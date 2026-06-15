Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Robert Kaproth cùng các đồng nghiệp của Bộ Tài chính Hoa Kỳ sang thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính đánh giá cao việc ông Robert Kaproth và Đoàn tiếp tục duy trì các chuyến trao đổi, tiếp xúc thường xuyên với phía Việt Nam. “Đặc biệt, cuộc làm việc hôm nay tiếp tục khẳng định sự coi trọng của hai Bộ đối với cơ chế đối thoại chính sách kinh tế - tài chính song phương, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Trước sự quan tâm đặc biệt của đoàn Bộ Tài chính Hoa Kỳ về tầm ảnh hưởng của làn sóng cải cách thể chế mới đối với các mục tiêu kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chia sẻ những số liệu ấn tượng về cuộc “cách mạng” tinh gọn bộ máy đang diễn ra đồng bộ từ trung ương đến địa phương.

Việt Nam đã thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính hai cấp vô cùng quyết liệt, giảm từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34 tỉnh, thành; xóa bỏ hoàn toàn 696 huyện và tinh giản số xã từ hơn 10.590 xuống chỉ còn 2.321 xã.

Hiện Bộ Tài chính Việt Nam được hợp nhất giữa Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời tiếp nhận toàn bộ chức năng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Với việc nắm giữ các hệ thống ngành dọc trọng yếu bao gồm: Hải quan, Thuế, Kho bạc Nhà nước và Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính Việt Nam hiện chiếm tới 70% tổng biên chế của các bộ ngành Trung ương, tạo ra sự tập trung nguồn lực tối đa để thực thi chính sách quốc gia.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Đứng trước cấu trúc bộ máy mới, Bộ trưởng khẳng định quyết tâm hoàn thành kế hoạch 5 năm về tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn với hai mũi nhọn cốt lõi:

Nâng cao hiệu quả đầu tư, trong đó, quyết tâm đưa chỉ số ICOR (tỷ lệ vốn đầu tư trên một đơn vị tăng trưởng GDP) từ mức 6,4% hiện nay xuống còn 4,5%.

Tiếp sức cho doanh nghiệp trong nước, theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng chính sách để hỗ trợ gần 1 triệu doanh nghiệp trong nước phát triển và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ trưởng nhấn mạnh khung chính sách hỗ trợ hiện đã hoàn thiện nhất, trọng tâm thời gian tới là khâu tổ chức thực thi sao cho hiệu quả nhất để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuận lợi.

Ông Robert Kaproth - Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đại diện đoàn Bộ Tài chính Hoa Kỳ, ông Robert Kaproth đánh giá rất cao chiến lược này.

Theo ông Robert Kaproth, dù khu vực FDI tại Việt Nam đang vận hành cực kỳ năng động nhưng khối doanh nghiệp nội địa thời gian qua vẫn chưa phát triển tương xứng. Do đó, việc Việt Nam tập trung thu hẹp khoảng cách hiệu quả giữa hai khu vực này là một tín hiệu thị trường vô cùng tích cực.

Tại buổi làm việc, ông Robert Kaproth cũng đã đề xuất hai nội dung hợp tác chuyên sâu:

Thứ nhất về an ninh đầu tư, nhóm chuyên trách của Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẵn sàng mở rộng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm rà soát, bảo đảm an ninh đầu tư với Việt Nam.

Thứ hai, về hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho Kho bạc Nhà nước, ông Robert Kaproth cho biết, Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác nhận đã tiếp nhận đề xuất mới nhất từ Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Hoa Kỳ khẳng định sẽ sớm liên hệ để tài trợ và triển khai các chương trình cốt lõi bao gồm: Kiểm soát nội bộ, quản lý danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ và hỗ trợ xây dựng báo cáo tài chính nhà nước.

Một điểm sáng lớn bao trùm buổi tiếp là thông tin mang tính bước ngoặt về việc Iran và Israel chính thức ký kết thỏa thuận đình chiến, mở cửa trở lại Eo biển Hormuz dưới sự bảo chứng an ninh của Hải quân Hoa Kỳ.

“Hãy để dòng chảy dầu mỏ được tự do trở lại” - Thông điệp từ Tổng thống Trump trên mạng xã hội được ông Robert Kaproth dẫn lại tại buổi tiếp, báo hiệu sự hạ nhiệt của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, đối với Việt Nam, đây là thông tin không thể vui hơn. Việc giá dầu thô và khí đốt hạ nhiệt, quay trở lại quỹ đạo bình thường sẽ tháo gỡ áp lực lạm phát lớn, tạo điều kiện thuận lợi để nền kinh tế Việt Nam tăng tốc phục hồi mạnh mẽ trong giai đoạn tới.