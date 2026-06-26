Kết nối thị trường vốn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (thứ 6, từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự AECM 39.

Từ ngày 24 - 26/6/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN (ASEAN Exchanges CEOs Meeting - AECM) lần thứ 39 tại Đà Nẵng.

VNX chính thức tham gia sáng kiến Hệ sinh thái Phát triển bền vững kết nối ASEAN

Với chủ đề “Bridging Markets, Building Futures” (Kiến tạo kết nối thị trường - Xây dựng tương lai), Hội nghị AECM 39 là diễn đàn để các Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) ASEAN cùng trao đổi các sáng kiến tăng cường kết nối thị trường, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường vốn khu vực. Trong 3 ngày làm việc, bên cạnh phiên chính thức vào ngày 26/6, nhiều phiên thảo luận chuyên môn đã diễn ra với chất lượng trao đổi cao.

Tại phiên chính thức, AECM 39 đã có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cùng đại diện các Sở GDCK thành viên ASEAN gồm: Sở GDCK Việt Nam (VNX), Sở GDCK Bursa Malaysia, Sở GDCK Singapore (SGX), Sở GDCK Indonesia (IDX), Sở GDCK Philippines (PSE), Sở GDCK Thái Lan (SET), cùng các Sở GDCK khách mời từ Lào và Campuchia.

Một trong những nội dung nổi bật của Hội nghị năm nay là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) chính thức chào đón Sở GDCK Việt Nam tham gia sáng kiến Hệ sinh thái Phát triển bền vững kết nối ASEAN (ASEAN Interconnected Sustainability Ecosystem – ASEAN-ISE). Việc tham gia sáng kiến này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình tăng cường hợp tác giữa VNX và các Sở GDCK ASEAN trong lĩnh vực phát triển bền vững, hướng tới hài hòa hóa các chuẩn mực công bố thông tin ESG và thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững trong khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ chính thức chào đón Sở GDCK Việt Nam tham gia sáng kiến Hệ sinh thái Phát triển bền vững kết nối ASEAN.

ASEAN-ISE là sáng kiến hợp tác giữa các Sở GDCK ASEAN nhằm xây dựng hạ tầng dữ liệu ESG tập trung và hài hòa trên phạm vi khu vực. Thông qua việc chuẩn hóa các tiêu chuẩn công bố thông tin, tăng cường khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu ESG giữa các thị trường, ASEAN-ISE hướng tới nâng cao tính minh bạch, khả năng so sánh và khả năng tiếp cận thông tin của nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Sau 3 ngày làm việc với nhiều phiên thảo luận chuyên sâu, lãnh đạo các Sở GDCK ASEAN đã đồng thuận cao với các sáng kiến hợp tác trọng tâm nhằm tăng cường liên kết thị trường vốn ASEAN, bao gồm:

Mức độ nhận diện thị trường: đề xuất phát triển sản phẩm xuyên biên giới, qua đó nâng cao vị thế của khu vực đối với các nhà đầu tư toàn cầu.

Thúc đẩy đầu tư xuyên biên giới: Mở rộng áp dụng sản phẩm Chứng chỉ lưu ký (DRs) để giúp việc giao dịch xuyên biên giới trong khu vực ASEAN trở nên thông suốt cho cả nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức.

ASEAN-ISE: Các Sở giao dịch chứng khoán ASEAN đã hoàn thành việc triển khai xây dựng hệ sinh thái dữ liệu ESG khu vực, chứng minh tính khả thi của việc đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thị trường, đồng thời mở đường cho các chương trình thử nghiệm với các bên liên quan với một cơ chế tăng cường quản trị và đảm bảo tính minh bạch.

ASEAN Roadshow: Nâng cao mức độ nhận diện của các công ty niêm yết trong khối ASEAN thông qua Chương trình Xúc tiến Đầu tư ASEAN (Invest ASEAN Roadshow).

Kết nối để nâng cao khả năng chống chịu của thị trường vốn khu vực

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho rằng, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, khẳng định những nỗ lực của các cơ quan quản lý và thành viên thị trường trong việc hoàn thiện khung pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao tính minh bạch. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc tăng cường hợp tác giữa các Sở GDCK ASEAN, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sản phẩm và kết nối thị trường sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chống chịu của thị trường vốn khu vực.

Toàn cảnh hội nghị.

Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị, ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở GDCK Việt Nam bày tỏ sự vinh dự khi VNX được đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở GDCK ASEAN lần thứ 39. “Việc đăng cai tổ chức Hội nghị AECM 39 và gia nhập sáng kiến ASEAN-ISE đánh dấu một bước đi mang tính quyết định của Việt Nam. Bằng cách đồng bộ hóa các khung phát triển bền vững và cơ chế hợp tác xuyên biên giới với các đối tác trong khu vực, chúng tôi đang mang lại những giá trị cơ hội kinh doanh lớn cho cả nhà đầu tư lẫn tổ chức phát hành” - ông Lương Hải Sinh khẳng định.

Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam Lê Xuân Hải cũng chia sẻ, Hội nghị thường niên này là dịp để các Sở GDCK ASEAN cụ thể hóa bằng những hành động chung. “Chúng tôi cam kết cùng các Sở bạn, để những gì được thống nhất hôm nay trở thành kết quả thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong toàn khối. VNX rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao từ Bộ Tài Chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sự chia sẻ kỹ thuật từ các Sở thành viên ASEAN để chúng ta cùng hiện thực hóa mục tiêu chung” - Tổng Giám đốc VNX nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở GDCK Malaysia, Thái Lan cũng đã các tham luận liên quan đến các nội dung như: Định hình thị trường vốn bền vững tại Malaysia và ASEAN; Thúc đẩy kết nối thị trường vốn ASEAN thông qua hợp tác chứng chỉ lưu ký... Công ty chỉ số Hang Seng, Quỹ Dragon Capital cũng chia sẻ những kinh nghiệm và thông lệ tốt, đồng thời trao đổi quan điểm về phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Kết thúc Hội nghị, các Sở GDCK ASEAN tái khẳng định nỗ lực chung trong việc kiến tạo một môi trường hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đầu tư bền vững. Trong thời gian tới, các Sở thành viên cam kết sẽ chuyển hóa các cuộc đối thoại chiến lược này thành những lợi ích kinh tế thiết thực, hướng tới một hệ sinh thái thị trường vốn hội nhập, năng động và bền vững hơn trên toàn khu vực. Đồng thời, các bên thống nhất giao Singapore đăng cai Hội nghị Tổng Giám đốc Sở GDCK ASEAN lần thứ 40 vào năm 2027.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (thứ 6, từ phải qua, hàng đầu) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự.

*** Bên lề hội nghị, Sở GDCK Việt Nam cũng đã có các buổi làm việc song phương với Sở GDCK Thái Lan, Sở GDCK Philippines nhằm trao đổi về các cơ hội hợp tác, thúc đẩy kết nối thị trường, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm mới. Các cuộc trao đổi góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa VNX với các sở giao dịch trong khu vực, tạo nền tảng cho việc triển khai các sáng kiến hợp tác cụ thể trong thời gian tới.