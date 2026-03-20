Bảo hiểm PVI 4 năm liên tiếp đạt A - (Xuất sắc): Khi nội lực trở thành chuẩn mực quốc tế

(TBTCO) - Tổng công ty Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế khi được AM Best – tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm – khẳng định xếp hạng năng lực tài chính A - (xuất sắc) cùng triển vọng ổn định. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Bảo hiểm PVI duy trì được chuẩn mực này, một dấu mốc không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận mà còn thể hiện năng lực bền vững của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Năm 2025, Bảo hiểm PVI ghi dấu là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên của Việt Nam đạt cột mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Việc duy trì xếp hạng A - (xuất sắc) liên tục qua nhiều năm không đơn thuần là kết quả của tăng trưởng ngắn hạn, mà phản ánh một nền tảng tài chính vững chắc và hệ thống quản trị rủi ro đạt chuẩn quốc tế. Theo AM Best, Bảo hiểm PVI có năng lực tài chính “rất mạnh”, hiệu quả hoạt động ổn định, cùng mô hình kinh doanh cân bằng và chiến lược quản trị rủi ro phù hợp.

Đặc biệt, chỉ số an toàn vốn của Bảo hiểm PVI - đo lường theo chỉ số BCAR - được đánh giá duy trì ở mức cao nhất trong trung hạn, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Hiệu quả kinh doanh cũng là điểm sáng khi doanh nghiệp ghi nhận tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu trung bình nhiều năm ở mức cao, cho thấy khả năng tạo lợi nhuận bền vững.

Không chỉ vậy, vị thế dẫn đầu thị trường của Bảo hiểm PVI tiếp tục được củng cố vững chắc, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo hiểm công nghiệp trọng điểm như: năng lượng, kỹ thuật, tài sản và hàng hải – những phân khúc có yêu cầu khắt khe về năng lực tài chính và chuyên môn.

Việc xếp hạng có tính tới yếu tố ảnh hưởng tích cực từ việc xếp hạng của Tập đoàn HDI (HDI V.a.G.) - cổ đông lớn của PVI (công ty mẹ của Bảo hiểm PVI), qua đó nâng cao năng lực tài chính, chuẩn hóa quản trị và mở rộng kết nối quốc tế. Đây là một trong những yếu tố giúp Bảo hiểm PVI duy trì ổn định trong dài hạn, đặc biệt ở các nghiệp vụ bảo hiểm rủi ro lớn.

Nền tảng cho sự ổn định: Tăng trưởng có kiểm soát trong năm 2025

Bên cạnh việc giữ vững xếp hạng tín nhiệm quốc tế, năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng tích cực của Bảo hiểm PVI với các chỉ tiêu kinh doanh duy trì ở mức cao. Doanh nghiệp tiếp tục tối ưu hiệu quả khai thác, kiểm soát bồi thường và mở rộng hoạt động tái bảo hiểm, những yếu tố góp phần củng cố chất lượng lợi nhuận và năng lực tài chính.

Những kết quả này đóng vai trò như “lực đỡ” quan trọng, giúp Bảo hiểm PVI không chỉ đạt chuẩn A- mà còn duy trì chuẩn mực này một cách ổn định qua nhiều năm. Một điều không dễ với bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm nào trong khu vực.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm toàn cầu biến động mạnh, việc duy trì liên tiếp xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức cao là thước đo rõ ràng nhất cho sức khỏe tài chính và chất lượng quản trị của doanh nghiệp.

Với Bảo hiểm PVI, “4 năm A-” không chỉ là một con số, mà là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ Bảo hiểm PVI trong việc tối ưu hóa quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đó là lời khẳng định về một chiến lược phát triển bền vững, một hệ thống vận hành chuẩn mực và một vị thế đã được quốc tế công nhận. Đây chính là cơ sở để Bảo hiểm PVI tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển đột phá, mở rộng phạm vi hoạt động và cam kết mang lại những giá trị bền vững cho khách hàng cũng như các đối tác./.