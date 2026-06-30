Tài chính

Chính sách tài khóa nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
19:19 | 30/06/2026
(TBTCO) - Trước những khó khăn ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng như giải ngân chậm, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn…, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, chính sách tài khóa đã cố gắng làm hết những gì có thể để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, như nâng ngưỡng chịu thuế, giảm thuế, hoãn, giãn thuế.
aa

Chiều ngày 30/6, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Bộ Tài chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - tài chính gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.

Kịch bản tăng trưởng hai con số đối mặt nhiều thách thức

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện thể chế. Đồng thời, các ý kiến cũng phân tích về những điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng như giải ngân chậm, lạm phát tăng, nhập siêu… Các đại biểu đề nghị Bộ Tài chính đánh giá thực tế tác động của từng chính sách tài khóa đối với tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, bội chi và nợ công; lượng hóa hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí…

Chính sách tài khóa nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm Trưởng đoàn làm việc với Bộ Tài chính vào chiều 30/6. Ảnh: Mạnh Tuấn

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cảm ơn các đại biểu và cho rằng, cuộc làm việc đã thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của Quốc hội với Chính phủ và đặc biệt là chia sẻ với cơ quan đảm nhận nhiệm vụ nặng nề như Bộ Tài chính. Bộ trưởng cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ tất cả ý kiến đóng góp của Đoàn công tác để chắt lọc, hoàn thiện các báo cáo trình Quốc hội.

Về kịch bản tăng trưởng, Bộ trưởng thẳng thắn thừa nhận còn rất nhiều khó khăn, nhất là trước những ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị trên thế giới. Ở trong nước, áp lực từ lạm phát, nhập siêu, từ các yêu cầu tuân thủ quy định quốc tế… sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh tế. Trong khi đó, dư địa điều hành không còn nhiều.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh khó khăn trong công tác giải ngân, trong việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trước những khó khăn này, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP với 7 nhóm giải pháp rất chi tiết. Tại từng địa phương đã được kê khai cụ thể: vốn đầu tư công dự án nào chậm, vốn FDI dự án nào chậm, vốn tư nhân thế nào… Từ đó, Thủ tướng đã làm việc với từng địa phương trọng điểm để “xốc” lại.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính đã nỗ lực để tham mưu, trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành nhiều giải pháp như nâng ngưỡng chịu thuế, giảm thuế, hoãn, giãn thuế với tinh thần “chính sách tài khóa cố gắng làm hết những gì có thể để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp”.

Chính sách tài khóa nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn

Bộ Tài chính đã phát huy tốt vai trò “kinh tế trưởng” trong nền kinh tế

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao Bộ Tài chính đã khẩn trương, nghiêm túc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án và nhiệm vụ cụ thể của ngành Tài chính.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định, Bộ Tài chính đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực phát triển; chủ động tham mưu Chính phủ điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước...

“Bộ Tài chính đã phát huy tốt vai trò “kinh tế trưởng” trong nền kinh tế” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng khẳng định.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, áp lực điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát rất lớn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp. Do đó, Bộ Tài chính cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược về kinh tế, tài chính, ngân sách quốc gia, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn và tạo dư địa chính sách cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, cần nâng cao năng lực dự báo, phản ứng chính sách và khả năng ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát diễn biến lạm phát, chủ động nhận diện và ứng phó với các yếu tố gây áp lực tăng giá trong những tháng cuối năm, đặc biệt là xăng dầu... Việc điều hành chính sách tài khóa cần linh hoạt, phối hợp giữa hai chính sách tiền tệ và chính sách quản lý giá.

Chính sách tài khóa nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tập trung hoàn thiện thể chế, khơi thông các điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực. Theo đó, Bộ Tài chính cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết và cơ chế, chính sách lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư; chủ động rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Cần coi đây là một trong những giải pháp căn cơ để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, hỗ trợ tăng trưởng nhưng phải bảo đảm kỷ luật tài chính, an ninh tài chính quốc gia và tính bền vững của ngân sách nhà nước. Cùng với việc mở rộng không gian phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần đặc biệt nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công và bảo đảm an toàn nợ công trong trung và dài hạn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư. Đầu tư công phải thực sự giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt và lan tỏa các nguồn lực đầu tư xã hội; đồng thời khắc phục tình trạng chậm triển khai, chậm giải ngân và phân tán nguồn lực.

Cùng với đó, tập trung cơ cấu lại nguồn thu theo hướng bền vững, mở rộng cơ sở thu gắn với hiện đại hóa quản lý thuế, hải quan và chuyển đổi số. Đặc biệt, cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đất đai, đầu tư, xác định nghĩa vụ tài chính để khơi thông nguồn lực từ đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược nhằm hình thành các động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045; đồng thời xây dựng hệ thống chính sách tài chính đủ mạnh để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân theo các nghị quyết của Bộ Chính trị…/.

