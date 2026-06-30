Hà Nội siết phòng, chống lãng phí, xử lý dứt điểm tài sản công và trụ sở dôi dư trong năm 2026

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 28/6/2026 về trọng tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí năm 2026, trong đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung vào 3 lĩnh vực: đầu tư công, đất đai và tài sản công.

Theo Kế hoạch, Thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo các cấp. Mỗi nhiệm vụ đều được phân công cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ người chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực quản lý tài sản công, Hà Nội yêu cầu hoàn thành tổng kiểm kê toàn bộ tài sản công tại các cơ quan, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Thành phố cũng sẽ rà soát, hoàn tất việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án xử lý đối với 71 trụ sở xã, phường còn lại sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy.

Hà Nội quyết tâm xử lý dứt điểm tài sản công và trụ sở dôi dư trong năm 2026. Ảnh minh họa

Song song với đó, toàn bộ quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước, gồm nhà ở cũ, nhà tái định cư, nhà chuyên dùng, diện tích kinh doanh dịch vụ tại các chung cư và các quỹ nhà khác sẽ được phân loại, xây dựng phương án quản lý, khai thác hiệu quả, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc nhằm tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Kế hoạch cũng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành. Trong đó, Sở Nội vụ xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả công việc và chỉ số hiệu quả (KPI), kiên quyết sàng lọc, thay thế hoặc điều chuyển những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Xây dựng được giao xây dựng Đề án quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ các dự án của Thành phố giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2050, góp phần khắc phục tình trạng thiếu vật liệu xây dựng.

Trong khi đó, Sở Công thương triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phấn đấu tiết kiệm 1,6 - 1,8% năng lượng mỗi năm. Thanh tra Thành phố sẽ thí điểm mô hình thanh tra trực tuyến, từ xa đối với doanh nghiệp trên nền tảng dữ liệu điện tử.

Để nâng cao hiệu quả quản trị và khai thác nguồn lực, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tạo cơ sở triển khai các dự án đầu tư và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Về chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đến hết năm 2026 có ít nhất 75% giao dịch dịch vụ dân sinh thiết yếu được thực hiện trên môi trường số; 60% cuộc họp của các cơ quan nhà nước được tổ chức trực tuyến thông qua nền tảng HanoiWork. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ số hóa quy trình vận hành hệ thống thủy lợi nhằm tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Ngoài ra, các sở, ngành được giao tham mưu UBND TP. Hà Nội ban hành 31 định mức kinh tế - kỹ thuật và 58 đơn giá thuộc thẩm quyền của thành phố, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công./.