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Chứng khoán ngày 29/6: VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần, dòng tiền vẫn lan tỏa tích cực

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
17:30 | 29/06/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (29/6) khởi động tuần mới trong trạng thái phân hóa, khi áp lực điều chỉnh mạnh từ nhóm cổ phiếu “họ Vingroup” khiến VN-Index giảm điểm. Tuy nhiên, diễn biến bên trong thị trường lại tích cực hơn khi số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo, dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành như ngân hàng, đầu tư công và thép.
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VN-Index giảm gần 17 điểm

Sau 2 tuần tăng điểm dưới ảnh hưởng của số ít cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index đã chịu áp lực điều chỉnh khi gặp vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm. VN-Index giảm điểm từ đầu phiên và áp lực điều chỉnh gia tăng mạnh hơn trong cuối phiên. Kết phiên, VN-Index giảm 16,97 điểm (-0,90%) về mức 1.854,97 điểm, kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.830-1.850 điểm. Ảnh hưởng chính đến từ nhóm cổ phiếu “họ Vingroup" khi nhóm này chịu áp lực bán ở vùng đỉnh lịch sử tháng 5/2026.

Chứng khoán ngày 29/6: VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần, dòng tiền vẫn lan tỏa tích cực
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 29/6.

Mặc dù thị trường giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 192 mã tăng giá, 50 mã giữ giá tham chiếu và 134 mã giảm giá.

Chỉ số điều chỉnh ở mức khá, tuy nhiên thị trường có tới 18/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng, hóa chất và xây dựng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, công nghệ viễn thông và thủy sản là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh duy nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giảm -4,28 điểm, về mức 2.004,29 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá khi có 21 mã tăng giá, 9 mã giảm giá và 0 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường chưa có tín hiệu cải thiện trở lại khi vẫn ở mức thấp hơn (-15,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 601 triệu cổ phiếu (12,38%), tương đương giá trị đạt 17.430 tỷ đồng (7,98%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,16 điểm, lên mức 317,99 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,4 điểm, lên mức 129,32 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -788 tỷ đồng. Trong đó, VHM (-420 tỷ đồng), VIC (-81 tỷ đồng), FPT (-73 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, MWG (+84 tỷ đồng), VCB (+57 tỷ đồng) và HPG (+39 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 11 tỷ đồng.

Dòng tiền lan tỏa, nhiều nhóm ngành giữ nhịp thị trường

Dù VN-Index chịu áp lực giảm điểm từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn “họ Vingroup”, bức tranh chung của thị trường vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi dòng tiền có sự lan tỏa sang các nhóm ngành khác. Độ rộng thị trường nghiêng rõ về phía tăng giá với khoảng 190 mã tăng, vượt xa số mã giảm, trong khi giá trị giao dịch tập trung vào nhóm cổ phiếu tăng giá cao gần gấp đôi nhóm giảm.

Nổi bật nhất là nhóm ngân hàng khi tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. LPB, VIB, STB và HDB đều tăng trên 1,5%, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID và CTG tăng hơn 1%, góp phần thu hẹp đáng kể mức giảm của VN-Index.

giao dịc chứng khoán tại sàn chứng khoán MSB Ảnh Đức Thanh
VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần. Ảnh Đức Thanh

Dòng tiền cũng tìm đến nhóm đầu tư công với các mã VCG, HHV, FCB đồng loạt tăng giá. Cùng với đó, nhóm thép duy trì diễn biến tích cực khi HPG, HSG, NKG... đều đóng cửa trong sắc xanh. Sau giai đoạn điều chỉnh, nhóm dầu khí cũng phát tín hiệu hồi phục với PVD, PVS, PLX, GAS và PVT tăng từ 1 - 3%, phản ánh lực cầu đã quay trở lại ở nhóm cổ phiếu này.

Điểm tích cực của phiên giao dịch là dòng tiền không còn tập trung vào một vài cổ phiếu dẫn dắt, mà đã lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, giúp thị trường giữ được sự cân bằng dù chỉ số chung giảm điểm. Tuy nhiên, thanh khoản mới chỉ nhích nhẹ so với phiên trước và khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn khoảng 15,3% so với mức bình quân 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang trong trạng thái thăm dò và lực cầu chưa đủ mạnh để xác nhận một xu hướng tăng bền vững trong ngắn hạn.

Theo các chuyên gia, việc VN-Index giảm điểm chủ yếu xuất phát từ tác động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi diễn biến của phần lớn cổ phiếu trên thị trường lại tích cực hơn đáng kể. Tuy nhiên, thanh khoản chưa cải thiện rõ nét vẫn là yếu tố cần tiếp tục theo dõi trước khi kỳ vọng thị trường hình thành nhịp tăng mới./.

Tấn Minh
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