Hoàng Yến
Từ khóa:
chính sách tài khóa phó chủ tịch quốc hội Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bộ trưởng bộ tài chính

Bài liên quan

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó Tổng thư ký OECD Yasushi Masaki

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó Tổng thư ký OECD Yasushi Masaki

Dành cho bạn

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại khu vực trung tâm

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại khu vực trung tâm

Kho bạc Nhà nước khu vực I quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, giải ngân đầu tư công năm 2026

Kho bạc Nhà nước khu vực I quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, giải ngân đầu tư công năm 2026

Chứng khoán ngày 30/6: VN-Index giữ sắc xanh, nhịp hồi vẫn cần thêm lực đẩy của dòng tiền

Chứng khoán ngày 30/6: VN-Index giữ sắc xanh, nhịp hồi vẫn cần thêm lực đẩy của dòng tiền

Chứng khoán phái sinh ngày 30/6: VN30-Index tạm rời mốc 2.000 điểm, giao dịch thận trọng

Chứng khoán phái sinh ngày 30/6: VN30-Index tạm rời mốc 2.000 điểm, giao dịch thận trọng

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Bị bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, FPT vẫn là tâm điểm rút vốn của khối ngoại nửa đầu năm

Bị bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, FPT vẫn là tâm điểm rút vốn của khối ngoại nửa đầu năm

Đọc thêm

Tích hợp chuỗi giá trị ngành điều trong phát triển du lịch nông thôn

Tích hợp chuỗi giá trị ngành điều trong phát triển du lịch nông thôn

(TBTCO) - Ngày 30/6/2026, Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Tích hợp chuỗi giá trị nông nghiệp trong phát triển du lịch nông thôn bền vững - Nghiên cứu từ ngành điều”.
Kho bạc Nhà nước khu vực I góp phần đưa dòng vốn đầu tư công đến công trình nhanh hơn

Kho bạc Nhà nước khu vực I góp phần đưa dòng vốn đầu tư công đến công trình nhanh hơn

(TBTCO) - Với nhiều giải pháp đồng bộ trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và đổi mới quy trình nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước khu vực I đang đẩy nhanh thanh toán vốn đầu tư công, góp phần đưa dòng vốn ngân sách đến công trình nhanh hơn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.
Kho bạc Nhà nước hỗ trợ cấp xã làm chủ giao dịch ngân sách trên nền tảng số

Kho bạc Nhà nước hỗ trợ cấp xã làm chủ giao dịch ngân sách trên nền tảng số

(TBTCO) - Từ tháng 7/2026, cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan tài chính cấp xã sẽ thực hiện nhiều nghiệp vụ tài chính - ngân sách trên môi trường điện tử. Để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt, Kho bạc Nhà nước đang tăng cường hỗ trợ các địa phương sử dụng hệ thống TABMIS, dịch vụ công trực tuyến và Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính.
Hàng trăm tỷ USD sẵn sàng giải ngân khi Việt Nam được nâng hạng

Hàng trăm tỷ USD sẵn sàng giải ngân khi Việt Nam được nâng hạng

(TBTCO) - Sự ra đời của Nghị quyết số 10-NQ/TW đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Đại diện các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn đánh giá cao tư duy đổi mới của Đảng, đồng thời cho biết rất nhiều quỹ đầu tư trị giá hàng trăm tỷ đô la sẵn sàng tham gia thị trường Việt Nam và sẵn sàng giải ngân khi Việt Nam được nâng hạng.
Ba cực tăng trưởng quyết tâm thu hút dòng vốn chất lượng cao

Ba cực tăng trưởng quyết tâm thu hút dòng vốn chất lượng cao

(TBTCO) - Sự cộng hưởng giữa chiến lược "hạ tầng mềm" của Hà Nội, xây dựng “đại bản doanh” của dòng vốn quốc tế của TP. Hồ Chí Minh và tư duy "thể chế đi trước" của Đà Nẵng đã thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng thay đổi để đón làn sóng đầu tư thế hệ mới của các địa phương theo đúng định hướng Nghị quyết số 10.
Quảng Ninh thu ngân sách hơn 47.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 47.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

(TBTCO) - Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 47.534 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch, tăng mạnh so với cùng kỳ. Cùng với đó, công tác chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, ưu tiên đầu tư phát triển và an sinh xã hội.
Hà Nội siết phòng, chống lãng phí, xử lý dứt điểm tài sản công và trụ sở dôi dư trong năm 2026

Hà Nội siết phòng, chống lãng phí, xử lý dứt điểm tài sản công và trụ sở dôi dư trong năm 2026

(TBTCO) - Hà Nội xác định năm 2026 là năm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với trọng tâm xử lý tài sản công, đất đai và đầu tư công. Thành phố yêu cầu hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công, xử lý 71 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời triển khai hàng loạt giải pháp về chuyển đổi số, cải cách công vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài nguyên.
Nghị quyết số 10-NQ/TW: Bước chuyển đổi lớn về tư duy phát triển

Nghị quyết số 10-NQ/TW: Bước chuyển đổi lớn về tư duy phát triển

(TBTCO) - Sáng 30/6, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước

Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước

Đề xuất 4 tỷ lệ an toàn mới tiến gần Basel III, "phép thử" mới với các ngân hàng

Đề xuất 4 tỷ lệ an toàn mới tiến gần Basel III, "phép thử" mới với các ngân hàng

Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược

Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược

Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt

Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce