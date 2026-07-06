Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Hưng Yên: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
21:40 | 06/07/2026
(TBTCO) - Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước Thuế tỉnh Hưng Yên thực hiện đạt 37.022 tỷ đồng. Thuế tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, khai thác kịp thời nguồn thu còn tiềm năng vào ngân sách; triển khai đồng bộ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
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10/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán

Thuế tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2026. Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ công tác thuế của Thuế tỉnh Hưng Yên cho thấy, lũy kế tính đến ngày 29/6/2026, tổng thu ngân sách nhà nước đơn vị thực hiện đạt 37.022 tỷ đồng, bằng 47,7% dự toán pháp lệnh, đạt 35,4% dự toán phấn đấu.

Trong đó, thu từ thuế, phí và các khoản thu khác đạt 23.526 tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán pháp lệnh, gần 60% dự toán phấn đấu, tăng 9% so với cùng kỳ thực hiện. Có 10/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán, 8/16 khoản thu có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.

Thuế tỉnh Hưng Yên: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu
Đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026 do Thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức. Ảnh: Thuế Hưng Yên

Báo cáo của Thuế tỉnh Hưng Yên cũng cho thấy, bên cạnh kết quả thu ngân sách, toàn đơn vị tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý thuế. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được đẩy mạnh với hơn 332 tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; gần 62.000 lượt hỗ trợ qua điện thoại và hơn 75.000 lượt hỗ trợ thông qua các nền tảng số.

66 nghìn hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ với tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt 99,9%, nộp thuế điện tử đạt 99,8%, hơn 66 nghìn hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile và gần 6.300 người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Cùng với đó, công tác kiểm tra chống thất thu, quản lý nợ thuế, quản lý hộ kinh doanh, quản lý thuế đối với thương mại điện tử, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa quản lý thuế tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và hỗ trợ người nộp thuế phát triển sản xuất, kinh doanh.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế ghi nhận, biểu dương những kết quả Thuế tỉnh Hưng Yên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Ông Đặng Ngọc Minh đánh giá, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Thuế tỉnh Hưng Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính và hỗ trợ người nộp thuế" - nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu Thuế tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trong đó đặc biệt quan tâm triển khai hiệu quả Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”; đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế.

“Thuế tỉnh Hưng Yên cần tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, thương mại điện tử; nâng cao chất lượng công tác quản lý nợ, chống thất thu và kiểm tra thuế, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026” - ông Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế

Cùng dự và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lê Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên đánh giá cao những kết quả mà Thuế tỉnh Hưng Yên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, nhất là trong bối cảnh toàn tỉnh vừa tròn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiều khó khăn, thách thức.

Ông Nguyễn Lê Huy cho biết, tỉnh Hưng Yên đang tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án hạ tầng và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp nhằm tạo động lực tăng trưởng, mở rộng nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương trong những năm tới.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đề nghị Thuế tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý thu ngân sách, kịp thời đề xuất các giải pháp khai thác nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Ông Nguyễn Đức Sơn - Trưởng Thuế tỉnh Hưng Yên cho rằng, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 là thành quả từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cục Thuế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức Thuế tỉnh Hưng Yên.

Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; quyết tâm hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 được giao.

Thuế tỉnh Hưng Yên tiếp tục đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

“Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức cùng sự quan tâm chỉ đạo của Cục Thuế và lãnh đạo tỉnh, Thuế tỉnh Hưng Yên quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh” - Trưởng Thuế tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đức Sơn nhấn mạnh./.

Văn Tuấn
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