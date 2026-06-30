Tài chính

Hà Nội siết phòng, chống lãng phí, xử lý dứt điểm tài sản công và trụ sở dôi dư trong năm 2026

10:00 | 30/06/2026
(TBTCO) - Hà Nội xác định năm 2026 là năm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với trọng tâm xử lý tài sản công, đất đai và đầu tư công. Thành phố yêu cầu hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công, xử lý 71 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời triển khai hàng loạt giải pháp về chuyển đổi số, cải cách công vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài nguyên.
aa

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 28/6/2026 về trọng tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí năm 2026, trong đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung vào 3 lĩnh vực: đầu tư công, đất đai và tài sản công.

Theo Kế hoạch, Thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo các cấp. Mỗi nhiệm vụ đều được phân công cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ người chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực quản lý tài sản công, Hà Nội yêu cầu hoàn thành tổng kiểm kê toàn bộ tài sản công tại các cơ quan, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Thành phố cũng sẽ rà soát, hoàn tất việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án xử lý đối với 71 trụ sở xã, phường còn lại sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy.

Hà Nội siết phòng, chống lãng phí, xử lý dứt điểm tài sản công và trụ sở dôi dư trong năm 2026
Hà Nội quyết tâm xử lý dứt điểm tài sản công và trụ sở dôi dư trong năm 2026. Ảnh minh họa

Song song với đó, toàn bộ quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước, gồm nhà ở cũ, nhà tái định cư, nhà chuyên dùng, diện tích kinh doanh dịch vụ tại các chung cư và các quỹ nhà khác sẽ được phân loại, xây dựng phương án quản lý, khai thác hiệu quả, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc nhằm tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Kế hoạch cũng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành. Trong đó, Sở Nội vụ xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả công việc và chỉ số hiệu quả (KPI), kiên quyết sàng lọc, thay thế hoặc điều chuyển những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Xây dựng được giao xây dựng Đề án quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ các dự án của Thành phố giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2050, góp phần khắc phục tình trạng thiếu vật liệu xây dựng.

Trong khi đó, Sở Công thương triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phấn đấu tiết kiệm 1,6 - 1,8% năng lượng mỗi năm. Thanh tra Thành phố sẽ thí điểm mô hình thanh tra trực tuyến, từ xa đối với doanh nghiệp trên nền tảng dữ liệu điện tử.

Để nâng cao hiệu quả quản trị và khai thác nguồn lực, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tạo cơ sở triển khai các dự án đầu tư và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Về chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đến hết năm 2026 có ít nhất 75% giao dịch dịch vụ dân sinh thiết yếu được thực hiện trên môi trường số; 60% cuộc họp của các cơ quan nhà nước được tổ chức trực tuyến thông qua nền tảng HanoiWork. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ số hóa quy trình vận hành hệ thống thủy lợi nhằm tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Ngoài ra, các sở, ngành được giao tham mưu UBND TP. Hà Nội ban hành 31 định mức kinh tế - kỹ thuật và 58 đơn giá thuộc thẩm quyền của thành phố, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội siết phòng siết phòng, chống lãng phí tài sản công

Bài liên quan

Hà Nội xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Hà Nội xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Hà Nội ưu tiên dự án công nghệ cao, hạ tầng chiến lược và phát triển xanh

Hà Nội ưu tiên dự án công nghệ cao, hạ tầng chiến lược và phát triển xanh

Samsung cam kết đồng hành cùng Hà Nội phát triển nhân lực công nghệ cao

Samsung cam kết đồng hành cùng Hà Nội phát triển nhân lực công nghệ cao

Dành cho bạn

Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị

Lực cầu trên thị trường trái phiếu chính phủ vẫn khá chọn lọc

Lực cầu trên thị trường trái phiếu chính phủ vẫn khá chọn lọc

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Ngày 30/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Ngày 30/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

“Vẽ” lại quy hoạch hàng không theo mục tiêu tăng trưởng hai con số

“Vẽ” lại quy hoạch hàng không theo mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bảo hiểm y tế mở rộng chi trả cho khám ngoại trú trái tuyến

Bảo hiểm y tế mở rộng chi trả cho khám ngoại trú trái tuyến

Đọc thêm

Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện 15 dự án luật, nghị quyết

Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện 15 dự án luật, nghị quyết

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2026, trong đó chỉ đạo các bộ, cơ quan tiếp thu ý kiến, khẩn trương hoàn thiện 15 dự án luật, nghị quyết, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.
Hà Nội khẳng định sức hút với nhà đầu tư chiến lược

Hà Nội khẳng định sức hút với nhà đầu tư chiến lược

(TBTCO) - Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tạo nền tảng thể chế mới cho sự phát triển của Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, đây không chỉ là những văn bản định hướng, mà còn mở ra lợi thế cạnh tranh mới, giúp Hà Nội chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, các dự án có khả năng dẫn dắt tăng trưởng trong nhiều thập kỷ tới.
Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 29/6/2026 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 1) cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND tỉnh, thành phố.
Khơi thông nguồn lực từ hơn 11.000 cơ sở nhà, đất dôi dư

Khơi thông nguồn lực từ hơn 11.000 cơ sở nhà, đất dôi dư

(TBTCO) - Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ sẽ không chỉ góp phần xử lý dứt điểm hơn 11.000 cơ sở nhà, đất còn tồn đọng, mà còn tạo “lối đi nhanh” thông qua các cơ chế đặc thù về phân cấp, cắt giảm thủ tục và khai thác tài sản, giúp khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát trước nhiều sức ép

Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát trước nhiều sức ép

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, đặc biệt là xung đột địa chính trị khiến giá năng lượng và chi phí vận tải leo thang, Chính phủ vẫn giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Hàng loạt giải pháp về tài khóa, tiền tệ và điều hành giá được triển khai đồng bộ đã góp phần giữ ổn định thị trường trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng của cả năm.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1156 /QĐ-TTg ngày 26/6/2026 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.
Bộ Tài chính bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức Cục loại 1

Bộ Tài chính bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức Cục loại 1

(TBTCO) - Trong hai ngày 27 - 28/6/2026, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tổ chức lớp “Bồi dưỡng kỹ năng số” cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính.
Infographics: 3 giai đoạn chuyển đổi số trong thực hiện dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính

Infographics: 3 giai đoạn chuyển đổi số trong thực hiện dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính

(TBTCO) - Bám sát các chỉ đạo của Chính phủ và mục tiêu chuyển đổi số của Bộ Tài chính có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: từ năm 2026 - 2027; giai đoạn 2: từ năm 2028 - 2029 và giai đoạn 3: năm 2030.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Trái phiếu Indonesia thu hút 1,2 tỷ USD khi lợi suất cao hơn thu hút các quỹ đầu tư

Trái phiếu Indonesia thu hút 1,2 tỷ USD khi lợi suất cao hơn thu hút các quỹ đầu tư

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 47.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 47.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Hà Nội siết phòng, chống lãng phí, xử lý dứt điểm tài sản công và trụ sở dôi dư trong năm 2026

Hà Nội siết phòng, chống lãng phí, xử lý dứt điểm tài sản công và trụ sở dôi dư trong năm 2026

Nghị quyết số 10-NQ/TW: Bước chuyển đổi lớn về tư duy phát triển

Nghị quyết số 10-NQ/TW: Bước chuyển đổi lớn về tư duy phát triển

Hà Nội xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Hà Nội xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao