Thị trường

Ngày 21/6: Giá bạc phiên cuối tuần dao động trong biên độ hẹp

07:13 | 21/06/2026
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (21/6) tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi nhà đầu tư thận trọng trước diễn biến lãi suất và triển vọng kinh tế.
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Ngày 21/6: Giá bạc phiên cuối tuần dao động trong biên độ hẹp
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.459.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.535.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.459.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.535.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.459.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.893.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 65.573.169 đồng/lượng (mua vào) và 67.599.831 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay ở mức 64,9250 USD/ounce, giảm 1,39% so với ngày 19/6, giảm 4,52% so với tuần trước.

Ngày 21/6: Giá bạc phiên cuối tuần dao động trong biên độ hẹp

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, giá bạc đã điều chỉnh giảm nhẹ trong tuần qua, song lực mua vẫn xuất hiện khá rõ tại các vùng giá thấp, cho thấy thị trường đang có những tín hiệu hỗ trợ nhất định.

Theo chuyên gia này, sau khi giảm trong phần lớn thời gian giao dịch của tuần, giá bạc đã phục hồi trở lại khi chạm đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 tuần, một ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Điều này cho thấy thị trường đang trong quá trình tìm kiếm vùng đáy ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia FX Empire đánh giá mốc 60 USD/ounce là vùng hỗ trợ đặc biệt quan trọng đối với bạc. “Nếu ngưỡng này tiếp tục được giữ vững, thị trường có thể xuất hiện cơ hội mua vào và giá bạc có khả năng phục hồi trong ngắn hạn”, ông nói.

Ngược lại, trong trường hợp giá giảm xuống dưới 60 USD/ounce áp lực bán có thể gia tăng và kéo thị trường lùi về khu vực 50 USD/ounce. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ông Lewis đánh giá kịch bản phục hồi vẫn có xác suất cao hơn so với khả năng giảm sâu.

Ở chiều tăng, ngưỡng 70 USD/ounce được xem là cột mốc quan trọng. Nếu giá bạc vượt thành công vùng này, đà tăng có thể được củng cố và mở ra dư địa đi lên mạnh hơn trong thời gian tới./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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