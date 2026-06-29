Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 29/6: Chênh lệch dương nới rộng, VN30-Index “đỏ vỏ xanh lòng”

Tùng Linh

Tùng Linh

18:01 | 29/06/2026
(TBTCO) - Mức giảm khiêm tốn trên thị trường chứng khoán giúp hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index giữ mức chênh lệch dương ở toàn bộ các kỳ hạn.
aa

Thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch thận trọng khi hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 7/2026 (41I1G7000) giảm 0,10%, đóng cửa tại 2.010 điểm, trong khi chỉ số VN30-Index giảm mạnh hơn 0,21% xuống 2.004,29 điểm. Diễn biến này giúp chênh lệch dương mở rộng lên 5,71 điểm, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư rằng VN30 vẫn có khả năng giữ vững vùng hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm. Tương tự, tại các kỳ hạn xa hơn, chênh lệch dương tiếp tục được duy trì.

Tuy vậy, thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm mạnh 35,2% so với phiên trước. Tổng cộng, có 113.483 hợp đồng tại kỳ hạn tháng 7/2026. Dòng tiền đầu cơ có xu hướng đứng ngoài quan sát sau nhịp tăng của các phiên trước. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai 41I1G7000 tăng nhẹ lên 29.841 hợp đồng. Vị thế nắm giữ qua đêm vẫn được duy trì dù hoạt động giao dịch trong ngày hạ nhiệt.

Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các nhà đầu tư đang giảm cường độ giao dịch ngắn hạn và nghiêng về kịch bản VN30 tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, đồng thời ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự 2.040-2.050 điểm.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index giảm 4,28 điểm nhưng diễn biến nội tại lại tích cực. Tổng cộng, có 21 mã tăng, 9 mã giảm. Trạng thái “đỏ vỏ, xanh lòng” xuất hiện do đà giảm chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, VIC lấy đi hơn 16 điểm của VN30-Index, còn VHM làm giảm thêm khoảng 8 điểm, trở thành hai mã tác động tiêu cực nhất lên chỉ số. Ở chiều ngược lại, LPB, STB, BSR, TCB, HDB và MSN đồng loạt đóng góp tích cực, giúp phần lớn cổ phiếu trong rổ duy trì sắc xanh nhưng không đủ bù đắp ảnh hưởng tiêu cực từ cổ phiếu nhóm Vingroup.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán vn30

Bài liên quan

BSC dự báo VN30 sẽ bổ sung MCH và TCX trong kỳ cơ cấu quý III/2026

BSC dự báo VN30 sẽ bổ sung MCH và TCX trong kỳ cơ cấu quý III/2026

Khối ngoại chốt lời cổ phiếu "nhà Vin"

Khối ngoại chốt lời cổ phiếu "nhà Vin"

Chứng khoán tuần mới (29/6 - 3/7): Chờ dòng tiền lớn nhập cuộc

Chứng khoán tuần mới (29/6 - 3/7): Chờ dòng tiền lớn nhập cuộc

Dành cho bạn

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp quý II phân hóa theo từng nhóm ngành

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp quý II phân hóa theo từng nhóm ngành

ABBank được vinh danh 2 giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank được vinh danh 2 giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc

Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc

Chứng khoán ngày 29/6: VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần, dòng tiền vẫn lan tỏa tích cực

Chứng khoán ngày 29/6: VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần, dòng tiền vẫn lan tỏa tích cực

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp: Bước đột phá cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp: Bước đột phá cho doanh nghiệp khởi nghiệp

PVFCCo - Phú Mỹ và tỉnh Đắk Lắk hợp tác thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao

PVFCCo - Phú Mỹ và tỉnh Đắk Lắk hợp tác thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao

Đọc thêm

Động lực vĩ mô và hiệu ứng nâng hạng tiếp sức chứng khoán Việt Nam

Động lực vĩ mô và hiệu ứng nâng hạng tiếp sức chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, mặt bằng định giá hấp dẫn cùng hiệu ứng từ nâng hạng thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
Thị trường tài sản mã hóa: Pháp lý mở đường, niềm tin tạo sức bật

