Chứng khoán phái sinh ngày 30/6: VN30-Index tạm rời mốc 2.000 điểm, giao dịch thận trọng

VN30-Index khép lại phiên giao dịch cuối cùng của quý II tại 1.995,71 điểm, giảm 0,43%, tạm thời đánh mất ngưỡng tâm lý 2.000 điểm. Dù chỉ số cơ sở giảm, trạng thái giằng co vẫn khá rõ ràng khi rổ chỉ số có 14 mã tăng, 14 mã giảm và 2 mã đứng giá tham chiếu.

Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn. Trong đó, HPG là cổ phiếu tác động tiêu cực mạnh nhất lên VN30, lấy đi hơn 2 điểm của chỉ số, tiếp đến là LPB, BSR, MWG, VNM và STB.

Ở chiều ngược lại, nhóm “họ Vin” tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi VIC đóng góp hơn 4 điểm, cùng với VHM và VPL tạo lực kéo đáng kể. Bên cạnh đó, MBB, VJC và TPB cũng góp phần thu hẹp đà giảm của chỉ số.

Thanh khoản trên thị trường cơ sở duy trì ở mức hơn 10.500 tỷ đồng, tiếp tục tương đối thận trọng khi VN30-Index liên tục kiểm định vùng cản 2.000 điểm nhưng chưa thể bứt phá thành công. Tương tự, các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh cũng khá dè chừng.

Cụ thể, trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 7/2026 (41I1G7000) đóng cửa tại 1.997,6 điểm, giảm 0,62% so với phiên trước. Tuy vậy, chênh lệch vẫn duy trì trạng thái dương. Giá hợp đồng tương lai 41I1G7000 vẫn cao hơn chỉ số cơ sở 1,89 điểm. Các hợp đồng đáo hạn vào tháng 8 và tháng 9/2026 cũng tương tự. Riêng hợp đồng đáo hạn tháng 12/2026 ghi nhận mức chênh lệch âm (-0,71 điểm). Dù vậy, nhìn chung, kỳ vọng của nhà đầu tư vẫn tương đối ổn định đối với diễn biến ngắn hạn của VN30.

Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1G7000 nhích tăng 4,4% so với phiên trước nhưng vẫn ở mức khá thấp với xấp xỉ 120 nghìn hợp đồng được chuyển nhượng. Đáng chú ý, khối lượng mở (OI) tăng khá. Các nhà giao dịch vẫn duy trì các vị thế qua đêm thay vì thu hẹp trạng thái. Các nhà giao dịch tiếp tục gia tăng vị thế đầu cơ, nhưng vẫn ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro khi VN30 đang dao động sát vùng kháng cự tâm lý 2.000 điểm./.