Thuế - Hải quan

Gỡ vướng thực hiện quy định về địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình

Song Linh

Song Linh

[email protected]
15:48 | 25/06/2026
(TBTCO) - Trước phản ánh từ các Chi cục Hải quan khu vực, Cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể việc xác định hành vi nhập khẩu không đúng khai báo khi xem xét điều kiện duy trì hoạt động địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy.
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Cụ thể, ngày 25/6, Cục Hải quan có văn bản gửi các Chi cục Hải quan khu vực nhằm hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 102 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 121/2025/TT-BTC) liên quan đến công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy.

Gỡ vướng thực hiện quy định về địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình
Gỡ vướng thực hiện quy định về địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình. Ảnh: CTV

Theo Cục Hải quan, thời gian qua một số đơn vị phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy định về điều kiện duy trì hoạt động của các địa điểm kiểm tra hàng hóa nêu trên, đặc biệt liên quan đến việc xác định hành vi nhập khẩu không đúng khai báo để làm căn cứ xem xét chấm dứt hoạt động.

Để bảo đảm áp dụng thống nhất, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực căn cứ quy định tại Nghị định số 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 102/2021/NĐ-CP; đồng thời lưu ý từ ngày 1/7/2026 sẽ thực hiện theo Nghị định số 169/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Trên cơ sở đó, các đơn vị xác định hành vi nhập khẩu không đúng khai báo theo đúng quy định xử phạt hiện hành. Đáng chú ý, trường hợp các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan chưa định danh cụ thể hành vi vi phạm thì không thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy.

Hướng dẫn này của cơ quan hải quan nhằm góp phần tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn triển khai, đồng thời bảo đảm việc áp dụng chế tài thống nhất, minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp./.
Song Linh
Từ khóa:
kiểm tra hàng hóa Hành vi nhập khẩu tháo gỡ vướng mắc Địa điểm kiểm tra xử phạt vi phạm

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