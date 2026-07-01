Nhiều động lực tiếp sức chứng khoán nửa cuối năm 2026

Triển vọng được nhiều yếu tố nâng đỡ

Bước sang nửa cuối năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng có thêm động lực từ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp duy trì tích cực, mặt bằng định giá hấp dẫn và tiến trình nâng hạng thị trường. Đây được xem là những yếu tố quan trọng hỗ trợ triển vọng của thị trường trong bối cảnh môi trường quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Nhìn lại 6 tháng đầu năm, dù chịu tác động từ nhiều yếu tố bất định bên ngoài, VN-Index vẫn tăng 2,2% nhờ nền tảng kinh tế trong nước ổn định, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết cải thiện và FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp. Tuy nhiên, diễn biến thị trường có sự phân hóa rõ nét khi đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, VNDIRECT Research, dữ liệu ngày 19/6/2026.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao, với giá trị giao dịch bình quân hơn 29.400 tỷ đồng mỗi phiên, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt 13 triệu, cao hơn mục tiêu đặt ra cho năm 2030. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 78.000 tỷ đồng do tâm lý thận trọng của dòng vốn quốc tế trước các rủi ro địa chính trị.

Theo đánh giá của giới phân tích từ Chứng khoán VNDIRECT, nền tảng quan trọng nhất cho triển vọng thị trường trong nửa cuối năm vẫn là tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp. Sau khi lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE tăng khoảng 50% trong quý I/2026, chủ yếu nhờ mức tăng đột biến của một số doanh nghiệp lớn như Vinhomes (VHM), Hòa Phát (HPG) và Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), VNDIRECT đã nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng cả năm 2026 lên 21%, cao hơn mức dự báo 18% đưa ra đầu năm. Mức dự báo này đồng nghĩa lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng tăng khoảng 13 - 14% trong 3 quý còn lại của năm.

Ở góc độ từng nhóm ngành, định giá cũng ghi nhận sự phân hóa khi phần lớn các nhóm ngành trên HOSE vẫn có P/E thấp hơn mức trung vị 10 năm, trong khi P/B của nhiều ngành đã quay trở lại vùng trung vị lịch sử. Điều này cho thấy kỳ vọng phục hồi đã phần nào được phản ánh vào giá cổ phiếu, song dư địa tái định giá vẫn còn, nếu tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục được duy trì trong các quý tới.

Dù tốc độ tăng trưởng có thể chậm hơn do không còn nhiều khoản lợi nhuận bất thường như quý I, triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết vẫn được đánh giá tích cực nhờ tăng trưởng GDP dự kiến duy trì ở mức cao, triển vọng cải thiện của nhiều nhóm ngành dưới tác động của chính sách tài khóa mở rộng và thúc đẩy đầu tư tư nhân, cùng với chính sách tiền tệ tiếp tục theo hướng hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh áp lực tỷ giá dần hạ nhiệt.

Song song với triển vọng lợi nhuận, mặt bằng định giá hiện cũng được xem là yếu tố hỗ trợ đáng kể cho thị trường. P/E trượt 12 tháng của VN-Index hiện ở mức 13,46 lần, thấp hơn đáng kể so với khoảng 17 lần vào đầu năm và thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,3 lần. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, P/E của VN-Index chỉ còn khoảng 11,2 lần.

Với dự báo lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng 21% trong năm nay, P/E dự phóng năm 2026 của VN-Index được ước tính ở mức khoảng 12,2 lần, còn nếu loại trừ nhóm Vingroup thì chỉ khoảng 10,1 lần, phản ánh dư địa tăng giá của thị trường vẫn còn.

Thị trường tăng trưởng trong thận trọng

Ở góc nhìn khác, chia sẻ với phóng viên, ông Trương Đắc Nguyên - Giám đốc Đầu tư Công ty cổ phần Blue Horizon cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa cuối năm 2026 vẫn có cơ hội duy trì xu hướng tăng, song sẽ là giai đoạn “tăng trưởng trong thận trọng” thay vì bứt phá trên diện rộng.

Theo ông, mặt bằng lãi suất toàn cầu còn ở mức cao, áp lực tỷ giá, chi phí vốn gia tăng cùng các bất ổn địa chính trị khiến nhà đầu tư duy trì mức chiết khấu rủi ro cao hơn đối với cổ phiếu. Vì vậy, dư địa mở rộng định giá không còn lớn như các giai đoạn trước và diễn biến của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào tăng trưởng lợi nhuận thực chất của doanh nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa xu hướng phân hóa giữa các nhóm ngành và từng cổ phiếu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

Cũng theo chuyên gia từ Blue Horizon, trong bối cảnh đó, cơ hội đầu tư sẽ nghiêng nhiều hơn về chiến lược lựa chọn doanh nghiệp thay vì đầu tư theo xu hướng chung của thị trường. Các doanh nghiệp đầu ngành, có khả năng gia tăng thị phần trong giai đoạn khó khăn, hưởng lợi từ đầu tư công, dòng vốn FDI, nâng cấp hạ tầng hoặc xu hướng tiêu dùng hiện đại được đánh giá có nhiều lợi thế. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp duy trì dòng tiền ổn định, kiểm soát tốt chi phí và có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng cũng sẽ thu hút dòng tiền.

“Diễn biến lãi suất, thanh khoản hệ thống ngân hàng, tiến độ giải ngân đầu tư công, dòng vốn FDI, lạm phát và tỷ giá sẽ tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi, bởi đây là các biến số có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường vĩ mô và khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp” - ông Nguyên nhận định.

Bên cạnh triển vọng lợi nhuận và mặt bằng định giá, câu chuyện nâng hạng thị trường tiếp tục được xem là động lực quan trọng trong trung và dài hạn. Các chuyên gia từ VNDIRECT đánh giá, việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam phản ánh những cải cách về hạ tầng giao dịch và thanh toán nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Dù MSCI chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng trong kỳ rà soát năm 2026, tổ chức này đã ghi nhận những tiến triển liên quan đến cơ chế non-prefunding (nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh), mô hình môi giới toàn cầu (global broker) và lộ trình triển khai đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Các chuyên gia kỳ vọng Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào danh sách theo dõi trong kỳ rà soát tháng 6/2027, khi hệ thống CCP dự kiến vận hành từ đầu năm 2027 và các cải cách có thêm thời gian chứng minh hiệu quả. Theo kịch bản lạc quan, Việt Nam có thể được MSCI nâng hạng vào năm 2028, trong khi kịch bản cơ sở là năm 2029.

Trên cơ sở các yếu tố hỗ trợ này, các chuyên gia kỳ vọng VN-Index có thể đạt khoảng 2.014 điểm vào cuối năm 2026, tương ứng mức P/E mục tiêu 13,5 lần, thấp hơn khoảng 12% so với mức trung bình 10 năm nhằm phản ánh những rủi ro từ môi trường quốc tế, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị.

Trong dài hạn, nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp cùng tiến trình nâng hạng thị trường được kỳ vọng tiếp tục tạo dư địa để thị trường chứng khoán Việt Nam được tái định giá ở mức cao hơn trong những năm tới./.