Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đi vào thực chất

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) phối hợp Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt tổ chức Hội nghị “Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh - Góc nhìn pháp luật và thực tiễn”.

Ông Cao Đăng Vinh - Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Hội nghị là hoạt động triển khai Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết, dù hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện, thực tiễn vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể giữa chính sách và khả năng tiếp cận của doanh nghiệp.

Đối tượng chịu tác động lớn nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh khi còn gặp khó khăn trong việc cập nhật quy định mới, thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro pháp lý và hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp. Trong khi đó, các quy định về thuế, hóa đơn điện tử, kế toán, đầu tư, môi trường, chuyển đổi số hay thương mại điện tử ngày càng nhiều và yêu cầu tuân thủ ngày càng cao.

Một hạn chế khác được chỉ ra là việc triển khai chính sách giữa các bộ, ngành, địa phương chưa thật sự đồng bộ, khiến hoạt động hỗ trợ pháp lý ở một số nơi còn phân tán, chưa sát nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Trung tâm đề xuất chuyển mạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý từ tư duy “cung cấp thông tin” sang “hỗ trợ giải quyết vấn đề”. Theo đó, cơ quan hỗ trợ cần đồng hành với doanh nghiệp thông qua tư vấn chuyên sâu, giải đáp đúng thời điểm, phân tích dữ liệu phản ánh để kịp thời nhận diện các “điểm nghẽn” trong thực thi chính sách và kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số sẽ được đẩy mạnh thông qua tích hợp dữ liệu trên Cổng Pháp luật quốc gia, phát triển trợ lý pháp lý AI, chatbot, nền tảng học trực tuyến và diễn đàn hỏi - đáp nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý với chi phí thấp.

Các chuyên gia cũng kiến nghị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, nghiên cứu cơ chế khoán chi đối với hoạt động hỗ trợ pháp lý thay cho thanh quyết toán theo từng khoản mục, qua đó giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp và cơ quan thực hiện.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đề nghị ưu tiên hỗ trợ theo từng nhóm đối tượng thay vì áp dụng chung, đặc biệt quan tâm doanh nghiệp do phụ nữ, người khuyết tật làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, cũng như các hộ kinh doanh đang chuyển đổi mô hình hoạt động.