Tư duy mới, tầm nhìn mới trong phát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk

Kết nối “đại ngàn - biển xanh”

Sau khi hợp nhất với Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk mới đang đứng trước cơ hội lớn: hình thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Đây không chỉ đơn thuần là sự mở rộng về địa giới hành chính, mà còn tạo ra không gian phát triển rộng lớn hơn, chuyển hướng từ đơn cực sang đa cực, “kích hoạt” thế mạnh “đại ngàn - biển xanh”.

Nếu khu vực Tây Nguyên mang đến lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái cùng những giá trị văn hóa đặc sắc, thì vùng duyên hải lại mở ra dư địa lớn về kinh tế biển, logistics, cảng biển, thương mại và du lịch biển. Sự kết hợp giữa cao nguyên và biển được kỳ vọng tạo nên chuỗi giá trị liên hoàn từ sản xuất, chế biến đến lưu thông hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư cho địa phương.

Đồ họa: Phương Anh

Có thể nói, Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh là “bản thiết kế” chiến lược mở ra tương lai sáng cho Đắk Lắk. Đây là cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có; huy động các nguồn lực cho phát triển; tạo động lực mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Quy hoạch mới của Đắk Lắk đặt trọng tâm vào việc khai thác lợi thế bổ sung giữa không gian đại ngàn Tây Nguyên và vùng biển Nam Trung Bộ, mở ra cấu trúc phát triển du lịch hiếm có khi một địa phương đồng thời sở hữu tài nguyên rừng, văn hóa bản địa, biển và cảng nước sâu.

Buôn Ma Thuột tiếp tục là đô thị hạt nhân của tiểu vùng Tây Nguyên, trong khi Tuy Hòa giữ vai trò trung tâm ven biển phía Đông. Hai cực này được kết nối theo mô hình phát triển “đô thị trung tâm - đô thị vệ tinh”, tạo hành lang liên hoàn giữa du lịch cao nguyên, sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng biển.

Đắk Lắk cũng xác định du lịch là ngành dịch vụ trọng điểm cùng với logistics, y tế, giáo dục và khoa học - công nghệ. Mục tiêu đến năm 2030 là trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao của Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời là điểm đến độc đáo, hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Quy hoạch nhấn mạnh việc bảo tồn di sản cồng chiêng, gìn giữ bản sắc các dân tộc Tây Nguyên, phát huy các giá trị truyền thống và xây dựng các thiết chế văn hóa quy mô lớn nhằm tạo sức hút riêng cho du lịch Đắk Lắk.

Một trong những điểm đáng chú ý là định hướng tổ chức không gian phát triển theo mô hình “Ba - Ba - Hai - Ba”, gồm 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng. Trong đó, vùng động lực kinh tế biển phía Đông với hạt nhân là Khu kinh tế Nam Phú Yên, cảng Bãi Gốc và Vũng Rô được kỳ vọng vừa thúc đẩy logistics quốc tế, vừa mở rộng không gian du lịch biển và dịch vụ ven biển.

Để hỗ trợ phát triển du lịch liên vùng, tỉnh định hướng đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông chiến lược như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, nâng cấp sân bay Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế, khai thác hiệu quả sân bay Tuy Hòa và nghiên cứu tuyến đường sắt Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa.

Quy hoạch cũng định hướng Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên với các lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và logistics. Tỉnh ưu tiên phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, bảo vệ rừng, an ninh nguồn nước và mở rộng liên kết vùng.

Theo bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau hợp nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trở thành công cụ thực chất để lựa chọn đúng dự án, đúng nguồn lực và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của công tác điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, mà là bước xác lập rõ hơn tầm nhìn, định hướng phát triển, các động lực tăng trưởng và các ưu tiên chiến lược của Đắk Lắk trong giai đoạn tới…

Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk mở ra cơ hội hình thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong ảnh: Công viên Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Đồng hành, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư

Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Tiến (gần 75 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 471 tỷ đồng) vừa khởi động không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong định hướng phát triển hạ tầng logistics, thương mại, chế biến và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu trái cây của Đắk Lắk, mà còn là dự án đầu tiên mang ý nghĩa kích hoạt cho Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk diễn ra vào ngày 26 và 27/6/2026.

Ông Vũ Văn Luyến - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Nguyên (chủ đầu tư) cho biết, Cụm công nghiệp Tân Tiến được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp sinh thái, ưu tiên công nghệ sạch, chế biến sâu và tiết kiệm năng lượng. Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp dự kiến thu hút khoảng 25 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động địa phương…

Đặc biệt, việc Đắk Lắk “thiết kế” bản Quy hoạch tỉnh điều chỉnh đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư chiến lược. Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển nhìn nhận, Đắk Lắk sau hợp nhất sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch. Tập đoàn T&T đánh giá cao quyết tâm của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện quy hoạch và tạo động lực tăng trưởng mới. Đó cũng là một trong những lý do thúc đẩy T&T đề xuất đầu tư các dự án lớn trong lĩnh vực đô thị, năng lượng… tại Đắk Lắk.

Tiếp nhận đề xuất đầu tư của Tập đoàn T&T, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định sẽ trực tiếp quan tâm và đôn đốc thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, đảm bảo các dự án phát huy hiệu quả nhanh nhất và cao nhất. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng gợi mở T&T nghiên cứu sâu hơn danh mục 251 dự án kêu gọi đầu tư, tập trung vào các thế mạnh của tỉnh như: đô thị xanh, năng lượng tái tạo, văn hóa - thể thao và dịch vụ ngân hàng.

Tỉnh Đắk Lắk và đại diện Tập đoàn T&T đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp khảo sát, nghiên cứu và xúc tiến các dự án tiềm năng trong thời gian tới.

Dòng vốn đầu tư lớn đang hướng về Đắk Lắk phần nào minh chứng cho hiệu quả của công tác hoàn thiện quy hoạch, đổi mới thu hút đầu tư và không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương.