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Ngày 9/7: Giá cao su thế giới tiếp tục giữ nhịp tăng

06:24 | 09/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (9/7) tiếp tục giữ được nhịp tăng tại nhiều kỳ hạn, đặc biệt là trên sàn SGX và thị trường tại Thái Lan với mức tăng lên đến hơn 1%. Dù OSE và SHFE chỉ tăng nhẹ nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên thị trường châu Á. Trong khi đó, thị trường cao su trong nước vẫn duy trì mặt bằng giá ổn định do nguồn cung nguyên liệu đáp ứng nhu cầu chế biến và các doanh nghiệp tiếp tục theo dõi diễn biến giá quốc tế.
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Ngày 9/7: Giá cao su thế giới tiếp tục giữ nhịp tăng
Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục giữ được nhịp tăng tại nhiều kỳ hạn. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản đi ngang so với phiên trước, duy trì ở mức 410 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 12 tăng 1,3 Yên, tương đương 0,31%, lên 421,2 Yên (2,60 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 tăng 1,30 Baht (1,49%) lên 88,50 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 45 Nhân dân tệ (0,27%) lên 16.955 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 70 Nhân dân tệ, tương đương 0,41%, lên 16.990 Nhân dân tệ (2.502,87 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng 35 Nhân dân tệ, tương đương 0,29%, lên 12.240 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 8 gần nhất được giao dịch ở mức 216,2 US cent/kg, tăng 1,1%.

Trong ngắn hạn, giá cao su thế giới nhiều khả năng vẫn được hỗ trợ bởi lực mua kỹ thuật và nhu cầu giao ngay duy trì tích cực. Tuy nhiên, diễn biến của thị trường sẽ còn phụ thuộc vào triển vọng tiêu thụ tại các nền kinh tế lớn cũng như xu hướng phục hồi của ngành công nghiệp sản xuất lốp xe trong thời gian tới.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn chưa ghi nhận sự điều chỉnh theo xu hướng tăng của thế giới. Mặt bằng giá thu mua ổn định cho thấy nguồn cung nguyên liệu vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chế biến, trong khi các doanh nghiệp tiếp tục theo dõi sát diễn biến trên các sàn giao dịch quốc tế trước khi có những điều chỉnh về chính sách thu mua./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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