Thị trường tài sản mã hóa: Pháp lý mở đường, niềm tin tạo sức bật

(TBTCO) - Quyết định triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng quản lý của Việt Nam đối với lĩnh vực tài sản số. Việc hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng hệ sinh thái minh bạch, an toàn và lấy nhà đầu tư làm trung tâm sẽ tạo nền tảng để hình thành một kênh huy động vốn mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.
Khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước, mở ra thị trường mới cho tăng trưởng xanh

Khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước, mở ra thị trường mới cho tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Sáng 29/6, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam xác định giá các-bon, biến quyền phát thải hoặc kết quả giảm phát thải thành loại hàng hóa có giá trị kinh tế. Sàn giao dịch các-bon trong nước sẽ là nơi trao đổi, giao dịch tập trung các loại hàng hóa này trên nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch.
Thị trường trái phiếu và bài toán vốn cho hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Thị trường trái phiếu và bài toán vốn cho hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030 đang đặt ra nhu cầu vốn rất lớn cho đầu tư phát triển. Trong bối cảnh đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu hạ tầng PPP, được định hướng trở thành kênh dẫn vốn dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.
Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Nhắm doanh thu kỷ lục gần 140.000 tỷ đồng, "biến số" từ giá nhiên liệu bay

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Nhắm doanh thu kỷ lục gần 140.000 tỷ đồng, "biến số" từ giá nhiên liệu bay

(TBTCO) - Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Dù dự kiến lãi khoảng 2.000 tỷ đồng nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm khoảng 510 tỷ đồng do áp lực từ giá nhiên liệu bay. Hãng tiếp tục tái cơ cấu, thoái vốn, tăng vốn để trả nợ, đầu tư dài hạn và chủ động ứng phó biến động thị trường.
Mở không gian phát triển cho thị trường chứng khoán

Mở không gian phát triển cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý và tạo dư địa cho đổi mới sáng tạo là mục tiêu được đặt ra tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Nhiều quy định mới về sandbox, giao dịch điện tử, bảo lãnh thanh toán trái phiếu và ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới.
Nâng chuẩn quản trị, mở đường cho chu kỳ phát triển mới

Nâng chuẩn quản trị, mở đường cho chu kỳ phát triển mới

(TBTCO) - Đánh giá của MSCI mới đây đối với thị trường chứng khoán Indonesia cho thấy, yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế không chỉ dừng ở các tiêu chí kỹ thuật. Chất lượng quản trị doanh nghiệp, tính minh bạch và cơ cấu cổ đông đang trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng.
Vốn ngoại trở lại mua ròng, đổ dồn vào cổ phiếu nhà Vingroup

Vốn ngoại trở lại mua ròng, đổ dồn vào cổ phiếu nhà Vingroup

(TBTCO) - Hai cổ phiếu Vingroup và Vinhomes đứng đầu trong danh sách mua ròng của các nhà đầu tư ngoại hôm nay. Ngoài ra, trên thị trường sơ cấp, cổ phiếu của Vinpearl cũng thu hút dòng vốn ngoại lớn trong đợt phát hành riêng lẻ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đổi "thước đo" sang CDR có kích hoạt cuộc đua huy động vốn?

Đổi "thước đo" sang CDR có kích hoạt cuộc đua huy động vốn?

Hà Nội ưu tiên dự án công nghệ cao, hạ tầng chiến lược và phát triển xanh

Hà Nội ưu tiên dự án công nghệ cao, hạ tầng chiến lược và phát triển xanh

Tri thức và công nghệ sẽ quyết định vị thế của Hà Nội trong thế kỷ tới

Tri thức và công nghệ sẽ quyết định vị thế của Hà Nội trong thế kỷ tới

Samsung cam kết đồng hành cùng Hà Nội phát triển nhân lực công nghệ cao

Samsung cam kết đồng hành cùng Hà Nội phát triển nhân lực công nghệ cao

Chứng khoán phái sinh ngày 29/6: Chênh lệch dương nới rộng, VN30-Index “đỏ vỏ xanh lòng”

Chứng khoán phái sinh ngày 29/6: Chênh lệch dương nới rộng, VN30-Index “đỏ vỏ xanh lòng”

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -3.47
29/06 | -3.47 (7,354.02 -3.47 (-0.05%))
DJI -44.49
29/06 | -44.49 (51,876.11 -44.49 (-0.09%))
IXIC -60.98
29/06 | -60.98 (25,297.62 -60.98 (-0.24%))
NYA +78.53
29/06 | +78.53 (23,689.23 +78.53 (+0.33%))
XAX +10.02
29/06 | +10.02 (7,819.99 +10.02 (+0.13%))
BUK100P -0.86
29/06 | -0.86 (1,042.20 -0.86 (-0.08%))
RUT +2.22
29/06 | +2.22 (3,010.08 +2.22 (+0.07%))
VIX -0.09
29/06 | -0.09 (18.32 -0.09 (-0.49%))
FTSE -5.00
29/06 | -5.00 (10,503.02 -5.00 (-0.05%))
GDAXI +33.04
29/06 | +33.04 (24,704.26 +33.04 (+0.13%))
FCHI -7.68
29/06 | -7.68 (8,377.19 -7.68 (-0.09%))
STOXX50E +7.99
29/06 | +7.99 (6,229.54 +7.99 (+0.13%))
N100 +2.58
29/06 | +2.58 (1,899.99 +2.58 (+0.14%))
BFX -12.44
29/06 | -12.44 (5,727.34 -12.44 (-0.22%))
MOEX.ME -0.11
29/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +354.82
29/06 | +354.82 (23,026.68 +354.82 (+1.57%))
STI +17.02
29/06 | +17.02 (5,208.75 +17.02 (+0.33%))
AXJO +59.20
29/06 | +59.20 (8,823.40 +59.20 (+0.68%))
AORD +62.70
29/06 | +62.70 (9,026.90 +62.70 (+0.70%))
BSESN -372.10
29/06 | -372.10 (76,728.37 -372.10 (-0.48%))
JKSE -75.34
29/06 | -75.34 (5,820.79 -75.34 (-1.28%))
KLSE -1.83
29/06 | -1.83 (1,665.91 -1.83 (-0.11%))
NZ50 +50.32
29/06 | +50.32 (13,545.56 +50.32 (+0.37%))
KS11 -16.56
29/06 | -16.56 (8,394.65 -16.56 (-0.20%))
TWII +428.14
29/06 | +428.14 (44,999.90 +428.14 (+0.96%))
GSPTSE +129.80
29/06 | +129.80 (34,980.00 +129.80 (+0.37%))
BVSP +1,305.14
29/06 | +1,305.14 (173,295.14 +1,305.14 (+0.76%))
MXX -190.20
29/06 | -190.20 (67,226.01 -190.20 (-0.28%))
IPSA +56.78
29/06 | +56.78 (10,762.98 +56.78 (+0.53%))
MERV +27,341.25
29/06 | +27,341.25 (3,123,411.25 +27,341.25 (+0.88%))
TA125.TA +61.59
29/06 | +61.59 (4,029.68 +61.59 (+1.55%))
CASE30 -518.80
29/06 | -518.80 (49,825.60 -518.80 (-1.03%))
JN0U.JO +59.69
29/06 | +59.69 (6,713.98 +59.69 (+0.90%))
DX-Y.NYB -0.14
29/06 | -0.14 (101.22 -0.14 (-0.14%))
125904-USD-STRD +5.52
29/06 | +5.52 (2,767.16 +5.52 (+0.20%))
XDB +0.46
29/06 | +0.46 (132.34 +0.46 (+0.35%))
XDE +0.30
29/06 | +0.30 (114.04 +0.30 (+0.27%))
000001.SS +46.64
29/06 | +46.64 (4,073.90 +46.64 (+1.16%))
N225 +107.23
29/06 | +107.23 (69,468.11 +107.23 (+0.15%))
XDN -0.04
29/06 | -0.04 (61.77 -0.04 (-0.06%))
XDA -0.13
29/06 | -0.13 (69.00 -0.13 (-0.18%))