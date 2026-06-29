Chứng khoán phái sinh ngày 29/6: Chênh lệch dương nới rộng, VN30-Index “đỏ vỏ xanh lòng”

Thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch thận trọng khi hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 7/2026 (41I1G7000) giảm 0,10%, đóng cửa tại 2.010 điểm, trong khi chỉ số VN30-Index giảm mạnh hơn 0,21% xuống 2.004,29 điểm. Diễn biến này giúp chênh lệch dương mở rộng lên 5,71 điểm, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư rằng VN30 vẫn có khả năng giữ vững vùng hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm. Tương tự, tại các kỳ hạn xa hơn, chênh lệch dương tiếp tục được duy trì.

Tuy vậy, thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm mạnh 35,2% so với phiên trước. Tổng cộng, có 113.483 hợp đồng tại kỳ hạn tháng 7/2026. Dòng tiền đầu cơ có xu hướng đứng ngoài quan sát sau nhịp tăng của các phiên trước. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai 41I1G7000 tăng nhẹ lên 29.841 hợp đồng. Vị thế nắm giữ qua đêm vẫn được duy trì dù hoạt động giao dịch trong ngày hạ nhiệt.

Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các nhà đầu tư đang giảm cường độ giao dịch ngắn hạn và nghiêng về kịch bản VN30 tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, đồng thời ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự 2.040-2.050 điểm.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index giảm 4,28 điểm nhưng diễn biến nội tại lại tích cực. Tổng cộng, có 21 mã tăng, 9 mã giảm. Trạng thái “đỏ vỏ, xanh lòng” xuất hiện do đà giảm chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, VIC lấy đi hơn 16 điểm của VN30-Index, còn VHM làm giảm thêm khoảng 8 điểm, trở thành hai mã tác động tiêu cực nhất lên chỉ số. Ở chiều ngược lại, LPB, STB, BSR, TCB, HDB và MSN đồng loạt đóng góp tích cực, giúp phần lớn cổ phiếu trong rổ duy trì sắc xanh nhưng không đủ bù đắp ảnh hưởng tiêu cực từ cổ phiếu nhóm Vingroup.