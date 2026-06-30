Kho bạc Nhà nước khu vực I góp phần đưa dòng vốn đầu tư công đến công trình nhanh hơn

Rút ngắn quy trình, đẩy nhanh thanh toán vốn

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, trong đó đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng hành cùng mục tiêu này, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực I đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư công.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tổ chức triển khai đồng bộ các quy định mới về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công; đồng thời thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, xử lý và luân chuyển hồ sơ, chứng từ chi ngân sách nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư.

Một trong những điểm nhấn là việc thực hiện phương thức “thanh toán trước, kiểm tra sau” đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Cùng với đó, các đơn vị trong hệ thống được yêu cầu tiếp nhận và xử lý hồ sơ ngay trong ngày, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi, giúp nguồn vốn ngân sách nhanh chóng đến các dự án, công trình.

Công chức KBNN khu vực I thực hiện rà soát số liệu thanh toán vốn với đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh việc bảo đảm thanh toán đầy đủ, kịp thời, KBNN khu vực I còn thường xuyên tổng hợp, phân tích tình hình giải ngân; chủ động cung cấp số liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các cơ quan liên quan.

Đến hết tháng 6/2026, KBNN khu vực I tiếp nhận và xử lý 835.292 hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, số hồ sơ quá hạn tiếp nhận và xử lý là 3.516 hồ sơ, chiếm 0,42% tổng số hồ sơ, giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Đồng thời, đơn vị cũng kịp thời cảnh báo đối với các chủ đầu tư, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp để cùng tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đến ngày 26/6/2026, tổng vốn đầu tư công giải ngân qua KBNN khu vực I đạt hơn 56.141 tỷ đồng, bằng 41,6% kế hoạch năm. Riêng nguồn vốn ngân sách địa phương đạt hơn 54.482 tỷ đồng, tương đương 43,26% kế hoạch Chính phủ giao.

Đối với 12 dự án công trình khẩn cấp của thành phố, tổng kế hoạch vốn là 5.537 tỷ đồng, số vốn đã giải ngân đạt 3.154 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch.

Đồng hành cùng chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi, KBNN khu vực I còn chủ động phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư để tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình giải ngân.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát tình hình thực hiện các dự án; tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đáng chú ý, trong công tác giải phóng mặt bằng - lĩnh vực thường phát sinh nhu cầu chi trả lớn trong thời gian ngắn, KBNN khu vực I đã chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại chuẩn bị đầy đủ nguồn tiền mặt, kể cả trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán và các ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi trả cho người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Theo số liệu của đơn vị, chi cho công tác giải phóng mặt bằng đạt gần 17.872 tỷ đồng, chiếm khoảng 51% tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân.

Song song với việc đẩy nhanh thanh toán vốn, KBNN khu vực I cũng tăng cường giám sát, kiểm soát rủi ro trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Công tác giám sát từ xa được đẩy mạnh, kết hợp với tự kiểm tra và kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, bảo đảm an toàn trong quản lý quỹ ngân sách nhà nước.

Lấy chuyển đổi số làm nền tảng nâng cao chất lượng phục vụ

Cùng với cải cách quy trình nghiệp vụ, chuyển đổi số tiếp tục là giải pháp quan trọng được KBNN khu vực I đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị giao dịch.

Đến nay, 100% hồ sơ, chứng từ đã được KBNN khu vực I tiếp nhận và xử lý thông qua dịch vụ công trực tuyến. Việc triển khai thanh toán điện tử, thanh toán song phương điện tử với ngân hàng thương mại, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các cơ quan thuế, tài chính và ngân hàng đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động nghiệp vụ.

Hiện KBNN khu vực I đang phối hợp thanh toán song phương điện tử với 16 ngân hàng thương mại, thông qua 181 tài khoản thanh toán song phương và tài khoản chuyên thu. Đồng thời, đơn vị tiếp tục mở rộng mạng lưới tài khoản tại các ngân hàng nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nộp ngân sách và các đơn vị sử dụng ngân sách.

Đơn vị cũng phối hợp triển khai thí điểm liên thông hoàn thuế giữa các ứng dụng TCS (chương trình thu ngân sách tập trung), TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và hệ thống thanh toán điện tử ngân hàng, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế.

Nhờ đồng bộ nhiều giải pháp, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý quá hạn qua dịch vụ công trực tuyến chỉ còn 0,42%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, KBNN khu vực I tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục, giảm thành phần hồ sơ, mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách và đồng hành cùng thành phố thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026./.