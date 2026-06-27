Đầu tư

Hoàn thiện thể chế, tăng tốc thực thi Luật Thủ đô 2026

15:25 | 27/06/2026
(TBTCO) - Chỉ hơn hai tháng sau khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thi hành. Thành phố yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương đưa các quy định mới vào thực tiễn, bảo đảm không có khoảng trống pháp lý và tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô ngay từ ngày 1/7.
aa
Thi hành hiệu quả Luật Thủ đô 2026: Nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị

Sáng 27/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết của HĐND thành phố và quyết định của UBND thành phố triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Hoàn thiện hành lang pháp lý để thi hành Luật Thủ đô 2026

Trình bày báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026 tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh cho biết, ngay sau khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, Hà Nội đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với quán triệt các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển Thủ đô. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố sớm biên soạn tài liệu giới thiệu những điểm mới, cơ chế, chính sách đặc thù của Luật để phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Thành phố tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, từ các hội nghị ở Trung ương và địa phương đến truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội, hệ thống báo chí, phát thanh cơ sở và các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thủ đô.

Hoàn thiện thể chế, tăng tốc thực thi Luật Thủ đô 2026
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đến nay, Hà Nội đã tổ chức hơn 250 hội nghị với trên 50.000 lượt người tham dự, phát hành hơn 14.000 tài liệu, thực hiện trên 1.000 lượt phát thanh mỗi tuần và đăng tải hơn 1.560 tin, bài trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Song song với công tác tuyên truyền, thành phố khẩn trương xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành. Ngay sau khi Luật được thông qua, Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức thi hành, kế hoạch rà soát văn bản, thành lập tổ công tác chỉ đạo và xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết.

Chỉ trong hơn hai tháng, thành phố đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trên nhiều lĩnh vực như tổ chức bộ máy, phân cấp, đầu tư, tài chính - ngân sách, quy hoạch, đất đai, môi trường, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội. Nhiều nghị quyết ban hành là các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý để triển khai hiệu quả các quy định mới của Luật Thủ đô.

Theo Sở Tư pháp, dù tiến độ rất khẩn trương, quá trình xây dựng văn bản vẫn bảo đảm đúng quy trình, được lấy ý kiến rộng rãi của chuyên gia, doanh nghiệp và người dân, đồng thời thẩm định chặt chẽ về tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng pháp lý tương đối đầy đủ, bảo đảm các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô 2026 có thể được triển khai ngay từ ngày 1/7/2026, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Hoàn thiện thể chế, tăng tốc thực thi Luật Thủ đô 2026
Quang cảnh hội nghị trực tiếp và trực tuyến sáng ngày 27/6.

Đưa cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô phát huy hiệu quả ngay từ đầu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, ngay sau khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, Hà Nội đã xác định phương châm “vừa hoàn thiện thể chế, vừa chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện”. Với quyết tâm chính trị cao, thành phố đã khẩn trương cụ thể hóa các quy định của Luật thành cơ chế, chính sách và nhiệm vụ cụ thể.

Dù thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung chưa có tiền lệ, HĐND thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, UBND thành phố đã ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai, tạo cơ sở pháp lý để các cơ chế, chính sách mới được thực hiện ngay từ ngày 1-7-2026. Đến nay, UBND thành phố đã ban hành 7 quyết định thuộc thẩm quyền, tập trung vào các lĩnh vực như kinh tế - ngân sách, đô thị, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội và pháp chế.

Các chính sách trọng tâm hướng đến phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, khai thác hiệu quả đất đai, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo tồn văn hóa Thăng Long - Hà Nội, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Nhấn mạnh việc ban hành văn bản mới chỉ là bước khởi đầu, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng hiệu quả của Luật Thủ đô phải được đo bằng chất lượng quản trị, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, tốc độ giải quyết công việc và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển.

Hoàn thiện thể chế, tăng tốc thực thi Luật Thủ đô 2026
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo

Để Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương thống nhất nhận thức, cách hiểu và hành động; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ các cơ chế, chính sách mới.

Các đơn vị phải khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; chủ động tổ chức thực hiện ngay những nội dung đã được luật và các nghị quyết, quyết định quy định.

Thành phố cũng sẽ thiết lập cơ chế hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực, đào tạo cán bộ và bảo đảm hạ tầng để các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô ngày 23/4/2026, Thành ủy, HĐND và UBND TP. Hà Nội đã xác định việc tổ chức thi hành luật là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù được cụ thể hóa và sẵn sàng thực thi khi luật có hiệu lực. Ngày 6/5/2026, UBND thành phố thành lập Tổ công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thi hành Luật. Đến nay, HĐND thành phố đã thông qua 59/64 nghị quyết quy phạm pháp luật, đạt hơn 92% khối lượng cần ban hành. Trong đó, 1 nghị quyết có hiệu lực từ ngày 11/5/2026, 13 nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và 45 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư, cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù để đồng bộ triển khai cùng thời điểm Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực.
Nguyên Phương
Từ khóa:
Luật Thủ đô 2026 hoàn thiện thể chế tăng tốc

Bài liên quan

Việt Nam đứng trước cơ hội tăng kết nối với dòng vốn quốc tế

Việt Nam đứng trước cơ hội tăng kết nối với dòng vốn quốc tế

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế để đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế để đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường

Tiếp tục hoàn thiện Luật Chứng khoán đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Tiếp tục hoàn thiện Luật Chứng khoán đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Dành cho bạn

Ngày 27/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 27/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (27/6): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai

Tỷ giá USD hôm nay (27/6): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai

Hải quan thống nhất thủ tục với hóa chất xuất nhập khẩu, không yêu cầu hồ sơ ngoài quy định

Hải quan thống nhất thủ tục với hóa chất xuất nhập khẩu, không yêu cầu hồ sơ ngoài quy định

Infographics: Còn 35.735,2 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết

Infographics: Còn 35.735,2 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết

Ngày 27/6: Giá cà phê tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 27/6: Giá cà phê tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 27/6: Thế giới tăng nhẹ, trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 27/6: Thế giới tăng nhẹ, trong nước đồng loạt tăng

Đọc thêm

Phát huy hiệu quả cộng hưởng của các nguồn lực đầu tư phát triển

Phát huy hiệu quả cộng hưởng của các nguồn lực đầu tư phát triển

(TBTCO) - Hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước chỉ được phát huy khi đầu tư hạ tầng và các chương trình về sinh kế, giảm nghèo, phát triển sản xuất được thực hiện gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Vì thế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia cần được đồng bộ với giải ngân vốn đầu tư công để phát huy hiệu quả cộng hưởng của cả 2 nguồn vốn.
Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

(TBTCO) - Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch Tập đoàn APEC đề xuất tỉnh Đắk Lắk thành lập khu kinh tế số tri thức tự do để đột phá phát triển, đồng thời có cơ chế ưu đãi đặc biệt về thủ tục để thu hút nhà đầu tư.
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quán triệt nguyên tắc phân bổ vốn, quản lý và sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa lớn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế dài hạn.
Quảng Ninh đối thoại cùng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng năm 2026

Quảng Ninh đối thoại cùng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng năm 2026

(TBTCO) - Chiều ngày 25/6/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Hội nghị là dịp để lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.
Người dân sẽ xem công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội

Người dân sẽ xem công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội

(TBTCO) - Ngày 29/6, Hà Nội sẽ tổ chức triển lãm công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội. Không gian triển lãm được xây dựng theo hướng hiện đại, trực quan, giúp người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận đầy đủ các định hướng phát triển quan trọng của thành phố trong tương lai.
Hà Nội kỳ vọng hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư chất lượng cao

Hà Nội kỳ vọng hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư chất lượng cao

(TBTCO) - Ngày 29/6, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Thành phố kỳ vọng thu hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư chất lượng cao, đồng thời giới thiệu các cơ chế đặc thù, không gian phát triển và danh mục dự án trọng điểm tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Gia Lai thu hút 165 dự án trong nửa đầu năm, vốn đăng ký vượt 164.700 tỷ đồng

Gia Lai thu hút 165 dự án trong nửa đầu năm, vốn đăng ký vượt 164.700 tỷ đồng

(TBTCO) - Chỉ sau gần 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đã thu hút 165 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 164.748 tỷ đồng, gần chạm mục tiêu cả năm. Riêng trong tuần từ 18 - 25/6, địa phương tiếp tục đón thêm 4 dự án mới, trong đó nổi bật là các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn.
Chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

(TBTCO) - Phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

Hoàn thiện thể chế, tăng tốc thực thi Luật Thủ đô 2026

Hoàn thiện thể chế, tăng tốc thực thi Luật Thủ đô 2026

Hà Nội ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 63.942 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Hà Nội ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 63.942 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Cục Thuế cùng Ngân hàng MB ký kết hợp tác đồng hành chuyển đổi số hộ kinh doanh

Cục Thuế cùng Ngân hàng MB ký kết hợp tác đồng hành chuyển đổi số hộ kinh doanh

Hải quan Việt Nam chủ động tham gia hoạch định chương trình nghị sự của WCO

Hải quan Việt Nam chủ động tham gia hoạch định chương trình nghị sự của WCO

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Người nộp thuế chính thức chuyển sang kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Người nộp thuế chính thức chuyển sang kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng