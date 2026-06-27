Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam chủ động tham gia hoạch định chương trình nghị sự của WCO

Song Linh

Song Linh

[email protected]
10:34 | 27/06/2026
(TBTCO) - Tại Phiên họp Hội đồng Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) lần thứ 147/148, Hải quan Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm khi tham gia sâu vào xây dựng chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số và đóng góp sáng kiến cho các ưu tiên chiến lược của WCO giai đoạn 2025-2028.
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Cụ thể, trong khuôn khổ Phiên họp Hội đồng Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) lần thứ 147/148 diễn ra tại Brussel (Bỉ), ngày 25/6/2026, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đã có buổi làm việc song phương với Tổng Thư ký WCO nhằm trao đổi các định hướng hợp tác và thúc đẩy triển khai các ưu tiên chiến lược của tổ chức trong giai đoạn mới.

Hải quan Việt Nam chủ động tham gia hoạch định chương trình nghị sự của WCO
Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ (thứ 2 bên phải) tại buổi làm việc với Tổng Thư ký WCO. Ảnh: HQ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hải quan Việt Nam chúc mừng Tổng Thư ký WCO và Ban Thư ký WCO nhận được sự đồng thuận rộng rãi của các thành viên đối với chương trình cải cách, hiện đại hóa tổ chức. Theo Hải quan Việt Nam, đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của WCO, tăng cường năng lực hỗ trợ thành viên và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu mới trong quản lý biên giới và thương mại quốc tế.

Khẳng định sự ủng hộ đối với chương trình cải cách của WCO, Hải quan Việt Nam cho rằng việc nâng cao năng lực điều hành, cải thiện chất lượng hỗ trợ kỹ thuật và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thành viên là điều kiện quan trọng để triển khai hiệu quả Kế hoạch Chiến lược WCO giai đoạn 2025 - 2028.

Nhân dịp này, Hải quan Việt Nam bày tỏ cảm ơn đối với những hỗ trợ thiết thực của Tổng Thư ký và Ban Thư ký WCO trong thời gian qua, đặc biệt trong xây dựng năng lực, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ hoạt động của đại diện Hải quan Việt Nam tại Bỉ cũng như đồng hành trong các hoạt động đối ngoại của ngành.

Trên cơ sở các ưu tiên chiến lược của WCO giai đoạn 2025 - 2028, Hải quan Việt Nam cho biết đang tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý hải quan, đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển nhanh, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý.

Ghi nhận những đóng góp của Việt Nam, Tổng Thư ký WCO đánh giá cao vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm của Hải quan Việt Nam trong việc tham gia và đóng góp vào nhiều hoạt động quan trọng của tổ chức. Nổi bật là việc đồng tổ chức Hội nghị và Triển lãm Công nghệ WCO năm 2023 tại Hà Nội; tham gia sâu vào các ủy ban chuyên môn; đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Thường trực WCO trong hai nhiệm kỳ 2024 - 2026; đồng thời tham gia xây dựng Kế hoạch Chiến lược khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phát huy các kết quả đã đạt được, Hải quan Việt Nam khẳng định mong muốn tiếp tục tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính sách, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế của WCO thông qua chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tham gia các nhóm công tác, ủy ban kỹ thuật và các sáng kiến chuyên môn.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Hải quan cũng thông tin về việc Việt Nam sẽ đăng cai Năm APEC 2027, trong đó Hải quan Việt Nam sẽ chủ trì các cuộc họp của Tiểu ban Thủ tục Hải quan APEC (SCCP) và Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp. Hải quan Việt Nam đồng thời trân trọng mời Tổng Thư ký WCO và đại diện Ban Thư ký tham dự các sự kiện tại Việt Nam.

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Tổng Thư ký WCO đề nghị Hải quan Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên chủ động của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng cường chia sẻ các mô hình thành công và kinh nghiệm thực tiễn để đóng góp hiệu quả hơn vào quá trình triển khai Kế hoạch Chiến lược WCO giai đoạn 2025 - 2028.

Song Linh
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