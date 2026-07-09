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Ngày 9/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đảo chiều tăng

06:34 | 09/07/2026
Giá cà phê hôm nay (9/7) tại khu vực Tây Nguyên bất ngờ quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng nóng trước đó, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 94.300 - 94.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, hiện giá trung bình tại các vùng sản xuất trọng điểm trong khoảng 134.000 - 136.000 đồng/kg.
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Giá tiêu trong nước hôm nay điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Giá tiêu đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng trở lại sau nhiều phiên duy trì trạng thái ổn định, đưa mặt bằng thu mua trong nước lên mức 134.000 - 136.000 đồng/kg. Theo khảo sát sáng 9/7, tất cả địa phương được theo dõi đều ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) cùng tăng lên 136.000 đồng/kg, tiếp tục là hai địa phương có mức giá thu mua cao nhất trên thị trường.

Tại Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt 135.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai tăng lên 134.000 đồng/kg. Dù phục hồi cùng xu hướng chung, đây vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất trong số các vùng sản xuất trọng điểm được khảo sát.

Như vậy, sau khi giảm mạnh vào đầu tháng 7 và có thời điểm lùi xuống vùng thấp nhất trong khoảng một năm, thị trường hồ tiêu trong nước đã xuất hiện tín hiệu phục hồi. Việc giá tăng đồng loạt tại các địa phương cho thấy áp lực bán ra phần nào hạ nhiệt, trong khi nhu cầu mua vào có dấu hiệu cải thiện.

Trái ngược với diễn biến tăng tại thị trường trong nước, giá hồ tiêu thế giới chưa ghi nhận biến động mới. Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Cụ thể, tiêu đen Indonesia hiện được giao dịch ở mức 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục giữ mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia được chào bán với giá 9.350 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.253 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu trắng được báo giá 12.250 USD/tấn, trong khi giá tiêu trắng Việt Nam giữ mức 9.000 USD/tấn.

Giá cà phê giảm mạnh

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Giá cà phê hôm nay giảm giảm từ 1.900 - 2.200 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên bất ngờ quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng nóng trước đó, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 94.300 - 94.800 đồng/kg.

Theo khảo sát sáng 9/7, giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm giảm từ 1.900 - 2.200 đồng/kg so với ngày hôm trước. Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm sâu nhất, mất 2.200 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 94.800 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 94.800 đồng/kg. Cùng mức giảm 2.000 đồng/kg, giá cà phê tại Đắk Lắk lùi về 94.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm 1.900 đồng/kg, xuống còn 94.300 đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau một ngày tăng mạnh 3.900 - 4.000 đồng/kg, thị trường cà phê trong nước đã nhanh chóng đảo chiều. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với vùng 92.300 - 93.000 đồng/kg ghi nhận đầu tuần.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt lao dốc sau phiên tăng bùng nổ trước đó. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 4,23%, tương đương mất 172 USD/tấn so với phiên trước, xuống còn 3.892 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 4,25%, tương đương 172 USD/tấn, về mức 3.872 USD/tấn.

Trong khi đó, hợp đồng Robusta giao tháng 11/2026 giảm 4,19%, mất 168 USD/tấn, xuống còn 3.839 USD/tấn. Như vậy, Robusta đã nhanh chóng đánh mất mốc 4.000 USD/tấn vừa thiết lập trong phiên trước. Đáng chú ý, hợp đồng tháng 9/2026 trước đó từng tăng tới 328 USD/tấn chỉ trong một phiên, lên 4.044 USD/tấn.

Trên sàn New York, mức điều chỉnh còn mạnh hơn. Hợp đồng cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm tới 8,89%, tương đương mất 32,35 US cent/pound, xuống còn 331,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 9,24%, cũng mất 32,35 US cent/pound, xuống mức 317,6 US cent/pound. Tương tự, hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 9,06%, tương đương 30,4 US cent/pound, còn 305 US cent/pound./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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