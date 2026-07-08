Thuế - Hải quan

Xuất khẩu qua Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang tăng 44,6% trong nửa đầu năm 2026

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

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17:26 | 08/07/2026
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang làm thủ tục cho hơn 6.200 tờ khai xuất nhập khẩu, với tổng kim ngạch đạt 391,89 triệu USD, tăng 25,15% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu là động lực tăng trưởng khi tăng tới 44,6%.
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Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất khẩu qua Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang tăng trưởng mạnh, trở thành động lực chính kéo kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong kỳ từ ngày 15/12/2025 đến 14/6/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 391,89 triệu USD, tăng 25,15% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 298,51 triệu USD, tăng 44,6%, còn kim ngạch nhập khẩu đạt 93,38 triệu USD, giảm 12,48%.

Đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu là mặt hàng cà phê Robusta của Công ty Cổ phần Mascopex với kim ngạch 98,05 triệu USD, tăng tới 533,39% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, hải sản tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch 93,46 triệu USD, dù giảm 12,47% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu qua Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang tăng 44,6% trong nửa đầu năm 2026
Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. Ảnh: Lạc Nguyên

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 93,38 triệu USD, giảm 12,48%. Trong đó, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất thuốc lá đạt 19,37 triệu USD, giảm 58,97%; vải, sợi đạt 10,55 triệu USD, giảm 27,24% so với cùng kỳ. Riêng mặt hàng hải sản nhập khẩu đạt 36,77 triệu USD.

Không chỉ tăng về kim ngạch, hoạt động thông quan cũng duy trì ổn định. Trong kỳ, Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang đã tiếp nhận và xử lý 6.243 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 1,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 3.976 tờ khai xuất khẩu và 2.267 tờ khai nhập khẩu. Đơn vị cũng làm thủ tục cho 24 lượt tàu biển xuất nhập cảnh, chuyển cảng và quá cảnh, tăng 118,18% so với cùng kỳ, cùng 25.642 lượt người xuất nhập cảnh, gồm 19.045 hành khách và 6.547 thuyền viên.

Để hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang tiếp tục duy trì Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Cơ chế hải quan một cửa ASEAN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan và chính sách thuế...

Dù hoạt động xuất khẩu tăng trưởng tích cực, số thu ngân sách của đơn vị vẫn giảm so với cùng kỳ do cơ cấu nguồn thu phụ thuộc chủ yếu vào hàng hóa nhập khẩu chịu thuế. Tính đến ngày 14/6/2026, Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang thu ngân sách 62,45 tỷ đồng, đạt 15,61% dự toán năm và giảm 43,17% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đơn vị, nguyên nhân chủ yếu là Tổng công ty Khánh Việt giảm nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá do sản lượng thuốc lá tiêu thụ nội địa giảm. Đồng thời, kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu của doanh nghiệp tập trung vào những tháng cuối năm nên nguồn thu ngân sách trong nửa đầu năm chưa đạt như kỳ vọng. Trên cơ sở tình hình thực tế, Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang ước thu ngân sách đến ngày 14/7/2026 đạt khoảng 117 tỷ đồng, trong đó khoảng 97 tỷ đồng dự kiến đến từ Tổng công ty Khánh Việt./.

Lạc Nguyên
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