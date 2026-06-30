Chính sách tài khóa nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Chiều ngày 30/6, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Bộ Tài chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - tài chính gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.

Kịch bản tăng trưởng hai con số đối mặt nhiều thách thức

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện thể chế. Đồng thời, các ý kiến cũng phân tích về những điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng như giải ngân chậm, lạm phát tăng, nhập siêu… Các đại biểu đề nghị Bộ Tài chính đánh giá thực tế tác động của từng chính sách tài khóa đối với tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, bội chi và nợ công; lượng hóa hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí…

Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm Trưởng đoàn làm việc với Bộ Tài chính vào chiều 30/6. Ảnh: Mạnh Tuấn

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cảm ơn các đại biểu và cho rằng, cuộc làm việc đã thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của Quốc hội với Chính phủ và đặc biệt là chia sẻ với cơ quan đảm nhận nhiệm vụ nặng nề như Bộ Tài chính. Bộ trưởng cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ tất cả ý kiến đóng góp của Đoàn công tác để chắt lọc, hoàn thiện các báo cáo trình Quốc hội.

Về kịch bản tăng trưởng, Bộ trưởng thẳng thắn thừa nhận còn rất nhiều khó khăn, nhất là trước những ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị trên thế giới. Ở trong nước, áp lực từ lạm phát, nhập siêu, từ các yêu cầu tuân thủ quy định quốc tế… sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh tế. Trong khi đó, dư địa điều hành không còn nhiều.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh khó khăn trong công tác giải ngân, trong việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trước những khó khăn này, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP với 7 nhóm giải pháp rất chi tiết. Tại từng địa phương đã được kê khai cụ thể: vốn đầu tư công dự án nào chậm, vốn FDI dự án nào chậm, vốn tư nhân thế nào… Từ đó, Thủ tướng đã làm việc với từng địa phương trọng điểm để “xốc” lại.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính đã nỗ lực để tham mưu, trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành nhiều giải pháp như nâng ngưỡng chịu thuế, giảm thuế, hoãn, giãn thuế với tinh thần “chính sách tài khóa cố gắng làm hết những gì có thể để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn

Bộ Tài chính đã phát huy tốt vai trò “kinh tế trưởng” trong nền kinh tế

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao Bộ Tài chính đã khẩn trương, nghiêm túc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án và nhiệm vụ cụ thể của ngành Tài chính.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định, Bộ Tài chính đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực phát triển; chủ động tham mưu Chính phủ điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước...

“Bộ Tài chính đã phát huy tốt vai trò “kinh tế trưởng” trong nền kinh tế” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng khẳng định.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, áp lực điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát rất lớn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp. Do đó, Bộ Tài chính cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược về kinh tế, tài chính, ngân sách quốc gia, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn và tạo dư địa chính sách cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, cần nâng cao năng lực dự báo, phản ứng chính sách và khả năng ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát diễn biến lạm phát, chủ động nhận diện và ứng phó với các yếu tố gây áp lực tăng giá trong những tháng cuối năm, đặc biệt là xăng dầu... Việc điều hành chính sách tài khóa cần linh hoạt, phối hợp giữa hai chính sách tiền tệ và chính sách quản lý giá.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tập trung hoàn thiện thể chế, khơi thông các điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực. Theo đó, Bộ Tài chính cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết và cơ chế, chính sách lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư; chủ động rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Cần coi đây là một trong những giải pháp căn cơ để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, hỗ trợ tăng trưởng nhưng phải bảo đảm kỷ luật tài chính, an ninh tài chính quốc gia và tính bền vững của ngân sách nhà nước. Cùng với việc mở rộng không gian phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần đặc biệt nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công và bảo đảm an toàn nợ công trong trung và dài hạn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư. Đầu tư công phải thực sự giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt và lan tỏa các nguồn lực đầu tư xã hội; đồng thời khắc phục tình trạng chậm triển khai, chậm giải ngân và phân tán nguồn lực.

Cùng với đó, tập trung cơ cấu lại nguồn thu theo hướng bền vững, mở rộng cơ sở thu gắn với hiện đại hóa quản lý thuế, hải quan và chuyển đổi số. Đặc biệt, cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đất đai, đầu tư, xác định nghĩa vụ tài chính để khơi thông nguồn lực từ đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược nhằm hình thành các động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045; đồng thời xây dựng hệ thống chính sách tài chính đủ mạnh để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân theo các nghị quyết của Bộ Chính trị…/.