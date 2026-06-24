Đầu tư

Tư duy mới, tầm nhìn mới trong phát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk

Linh Đan

Linh Đan

14:37 | 24/06/2026
(TBTCO) - Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk không chỉ là cơ sở quan trọng để thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư, mà còn tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho giai đoạn tiếp theo.
aa

Kết nối “đại ngàn - biển xanh”

Sau khi hợp nhất với Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk mới đang đứng trước cơ hội lớn: hình thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Đây không chỉ đơn thuần là sự mở rộng về địa giới hành chính, mà còn tạo ra không gian phát triển rộng lớn hơn, chuyển hướng từ đơn cực sang đa cực, “kích hoạt” thế mạnh “đại ngàn - biển xanh”.

Nếu khu vực Tây Nguyên mang đến lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái cùng những giá trị văn hóa đặc sắc, thì vùng duyên hải lại mở ra dư địa lớn về kinh tế biển, logistics, cảng biển, thương mại và du lịch biển. Sự kết hợp giữa cao nguyên và biển được kỳ vọng tạo nên chuỗi giá trị liên hoàn từ sản xuất, chế biến đến lưu thông hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư cho địa phương.

Tư duy mới, tầm nhìn mới trong phát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk
Đồ họa: Phương Anh

Có thể nói, Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh là “bản thiết kế” chiến lược mở ra tương lai sáng cho Đắk Lắk. Đây là cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có; huy động các nguồn lực cho phát triển; tạo động lực mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Quy hoạch mới của Đắk Lắk đặt trọng tâm vào việc khai thác lợi thế bổ sung giữa không gian đại ngàn Tây Nguyên và vùng biển Nam Trung Bộ, mở ra cấu trúc phát triển du lịch hiếm có khi một địa phương đồng thời sở hữu tài nguyên rừng, văn hóa bản địa, biển và cảng nước sâu.

Buôn Ma Thuột tiếp tục là đô thị hạt nhân của tiểu vùng Tây Nguyên, trong khi Tuy Hòa giữ vai trò trung tâm ven biển phía Đông. Hai cực này được kết nối theo mô hình phát triển “đô thị trung tâm - đô thị vệ tinh”, tạo hành lang liên hoàn giữa du lịch cao nguyên, sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng biển.

Đắk Lắk cũng xác định du lịch là ngành dịch vụ trọng điểm cùng với logistics, y tế, giáo dục và khoa học - công nghệ. Mục tiêu đến năm 2030 là trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao của Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời là điểm đến độc đáo, hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Quy hoạch nhấn mạnh việc bảo tồn di sản cồng chiêng, gìn giữ bản sắc các dân tộc Tây Nguyên, phát huy các giá trị truyền thống và xây dựng các thiết chế văn hóa quy mô lớn nhằm tạo sức hút riêng cho du lịch Đắk Lắk.

Một trong những điểm đáng chú ý là định hướng tổ chức không gian phát triển theo mô hình “Ba - Ba - Hai - Ba”, gồm 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng. Trong đó, vùng động lực kinh tế biển phía Đông với hạt nhân là Khu kinh tế Nam Phú Yên, cảng Bãi Gốc và Vũng Rô được kỳ vọng vừa thúc đẩy logistics quốc tế, vừa mở rộng không gian du lịch biển và dịch vụ ven biển.

Để hỗ trợ phát triển du lịch liên vùng, tỉnh định hướng đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông chiến lược như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, nâng cấp sân bay Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế, khai thác hiệu quả sân bay Tuy Hòa và nghiên cứu tuyến đường sắt Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa.

Quy hoạch cũng định hướng Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên với các lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và logistics. Tỉnh ưu tiên phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, bảo vệ rừng, an ninh nguồn nước và mở rộng liên kết vùng.

Theo bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau hợp nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trở thành công cụ thực chất để lựa chọn đúng dự án, đúng nguồn lực và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của công tác điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, mà là bước xác lập rõ hơn tầm nhìn, định hướng phát triển, các động lực tăng trưởng và các ưu tiên chiến lược của Đắk Lắk trong giai đoạn tới…

Tư duy mới, tầm nhìn mới trong phát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk
Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk mở ra cơ hội hình thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong ảnh: Công viên Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Đồng hành, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư

Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Tiến (gần 75 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 471 tỷ đồng) vừa khởi động không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong định hướng phát triển hạ tầng logistics, thương mại, chế biến và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu trái cây của Đắk Lắk, mà còn là dự án đầu tiên mang ý nghĩa kích hoạt cho Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk diễn ra vào ngày 26 và 27/6/2026.

Ông Vũ Văn Luyến - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Nguyên (chủ đầu tư) cho biết, Cụm công nghiệp Tân Tiến được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp sinh thái, ưu tiên công nghệ sạch, chế biến sâu và tiết kiệm năng lượng. Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp dự kiến thu hút khoảng 25 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động địa phương…

Đặc biệt, việc Đắk Lắk “thiết kế” bản Quy hoạch tỉnh điều chỉnh đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư chiến lược. Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển nhìn nhận, Đắk Lắk sau hợp nhất sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch. Tập đoàn T&T đánh giá cao quyết tâm của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện quy hoạch và tạo động lực tăng trưởng mới. Đó cũng là một trong những lý do thúc đẩy T&T đề xuất đầu tư các dự án lớn trong lĩnh vực đô thị, năng lượng… tại Đắk Lắk.

Tiếp nhận đề xuất đầu tư của Tập đoàn T&T, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định sẽ trực tiếp quan tâm và đôn đốc thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, đảm bảo các dự án phát huy hiệu quả nhanh nhất và cao nhất. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng gợi mở T&T nghiên cứu sâu hơn danh mục 251 dự án kêu gọi đầu tư, tập trung vào các thế mạnh của tỉnh như: đô thị xanh, năng lượng tái tạo, văn hóa - thể thao và dịch vụ ngân hàng.

Tỉnh Đắk Lắk và đại diện Tập đoàn T&T đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp khảo sát, nghiên cứu và xúc tiến các dự án tiềm năng trong thời gian tới.

Dòng vốn đầu tư lớn đang hướng về Đắk Lắk phần nào minh chứng cho hiệu quả của công tác hoàn thiện quy hoạch, đổi mới thu hút đầu tư và không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương.

Đắk Lắk luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

Tư duy mới, tầm nhìn mới trong phát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, uy tín đến tìm hiểu, triển khai các dự án phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương. Tỉnh kỳ vọng các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, bất động sản sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
Linh Đan
Từ khóa:
tỉnh đắk lắk tư duy mới tầm nhìn mới điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk nguồn lực đầu tư

Bài liên quan

Du lịch Đắk Lắk: Một điểm đến - đa trải nghiệm

Du lịch Đắk Lắk: Một điểm đến - đa trải nghiệm

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Quy hoạch, đầu tư cảng hàng không cần tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội

Quy hoạch, đầu tư cảng hàng không cần tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội

Dành cho bạn

“Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

“Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm

Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm

Gỡ điểm nghẽn để đảm bảo năng lượng cho kịch bản tăng trưởng cao

Gỡ điểm nghẽn để đảm bảo năng lượng cho kịch bản tăng trưởng cao

Hàng loạt thị trường siết rào cản SPS: Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đối mặt yêu cầu mới

Hàng loạt thị trường siết rào cản SPS: Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đối mặt yêu cầu mới

Nhận diện trục hạ tầng quan trọng thúc đẩy kinh tế Đắk Lắk

Nhận diện trục hạ tầng quan trọng thúc đẩy kinh tế Đắk Lắk

Cho vay trung, dài hạn mở thêm dư địa 1 triệu tỷ đồng, lợi thế thuộc về ngân hàng nào?

Cho vay trung, dài hạn mở thêm dư địa 1 triệu tỷ đồng, lợi thế thuộc về ngân hàng nào?

Đọc thêm

Việt Nam duy trì sức bật tăng trưởng giữa bối cảnh toàn cầu nhiều biến động

Việt Nam duy trì sức bật tăng trưởng giữa bối cảnh toàn cầu nhiều biến động

(TBTCO) - Báo cáo đánh giá mới nhất từ ngân hàng Standard Chartered công bố ngày 23/6 chỉ ra rằng, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm, dù đang bước vào giai đoạn bình thường hóa với những sức ép lớn hơn từ lạm phát, thương mại và môi trường kinh tế toàn cầu.
Đắk Lắk - Vươn mình cùng đất nước

Đắk Lắk - Vươn mình cùng đất nước

(TBTCO) - Như con tàu lớn căng buồm đón gió vươn khơi, Đắk Lắk sau sáp nhập sở hữu không gian phát triển rộng mở, hội tụ những lợi thế chiến lược hiếm có từ cao nguyên đến duyên hải. Với dư địa tăng trưởng mới và khát vọng bứt phá mạnh mẽ, Đắk Lắk sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.
Tạo đà để kinh tế tư nhân phát triển vượt bậc trong giai đoạn mới

Tạo đà để kinh tế tư nhân phát triển vượt bậc trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận những chuyển biến tích cực về quy mô, khả năng huy động nguồn lực... Tuy nhiên theo các chuyên gia, trong giai đoạn tới, cần tập trung chuyển hóa các chủ trương, chính sách thành kết quả thực chất, để kinh tế tư nhân phát huy mạnh mẽ vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng.
TP. Huế: Hạn chế đưa dự án chưa rõ ràng, cụ thể vào danh mục đầu tư công 2026 - 2030

TP. Huế: Hạn chế đưa dự án chưa rõ ràng, cụ thể vào danh mục đầu tư công 2026 - 2030

(TBTCO) - Những dự án chưa chứng minh được tính cần thiết, chưa xác định rõ nguồn vốn, hiệu quả đầu tư hoặc không bảo đảm tiến độ sẽ chưa được đưa vào phương án phân bổ nguồn vốn chính thức. Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của lãnh đạo TP. Huế tại cuộc họp nghe báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 và tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
Gia Lai: 22 doanh nghiệp nhà nước chiến lược đặt mục tiêu tổng doanh thu trong 5 năm đạt hơn 14.800 tỷ đồng

Gia Lai: 22 doanh nghiệp nhà nước chiến lược đặt mục tiêu tổng doanh thu trong 5 năm đạt hơn 14.800 tỷ đồng

(TBTCO) - 22 doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Gia Lai đều đã triển khai xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu tổng doanh thu đạt 14.802,7 tỷ đồng, trong đó 2 công ty xổ số kiến thiết sẽ chiếm 48,3% tổng doanh thu toàn khối.
Quảng Ninh được phê duyệt quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2075

Quảng Ninh được phê duyệt quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2075

(TBTCO) - Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặt mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh, bền vững, có vai trò trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế và cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực phía Bắc.
Hà Nội sẵn sàng cho Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026: Dự kiến ký kết 48 thỏa thuận hợp tác

Hà Nội sẵn sàng cho Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026: Dự kiến ký kết 48 thỏa thuận hợp tác

(TBTCO) - Ngày 29/6 tới, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Đây được đánh giá là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, mở ra không gian phát triển mới và cơ hội thu hút dòng vốn chất lượng cao vào Thủ đô.
Quảng Ninh chấp thuận loạt dự án với tổng vốn hơn 581 tỷ đồng

Quảng Ninh chấp thuận loạt dự án với tổng vốn hơn 581 tỷ đồng

(TBTCO) - Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận thêm các dự án đầu tư mới trong tháng 6/2026, trải rộng trên các lĩnh vực chế biến lâm sản, hạ tầng cảng biển và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Tổng vốn đăng ký của 3 dự án đạt hơn 581 tỷ đồng, cho thấy định hướng thu hút đầu tư của địa phương đang dịch chuyển theo hướng khai thác tốt hơn lợi thế công nghiệp, cảng biển và kinh tế biển đảo.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Sức hút đầu tư năng lượng tái tạo ở Đắk Lắk

Sức hút đầu tư năng lượng tái tạo ở Đắk Lắk

Du lịch Đắk Lắk: Một điểm đến - đa trải nghiệm

Du lịch Đắk Lắk: Một điểm đến - đa trải nghiệm

Cơ hội đầu tư hấp dẫn từ thị trường bất động sản năng động

Cơ hội đầu tư hấp dẫn từ thị trường bất động sản năng động

Cổ phiếu DGC chính thức vào diện cảnh báo từ ngày 30/6/2026

Cổ phiếu DGC chính thức vào diện cảnh báo từ ngày 30/6/2026

Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng các ứng dụng tài chính, tài sản, đầu tư

Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng các ứng dụng tài chính, tài sản, đầu tư

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 22/6: Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng thêm cả triệu

Giá vàng hôm nay ngày 22/6: Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng thêm cả triệu

Giá vàng hôm nay ngày 24/6: Vàng thế giới mất hơn 73 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 24/6: Vàng thế giới mất hơn 73 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm