Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 1/7

Thông báo số 529/TB-BTC nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo về việc khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tại Công văn số 707/TTg-PL ngày 20/6/2026 về việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Công văn số 520/TTg-PL ngày 15/5/2026 về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và là một trong các tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân. Do đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương, nghiêm túc thực hiện” - Thông báo nêu rõ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm tình trạng chậm, nợ ban hành nghị định quy định chi tiết đối với các cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, đầu tư, tài chính, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xuất nhập khẩu, thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng khu đô thị lấn biển; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để sớm trình Chính phủ ban hành, chậm nhất trong ngày 1/7/2026.

Bộ trưởng cũng giao các đơn vị gồm Cục Dự trữ Nhà nước, Cục Thuế, Vụ Pháp chế, Vụ Kinh tế ngành phối hợp với Văn phòng Chính phủ để sớm trình Chính phủ ban hành 7 nghị định quy định chi tiết.

Các nghị định này bao gồm: Nghị định quy định chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp; Nghị định quy định chi tiết Luật và các biện pháp thi hành Luật Quản lý thuế; Nghị định quy định quản lý thuế đối với giao dịch liên kết; Nghị định quy định hóa đơn, chứng từ; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và hàng dự trữ quốc gia...

Đồng thời, tại Thông báo này, Bộ trưởng cũng giao Cục Thuế phối hợp với Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng ủy và Vụ Pháp chế để trình ban hành 7 thông tư hướng dẫn, gồm: Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định về quản lý thuế; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số điều của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và Nghị định của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế...

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng yêu cầu các Thứ trưởng theo phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ phụ trách để có phương án giải quyết kịp thời.

“Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là một tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị” - Thông báo nêu rõ./.