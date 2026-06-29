Ngân hàng - Bảo hiểm

Nới dư địa tín dụng, ngân hàng thêm lực tài trợ dự án trung và dài hạn

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
12:09 | 29/06/2026
(TBTCO) - VPBankS đánh giá, Thông tư số 25/2026/TT-NHNN và cơ chế loại trừ dư nợ của 18 dự án trọng điểm khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng sẽ giúp các ngân hàng mở rộng dư địa cho vay. Đặc biệt, chính sách này được kỳ vọng hỗ trợ tài trợ các dự án lớn, giảm áp lực huy động vốn dài hạn, song mức độ hưởng lợi sẽ phân hóa theo năng lực vốn và quản trị rủi ro của từng ngân hàng.
aa
Tín dụng trung dài hạn tăng mạnh 27%, ngân hàng trước sức ép thanh khoản gia tăng Chính thức nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40% sau nhiều năm siết chặt “Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

Trong báo cáo chuyên đề ngành ngân hàng tháng 6/2026 vừa phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) đánh giá tác động của Thông tư số 25/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 25) và văn bản cho phép các ngân hàng thương mại được loại trừ dư nợ cấp tín dụng cho một số dự án cụ thể khi tính tăng trưởng tín dụng hàng năm.

Nới dư địa tín dụng, ngân hàng thêm lực tài trợ dự án trung và dài hạn

Theo chuyên gia phân tích của VPBankS, Thông tư 25 là tín hiệu cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đang ưu tiên hỗ trợ khả năng cung ứng vốn của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn tăng trưởng tín dụng cao. Việc nâng trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn từ 30% lên 40% giúp các ngân hàng có thêm dư địa sử dụng nguồn vốn hiện hữu để tài trợ các khoản vay kỳ hạn dài, từ đó, giảm bớt áp lực huy động vốn dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng đang tăng nhanh hơn huy động.

Điều này giúp giảm bớt áp lực lên lãi suất huy động dài hạn, qua đó, hỗ trợ các ngân hàng kiểm soát chi phí vốn và giảm bớt áp lực lên biên lãi ròng (NIM) trong giai đoạn cuối năm.

“Trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh hơn huy động, việc nới lỏng mức trần cũng giúp mặt bằng lãi suất huy động bớt căng thẳng hơn, đặc biệt ở kỳ hạn dài” - VPBankS nhận định.

Theo VPBankS, tỷ trọng cho vay trung - dài hạn của hệ thống đã tăng liên tục từ quý I/2024 đến quý I/2026, phản ánh nhu cầu vốn kỳ hạn dài vẫn còn cao.

Thông tư số 25/2026/TT-NHNN sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các phân khúc cần vốn trung - dài hạn như: bất động sản dự án, hạ tầng, năng lượng, khu công nghiệp và xây dựng nhà máy. Đây cũng là các lĩnh vực phù hợp với định hướng thúc đẩy đầu tư công, đầu tư tư nhân và tăng trưởng GDP cao trong năm 2026.

Một điểm đáng chú ý khác trong Thông tư 25 là việc cho phép tính thêm 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào mẫu số của Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR).

“Chúng tôi cho rằng, quy định này giúp cải thiện tỷ lệ LDR trên sổ sách tại các ngân hàng đang nắm giữ lượng tiền gửi Kho bạc Nhà nước lớn. Tác động tích cực tập trung nhiều hơn ở nhóm ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV và VietinBank, do nhóm này chiếm gần 90% lượng tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại. Nhờ đó, các ngân hàng quốc doanh có thêm dư địa cân đối tín dụng, mà không cần tăng mạnh huy động thị trường 1” - chuyên gia phân tích của VPBankS đánh giá.

