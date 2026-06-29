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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

Hà Phương

Hà Phương

09:42 | 29/06/2026
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1156 /QĐ-TTg ngày 26/6/2026 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.
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Theo Quyết định số 1156 /QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Đức Thanh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân.

Theo Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ; thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu; quyết định các biện pháp điều hành giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu phù hợp trong từng thời kỳ; thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

Ban Chỉ đạo còn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về giá phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ về kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ; xử lý một số vấn đề khác liên quan đến điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức thảo luận, hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, hiệp hội các ngành hàng, tổ chức và các cá nhân có liên quan về những chủ trương, chính sách, giải pháp quản lý, điều hành giá khi cần thiết; khảo sát, nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài nước trong phạm vi nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo./.

Hà Phương
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