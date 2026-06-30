Sửa Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi số

Tập trung ba nhóm chính sách lớn

Ngày 30/6, tại Ninh Bình, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Trao đổi, thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán”.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, thực hiện Nghị quyết số 66.16/2025/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính đã chủ động tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Chứng khoán năm 2019 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2024), đồng thời rà soát các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của thị trường chứng khoán nhằm xác định các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: SSC

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội khóa XVI xem xét tại Kỳ họp thứ hai (dự kiến tháng 10/2026), Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng hồ sơ dự án Luật và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và các thành viên thị trường. Đến nay, Bộ Tài chính đã tiếp nhận nhiều ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội, hiệp hội và thành viên thị trường chứng khoán; đồng thời đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán tập trung vào ba nội dung chủ yếu.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, hồ sơ, trình tự và thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thứ hai, bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường tài chính trên thế giới.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực chứng khoán, hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, người hành nghề chứng khoán và chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành chứng khoán.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng nhấn mạnh, việc tổ chức Hội thảo nhằm tiếp tục lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và các thành viên thị trường đối với dự thảo Luật, qua đó hoàn thiện hồ sơ dự án Luật bảo đảm chất lượng, tính khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy định.

Đề cao tính khả thi và ổn định của khung pháp lý

Về phía Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, bà Đoàn Thị Thanh Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban đánh giá cao sự chủ động của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức Hội thảo nhằm lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay từ giai đoạn đầu của quá trình xây dựng dự án Luật.

Đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dự án Luật trước khi trình Quốc hội xem xét.

Bà Đoàn Thị Thanh Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Ảnh: SSC

Đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết, theo kế hoạch, dự án Luật sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026, trong khi thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Do đó, sau khi Bộ Tư pháp hoàn thành công tác thẩm định, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo chương trình xây dựng pháp luật đã đề ra.

Đánh giá các nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật, đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính bày tỏ sự thống nhất với định hướng của Bộ Tài chính trong việc ưu tiên luật hóa những nội dung đã chín, đã rõ, đang phát sinh vướng mắc trong thực tiễn và cần sớm tháo gỡ, như cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Bên cạnh đó, đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục rà soát kỹ các quy định của dự thảo Luật nhằm bảo đảm các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội được quy định đầy đủ, cụ thể, hạn chế tối đa việc phải chờ văn bản hướng dẫn thi hành sau khi Luật được ban hành.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: SSC

Đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Luật Chứng khoán với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là các luật mới được ban hành. Đồng thời cho biết, trong quá trình thẩm tra, Ủy ban sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động nhằm hoàn thiện báo cáo thẩm tra, phục vụ Quốc hội xem xét, quyết định đối với dự án Luật.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi, thảo luận và góp ý đối với nhiều nội dung của dự thảo Luật, tập trung vào các quy định về giao dịch điện tử, người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh doanh chứng khoán, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và một số nội dung liên quan. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật./.