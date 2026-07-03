Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 1/7

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
15:54 | 03/07/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông báo số 529/TB-BTC về ý kiến của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn về việc khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
aa

Thông báo số 529/TB-BTC nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo về việc khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tại Công văn số 707/TTg-PL ngày 20/6/2026 về việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Công văn số 520/TTg-PL ngày 15/5/2026 về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và là một trong các tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân. Do đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương, nghiêm túc thực hiện” - Thông báo nêu rõ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm tình trạng chậm, nợ ban hành nghị định quy định chi tiết đối với các cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, đầu tư, tài chính, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xuất nhập khẩu, thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng khu đô thị lấn biển; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để sớm trình Chính phủ ban hành, chậm nhất trong ngày 1/7/2026.

Bộ trưởng cũng giao các đơn vị gồm Cục Dự trữ Nhà nước, Cục Thuế, Vụ Pháp chế, Vụ Kinh tế ngành phối hợp với Văn phòng Chính phủ để sớm trình Chính phủ ban hành 7 nghị định quy định chi tiết.

Các nghị định này bao gồm: Nghị định quy định chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp; Nghị định quy định chi tiết Luật và các biện pháp thi hành Luật Quản lý thuế; Nghị định quy định quản lý thuế đối với giao dịch liên kết; Nghị định quy định hóa đơn, chứng từ; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và hàng dự trữ quốc gia...

Đồng thời, tại Thông báo này, Bộ trưởng cũng giao Cục Thuế phối hợp với Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng ủy và Vụ Pháp chế để trình ban hành 7 thông tư hướng dẫn, gồm: Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định về quản lý thuế; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số điều của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và Nghị định của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế...

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng yêu cầu các Thứ trưởng theo phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ phụ trách để có phương án giải quyết kịp thời.

“Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là một tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị” - Thông báo nêu rõ./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
bộ tài chính quản lý thuế dự trữ quốc gia hóa đơn vụ kinh tế ngành cục thuế cục dự trữ nhà nước

Bài liên quan

Doanh nghiệp đồng tình bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp đồng tình bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Bộ Tài chính lấy ý kiến cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Bộ Tài chính lấy ý kiến cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý thuế tăng 11% so với cùng kỳ

Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý thuế tăng 11% so với cùng kỳ

Dành cho bạn

Tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất lượng, hỗ trợ thanh khoản kịp thời nhờ đa dạng công cụ

Tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất lượng, hỗ trợ thanh khoản kịp thời nhờ đa dạng công cụ

Gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Công thương: Tiêu thụ xăng E10 ổn định, môi trường cải thiện

Bộ Công thương: Tiêu thụ xăng E10 ổn định, môi trường cải thiện

Bảo Việt đứng đầu Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026 do Brand Finance công bố

Bảo Việt đứng đầu Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026 do Brand Finance công bố

Ford Việt Nam nâng cấp toàn diện Ranger, giá từ 707 triệu đồng

Ford Việt Nam nâng cấp toàn diện Ranger, giá từ 707 triệu đồng

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Đọc thêm

Bước chuyển mới trong điều hành kịch bản tăng trưởng

Bước chuyển mới trong điều hành kịch bản tăng trưởng

(TBTCO) - Hai Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành mới đây đã thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ về chiến lược điều hành, quản trị, từ phương thức “điều hành phản ứng” sang “chủ động kiến tạo”, biến mỗi địa phương thành một động lực tăng trưởng chủ động, gắn kết chặt chẽ trong cỗ máy tăng trưởng của cả nước trong kịch bản tăng trưởng hai con số.
Dòng chảy ngân sách nhà nước được duy trì thông suốt

Dòng chảy ngân sách nhà nước được duy trì thông suốt

(TBTCO) - Sau một năm vận hành mô hình hai cấp, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm dòng chảy ngân sách thông suốt và đẩy mạnh chuyển đổi số. Những kết quả đạt được tạo nền tảng quan trọng để xây dựng Kho bạc số trong giai đoạn mới.
Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm chuẩn trúng tuyển tại 3 cơ sở đào tạo

Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm chuẩn trúng tuyển tại 3 cơ sở đào tạo

(TBTCO) - Học viện Chính sách và Phát triển (APD) dự báo điểm trúng tuyển năm 2026 dao động từ 22 đến 26 điểm (± 1 điểm) tại Trụ sở chính Hà Nội (HCP); hai phân hiệu mới tại Bắc Ninh (HCK) và Đà Nẵng (HCD) có mức điểm thấp hơn, chỉ từ 19 đến 23 điểm (± 1 điểm).
Kho bạc Nhà nước tạo dấu ấn trong quản lý tài chính công và chuyển đổi số

Kho bạc Nhà nước tạo dấu ấn trong quản lý tài chính công và chuyển đổi số

(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của quản lý tài chính công khi vừa bảo đảm quản lý an toàn quỹ ngân sách nhà nước, huy động hiệu quả nguồn lực cho ngân sách, vừa đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và chuẩn bị nền tảng cho Kho bạc số.
Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Động lực tăng trưởng lan tỏa trên nhiều lĩnh vực

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Động lực tăng trưởng lan tỏa trên nhiều lĩnh vực

(TBTCO) - Tình hình kinh tế - xã hội quý II và nửa đầu đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực. Bức tranh tăng trưởng ghi nhận sự đóng góp đồng đều. GDP 6 tháng tăng 8,18%, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng trong cả năm 2026
Khánh Hòa dồn lực giải ngân hơn 9.187 tỷ đồng vốn đầu tư công trong nửa cuối năm 2026

Khánh Hòa dồn lực giải ngân hơn 9.187 tỷ đồng vốn đầu tư công trong nửa cuối năm 2026

(TBTCO) - Giải ngân vốn đầu tư công của Khánh Hòa đã cải thiện rõ trong tháng 6, nhưng mới đạt 40,68% kế hoạch năm. Với hơn 9.187 tỷ đồng còn phải giải ngân trong nửa cuối năm, địa phương đang dồn lực tháo gỡ các "điểm nghẽn", nhất là giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án trọng điểm.
Infographics: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 1.565,4 nghìn tỷ đồng

Infographics: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 1.565,4 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 là 2.529,5 nghìn tỷ đồng. Riêng tháng 6, thu ngân sách ước đạt 202,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt khoảng 1.565,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 61,9% dự toán.
Quý IV/2026 thi cấp thẻ thẩm định viên về giá

Quý IV/2026 thi cấp thẻ thẩm định viên về giá

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá lần thứ 18 năm 2026. Kỳ thi dự kiến được tổ chức trong quý IV/2026, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi cũng diễn ra trong cùng quý. Các thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và hướng dẫn liên quan sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngành Thuế hoạt động ổn định theo mô hình 3 cấp, thu ngân sách tăng 16,6%

Ngành Thuế hoạt động ổn định theo mô hình 3 cấp, thu ngân sách tăng 16,6%

Đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán

Đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán

Long Thành trước bước ngoặt thành cực tăng trưởng hàng không quốc tế

Long Thành trước bước ngoặt thành cực tăng trưởng hàng không quốc tế

Thu hút dòng vốn FII từ cải cách thị trường

Thu hút dòng vốn FII từ cải cách thị trường

Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm chi trả kịp thời khi lương hưu, trợ cấp tăng từ ngày 1/7

Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm chi trả kịp thời khi lương hưu, trợ cấp tăng từ ngày 1/7

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền