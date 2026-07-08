Chứng khoán

PNJ thông qua phương án bán 169.559 cổ phiếu quỹ

Thu Hương

Thu Hương

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17:42 | 08/07/2026
(TBTCO) - Hội đồng quản trị (HĐQT) PNJ vừa thông qua phương án bán toàn bộ 169.559 cổ phiếu quỹ nhằm xử lý lượng cổ phiếu quỹ hiện có theo quy định trước khi thực hiện phương án mua lại cổ phiếu, đồng thời chốt ngày 17/8 để lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch này.
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HĐQT Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã Ck: PNJ) vừa thông qua phương án bán toàn bộ 169.559 cổ phiếu quỹ, tương đương khoảng 0,03% tổng số cổ phần đã phát hành. Giá bán sẽ được xác định theo quy định nhưng không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.

Theo nghị quyết, việc bán số cổ phiếu quỹ này nhằm xử lý toàn bộ lượng cổ phiếu quỹ hiện có theo quy định của pháp luật trước khi công ty thực hiện phương án mua lại cổ phiếu của chính mình. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong quý III/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo bán cổ phiếu và PNJ hoàn tất việc công bố thông tin theo quy định.

Thời gian thực hiện giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán.

Cùng với quyết định trên, HĐQT PNJ cũng thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu của công ty theo quy định của Luật Chứng khoán. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 17/8.

Liên quan đến kế hoạch mua lại cổ phiếu, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến ngày 6/7, Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung cho biết đây là chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và là một trong những công cụ doanh nghiệp có thể cân nhắc sử dụng khi cần thiết. Theo bà Dung, việc triển khai sẽ do HĐQT xem xét trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đánh giá tình hình thực tế.

Cũng tại buổi gặp, bà Dung cho biết trong bối cảnh hiện nay, bản thân và cán bộ, nhân viên công ty đã thông qua người thân để mua cổ phiếu PNJ. Theo bà, ngay trong ngày 6/7, người trong gia đình bà đã thực hiện giao dịch mua cổ phiếu và các giao dịch thuộc diện phải công bố thông tin sẽ được thực hiện theo đúng quy định.

Về hoạt động kinh doanh, đại diện PNJ cho biết kết quả kinh doanh sơ bộ quý II/2026 nhìn chung bám sát kế hoạch năm. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng giữ nguyên các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hồi tháng 4.

Trước đó, trong thông tin công bố bất thường ngày 7/7, PNJ cho biết Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) là pháp nhân hoạt động độc lập, có vốn điều lệ 10 tỷ đồng và do PNJ sở hữu 100% vốn. Doanh nghiệp khẳng định mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, đồng thời HĐQT đã thành lập Tổ giám sát đặc biệt đối với P-Lab với sự tham gia trực tiếp của hai thành viên HĐQT độc lập.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ kết thúc phiên giao dịch ngày 8/7 tại mức 52.000 đồng/cổ phiếu, tăng 2,4% so với giá tham chiếu, qua đó chấm dứt chuỗi ba phiên giảm sàn trước đó. Khối lượng khớp lệnh đạt 25,6 triệu cổ phiếu, mức cao nhất từ trước đến nay, tương đương khoảng 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Trước đó, diễn biến của cổ phiếu PNJ cũng khiến một số công ty chứng khoán điều chỉnh chính sách cho vay ký quỹ. TCBS thông báo loại PNJ khỏi danh mục cấp margin từ ngày 9/7, trong khi danh mục áp dụng ngày 8/7 vẫn duy trì tỷ lệ cho vay 50% với giá trần cho vay 50.800 đồng/cổ phiếu. Chứng khoán Phú Hưng hạ tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với PNJ xuống 0%, còn SSI điều chỉnh tỷ lệ cho vay từ 50% xuống 40%.

Thu Hương
Từ khóa:
pnj cổ phiếu quỹ Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

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