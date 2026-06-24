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Bộ Tài chính tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Đức Minh

Đức Minh

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13:09 | 24/06/2026
(TBTCO) - Ngày 24/6/2026, Văn phòng Bộ Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc dự và phát biểu chỉ đạo.
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Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các đơn vị trong ngành Tài chính.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng đông đảo công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài chính. Báo cáo viên tại Hội nghị là Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài chính luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong tình hình mới.

Bộ Tài chính tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Hiện nay, vấn đề bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu cấp bách.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các nguy cơ lộ, lọt bí mật nhà nước cũng như nguy cơ tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu cá nhân ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Đối với Bộ Tài chính, là cơ quan của Chính phủ, giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên phạm vi rất rộng. Hiện nay, ngành Tài chính đang quản lý rất nhiều cơ sở thông tin dữ liệu quan trọng của quốc gia liên quan đến ngân sách nhà nước, thuế, hải quan, chứng khoán, doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội và các lĩnh vực khác. Đây là những dữ liệu rất quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và đặc biệt có vai trò then chốt vì liên quan trực tiếp đến an ninh tài chính quốc gia, cũng như liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Việc tổ chức Hội nghị này là rất cần thiết để trang bị kiến thức, kỹ năng và cập nhật đầy đủ các quy định của pháp luật về vấn đề bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, để các công tác này của Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ trưởng nhấn mạnh, yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân là nhiệm vụ hết sức cấp thiết.

“Trong thời gian vừa qua, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính cũng quán triệt tầm quan trọng của công việc này. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và là trách nhiệm của toàn ngành Tài chính” - Thứ trưởng cho hay.

Bộ Tài chính tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi tập huấn này, Thứ trưởng đề nghị, các cán bộ, công chức, viên chức tham dự nghiêm túc, tập trung lắng nghe, chủ động trao đổi đối với các nội dung còn chưa rõ, hoặc hiểu chưa thống nhất trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tại Hội nghị, Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung đã phổ biến, quán triệt và cập nhật nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 và Nghị định số 63/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; phân tích những điểm mới, những yêu cầu đặt ra đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ Tài chính tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân
Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an giới thiệu những nội dung chính của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025. Ảnh: Đức Minh

Báo cáo viên đồng thời làm rõ các quy định liên quan đến việc xác định, quản lý, lưu giữ, sao chụp, truyền đưa, cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước; các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng như chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định pháp luật, Hội nghị dành thời gian trao đổi, hướng dẫn về những nội dung, một số cách hiểu chưa thống nhất, còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện này của các đơn vị.

* Chiều cùng ngày, Hội nghị sẽ được nghe Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an trình bày Chuyên đề Luật An ninh mạng; Thiếu tá Phạm Ngọc Hoa - chuyên gia Pháp chế của Cục Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an sẽ trình bày Chuyên đề Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được tập huấn về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu, hướng dẫn triển khai các yêu cầu về an ninh mạng theo Luật An ninh mạng và Tiêu chuẩn quốc gia về An ninh mạng - Yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng (TCVN 14423:2025).

Đức Minh
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