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Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng các ứng dụng tài chính, tài sản, đầu tư

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
16:10 | 24/06/2026
(TBTCO) - Nhằm hiện thực hóa lộ trình phát triển Chính phủ số, ngày 24/6/2026, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm bồi dưỡng, tập huấn và tháo gỡ các vướng mắc trong việc khai thác các hệ thống thông tin, ứng dụng số then chốt về tài chính, tài sản công và đầu tư.
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Ngày 24/6/2026, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp cùng Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng về tài chính, tài sản, đầu tư do Bộ Tài chính triển khai.

Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng các ứng dụng tài chính, tài sản, đầu tư
Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Nhằm đảm bảo tính đồng bộ và lan tỏa sâu rộng, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối trực tiếp từ điểm cầu Bộ Tài chính đến các điểm cầu tại Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Sở Nội vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính nhấn mạnh: “Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mọi lĩnh vực. Đối với ngành Tài chính, đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là động lực quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn".

Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng các ứng dụng tài chính, tài sản, đầu tư
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tài chính đã xây dựng và đưa vào vận hành nhiều hệ thống dữ liệu số quan trọng cốt lõi. Để các hệ thống này phát huy tối đa công năng, việc giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị nắm vững quy trình nghiệp vụ và làm chủ công nghệ là yêu cầu cấp thiết.

Hội nghị tập trung vào các chuyên đề chuyên môn thiết thực, gắn liền với công cuộc hiện đại hóa công tác quản lý tài chính công: Điều hành ngân sách - Nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính của Bộ Tài chính phục vụ công tác điều hành ngân sách; Quyết toán ngân sách - Hướng dẫn quy trình tổng quyết toán ngân sách nhà nước và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quyết toán. Quản lý tài sản công - Giới thiệu phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu với Phần mềm Quản lý tài sản công và Kho cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản. Quản lý đầu tư công - Giới thiệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công, giám sát và đánh giá đầu tư.

Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng các ứng dụng tài chính, tài sản, đầu tư
Đại diện Phòng Quản lý dữ liệu và thống kê (Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số) thuyết trình chuyên đề: Nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính của Bộ Tài chính phục vụ công tác điều hành ngân sách. Ảnh: Đức Minh

Đáng chú ý, hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các báo cáo viên đến từ Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trực tiếp trao đổi, tháo gỡ và giải đáp cụ thể các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực tế tại từng cơ quan, đơn vị địa phương.

Để hội nghị đạt hiệu quả thực chất, ông Ngô Văn Giang đề nghị các học viên phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi và chủ động tương tác với các chuyên gia để tiếp thu trọn vẹn kiến thức, kỹ năng.

Đức Minh
Từ khóa:
ứng dung tài chính tài sản đầu tư công nghệ thông tin điều hành ngân sách quản lý đầu tư

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