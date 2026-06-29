Bộ Tài chính bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức Cục loại 1

Lớp học được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu trung tâm Bộ Tài chính tới 1.000 điểm cầu (các đơn vị ngành dọc của Bộ Tài chính gồm: Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước, Thống kê, Chứng khoán và Bảo hiểm xã hội Việt Nam…) qua nền tảng học online Zoom; cùng hơn 22.000 công chức, viên chức trong ngành Tài chính tham gia học tập trên nền tảng YouTube.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Ngọc Tân

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm triển khai sâu rộng các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bao gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 21/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phong trào “Bình dân học vụ số”; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng, đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu khai giảng, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính Đinh Trọng Thắng khẳng định, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu. Đối với ngành Tài chính, kỹ năng số không đơn thuần là việc sử dụng công cụ công nghệ, mà là năng lực cốt lõi để nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu quản lý trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo nhà trường đề nghị các học viên tham gia nghiêm túc, thực chất và chủ động vận dụng ngay các kiến thức vào công tác chuyên môn hằng ngày.

Chương trình tập trung vào các nội dung nền tảng, thiết thực về chuyển đổi số và kỹ năng số trong hoạt động công vụ; trong đó chú trọng kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, khai thác các nền tảng số dùng chung, ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao khả năng làm việc trên môi trường số.

Các điểm cầu tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tham dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: Vũ Minh Đức

Các nội dung bồi dưỡng được thiết kế theo hướng bám sát yêu cầu thực tiễn, gắn lý thuyết với thực hành, giúp học viên không chỉ nắm được kiến thức cơ bản, mà còn có khả năng áp dụng vào công việc hằng ngày tại cơ quan, đơn vị. Đây là yếu tố quan trọng để việc bồi dưỡng kỹ năng số không dừng lại ở nhận thức chung, mà từng bước chuyển hóa thành năng lực thực thi cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua lớp học, học viên được cập nhật thêm kiến thức về tư duy chuyển đổi số, phương thức khai thác hiệu quả các công cụ số, kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường mạng, cũng như cách thức phối hợp, xử lý công việc trên các nền tảng số phục vụ hoạt động của ngành Tài chính. Qua đó, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tối ưu hóa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp./.