Mới đây nhất, tại Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 về cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trong năm 2026 tiếp tục nghiên cứu nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại để bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, tác động của Thông tư 25 tới các ngân hàng sẽ có sự phân hóa. Những ngân hàng có vốn tốt, tỷ lệ an toàn vốn cao, chất lượng tài sản ổn định và năng lực thẩm định dự án tốt sẽ tận dụng chính sách hiệu quả hơn. Ngược lại, ngân hàng có bộ đệm vốn mỏng hoặc nợ xấu cao vẫn khó tăng tốc mạnh, dù quy định được nới.

Ngoài ra, nhằm mở thêm dư địa tăng trưởng tín dụng cho dự án trọng điểm, Ngân hàng Nhà nước cũng cho phép các ngân hàng thương mại được loại trừ dư nợ phát sinh mới của 18 dự án thuộc các tập đoàn Vingroup, Sun Group và Masterise khỏi hạn mức tín dụng hằng năm.

Việc này giúp các ngân hàng có thể tài trợ dự án lớn mà không làm giảm dư địa tín dụng dành cho khách hàng thông thường, đồng thời tạo thêm nhu cầu tín dụng trung - dài hạn đáng kể cho hệ thống.

“Chúng tôi cho rằng, nhóm hưởng lợi chính bao gồm các ngân hàng quốc doanh với quy mô vốn lớn, năng lực hợp vốn và kinh nghiệm tài trợ dự án. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại như Techcombank, MB, VPBank và HDBank có thể hưởng lợi nhờ tệp khách hàng doanh nghiệp lớn, khẩu vị tín dụng cao hơn và năng lực cấu trúc khoản vay dự án” - VPBankS nêu quan điểm.

Tuy nhiên, các khoản vay này vẫn nằm trên bảng cân đối, ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) và tiềm ẩn rủi ro tập trung, do đó, tác động sẽ phân hóa theo năng lực quản trị rủi ro của từng ngân hàng./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
cho vay tín dụng tín dụng trung dài hạn Thông tư số 25/2026/TT-NHNN lãi suất thanh khoản tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tỷ lệ LDR

Bài liên quan

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Thị trường tiền tệ tuần 22 - 26/6: Đảo chiều bơm ròng gần 4.000 tỷ đồng qua OMO, tỷ giá trung tâm tăng 7 tuần

Thị trường tiền tệ tuần 22 - 26/6: Đảo chiều bơm ròng gần 4.000 tỷ đồng qua OMO, tỷ giá trung tâm tăng 7 tuần

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội lên 6,5%/năm, người trẻ vẫn được hưởng mức thấp hơn thị trường

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội lên 6,5%/năm, người trẻ vẫn được hưởng mức thấp hơn thị trường

Dành cho bạn

Thuế TP. Hà Nội chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất

Thuế TP. Hà Nội chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất

Hà Nội mở không gian phát triển mới, công bố 276 dự án hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô 100 năm

Hà Nội mở không gian phát triển mới, công bố 276 dự án hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô 100 năm

Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần

Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

Bộ Tài chính bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức Cục loại 1

Bộ Tài chính bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức Cục loại 1

Thị trường trái phiếu và bài toán vốn cho hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Thị trường trái phiếu và bài toán vốn cho hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Đọc thêm

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Nhắm doanh thu kỷ lục gần 140.000 tỷ đồng, "biến số" từ giá nhiên liệu bay

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Nhắm doanh thu kỷ lục gần 140.000 tỷ đồng, "biến số" từ giá nhiên liệu bay

(TBTCO) - Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Dù dự kiến lãi khoảng 2.000 tỷ đồng nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm khoảng 510 tỷ đồng do áp lực từ giá nhiên liệu bay. Hãng tiếp tục tái cơ cấu, thoái vốn, tăng vốn để trả nợ, đầu tư dài hạn và chủ động ứng phó biến động thị trường.
Giá vàng hôm nay ngày 28/6: Giá vàng trong nước tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/6: Giá vàng trong nước tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, với mức điều chỉnh phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay (27/6): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai

Tỷ giá USD hôm nay (27/6): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai

Sáng 27/6, tỷ giá trung tâm ở mức 25.197 đồng, tăng 14 đồng tuần qua, đánh dấu 7 tuần tăng liên tiếp. HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai Việt Nam năm 2026 xuống 2,2% GDP, có thể gây áp lực lên VND. Còn DXY chốt tuần ở 101,36 điểm, vẫn neo cao dù Fed được dự báo giữ nguyên lãi suất khi căng thẳng Mỹ - Iran lắng dịu.
Giá vàng hôm nay ngày 27/6: Thế giới tăng nhẹ, trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 27/6: Thế giới tăng nhẹ, trong nước đồng loạt tăng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục tăng gần 40 USD/ounce lên mức 4.072 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng đảo chiều tăng tại nhiều doanh nghiệp.
Trao thêm quyền chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm

Trao thêm quyền chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) nhấn mạnh nỗ lực và quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm thông qua cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm, qua đó tăng tính chủ động cho doanh nghiệp.
ABBank sắp chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu, khởi động kế hoạch tăng vốn vượt 20.000 tỷ đồng

ABBank sắp chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu, khởi động kế hoạch tăng vốn vượt 20.000 tỷ đồng

(TBTCO) - ABBank dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% trong nửa đầu tháng 7/2026, mở đầu kế hoạch tăng vốn năm nay, đưa vốn lên trên 20.000 tỷ đồng. Động thái diễn ra trong bối cảnh dư nợ cho vay ngân hàng tiến sát 120 nghìn tỷ đồng và chất lượng tài sản cải thiện rõ nét.
LPBank hái “quả ngọt” từ chiến lược chuyển đổi số với cú đúp giải thưởng tại Vietnam Impact Award 2026

LPBank hái “quả ngọt” từ chiến lược chuyển đổi số với cú đúp giải thưởng tại Vietnam Impact Award 2026

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa được vinh danh tại Vietnam I4 Impact Awards 2026 tại hai hạng mục giải thưởng quan trọng, gồm “Lãnh đạo Sáng tạo và Chuyển đổi số” dành cho ông Vũ Quốc Khánh – Tổng Giám đốc và “Dịch vụ số xuất sắc” dành cho bộ đôi sản phẩm công nghệ nổi bật là LPBank Plus và LocPhat Pay.
Tỷ giá USD hôm nay (26/6): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.195 đồng, lạm phát Mỹ vượt 4% cao nhất ba năm

Tỷ giá USD hôm nay (26/6): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.195 đồng, lạm phát Mỹ vượt 4% cao nhất ba năm

(TBTCO) - Sáng 26/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.195 đồng, giảm 2 đồng. Trong khi đó, chỉ số DXY lùi nhẹ về 101,4 điểm. Lạm phát Mỹ tiếp tục nóng lên khi chỉ số PCE tháng 5 tăng 4,1%, mức cao nhất ba năm, khiến thị trường đảo chiều kỳ vọng chính sách, nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong năm nay lên khoảng 82%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nới dư địa tín dụng, ngân hàng thêm lực tài trợ dự án trung và dài hạn

Nới dư địa tín dụng, ngân hàng thêm lực tài trợ dự án trung và dài hạn

Thị trường tài sản mã hóa: Pháp lý mở đường, niềm tin tạo sức bật

Thị trường tài sản mã hóa: Pháp lý mở đường, niềm tin tạo sức bật

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát trước nhiều sức ép

Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát trước nhiều sức ép

Khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước, mở ra thị trường mới cho tăng trưởng xanh

Khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước, mở ra thị trường mới cho tăng trưởng xanh

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 ▼50K 14,800 ▼50K
Kim TT/AVPL 14,500 ▼50K 14,800 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 ▼50K 14,800 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 13,250 ▼50K 13,450 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 13,200 ▼50K 13,400 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 ▼50K 14,250 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 ▼50K 14,200 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 ▼50K 14,180 ▼50K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼500K 148,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼500K 148,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼500K 148,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼500K 148,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼500K 148,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼500K 148,000 ▼500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 ▼50K 14,800 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,500 ▼50K 14,800 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,500 ▼50K 14,800 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450 ▼50K 14,750 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450 ▼50K 14,750 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450 ▼50K 14,750 ▼50K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,940 ▼50K 14,640 ▼50K
Trang sức 99.99 13,950 ▼50K 14,650 ▼50K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1310K 148 ▼1337K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 ▼1310K 14,802 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 ▼1310K 14,803 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 ▼5K 1,479 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 ▼5K 148 ▼1337K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 ▼5K 1,464 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 ▼124651K 14,495 ▼130951K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 ▼375K 109,961 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 ▼340K 99,712 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 ▼305K 89,463 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 ▼68700K 8,551 ▼77250K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 ▼208K 61,205 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1310K 148 ▼1337K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1310K 148 ▼1337K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1310K 148 ▼1337K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1310K 148 ▼1337K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1310K 148 ▼1337K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1310K 148 ▼1337K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1310K 148 ▼1337K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1310K 148 ▼1337K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1310K 148 ▼1337K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1310K 148 ▼1337K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1310K 148 ▼1337K
Cập nhật: 29/06/2026 13:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17597 17870 18443
CAD 17999 18274 18890
CHF 31831 32212 32855
CNY 0 3827 3920
EUR 29326 29547 30622
GBP 33929 34318 35249
HKD 0 3221 3423
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14547 15132
SGD 19780 20062 20639
THB 704 768 821
USD (1,2) 26024 0 0
USD (5,10,20) 26065 0 0
USD (50,100) 26094 26108 26461
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,121 26,121 26,461
USD(1-2-5) 25,077 - -
USD(10-20) 25,077 - -
EUR 29,474 29,498 30,858
JPY 158.31 158.6 167.9
GBP 34,141 34,233 35,360
AUD 17,808 17,872 18,515
CAD 18,211 18,269 18,913
CHF 32,110 32,210 33,111
SGD 19,918 19,980 20,739
CNY - 3,798 3,937
HKD 3,289 3,299 3,432
KRW 15.73 16.4 17.82
THB 751.55 760.83 813.26
NZD 14,535 14,670 15,080
SEK - 2,659 2,749
DKK - 3,944 4,076
NOK - 2,604 2,692
LAK - 0.9 1.24
MYR 6,047.86 - 6,819.85
TWD 745.88 - 902.14
SAR - 6,890.12 7,246.14
KWD - 83,193 88,375
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,101 26,121 26,461
EUR 29,401 29,519 30,699
GBP 34,102 34,239 35,249
HKD 3,286 3,299 3,415
CHF 31,936 32,064 32,976
JPY 158.57 159.21 166.99
AUD 17,767 17,838 18,423
SGD 19,977 20,057 20,635
THB 768 771 806
CAD 18,206 18,279 18,840
NZD 14,581 15,109
KRW 16.38 18
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26090 26090 26461
AUD 17751 17851 18786
CAD 18171 18271 19286
CHF 32049 32079 33661
CNY 3806.6 3831.6 3967.1
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29471 29501 31226
GBP 34192 34242 36000
HKD 0 3355 0
JPY 158.96 159.46 170.01
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14635 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19929 20059 20782
THB 0 732.6 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14500000 14500000 14800000
SBJ 13000000 13000000 14800000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,135 26,185 26,461
USD20 26,135 26,185 26,461
USD1 26,135 26,185 26,461
AUD 17,824 17,924 19,037
EUR 29,656 29,656 31,380
CAD 18,136 18,236 19,545
SGD 20,022 20,172 20,732
JPY 159.57 161.07 165.63
GBP 34,125 34,475 35,598
XAU 14,498,000 0 14,802,000
CNY 0 3,720 0
THB 0 769 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 29/06/2026 13:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80