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo tồn văn hóa Thăng Long - Hà Nội, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Nhấn mạnh việc ban hành văn bản mới chỉ là bước khởi đầu, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng hiệu quả của Luật Thủ đô phải được đo bằng chất lượng quản trị, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, tốc độ giải quyết công việc và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo

Để Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương thống nhất nhận thức, cách hiểu và hành động; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ các cơ chế, chính sách mới.

Các đơn vị phải khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; chủ động tổ chức thực hiện ngay những nội dung đã được luật và các nghị quyết, quyết định quy định.

Thành phố cũng sẽ thiết lập cơ chế hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực, đào tạo cán bộ và bảo đảm hạ tầng để các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô phát huy hiệu quả trong thực tiễn.